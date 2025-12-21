We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
La cocina reinventada
con LG AI Core-Tech
La esencia de
los electrodomésticos de cocina con LG AI
Diseñado para funcionar de manera eficiente, responder de forma intuitiva y simplificar el control diario.
AI hasta el corazón,
frescura óptima
AI Core-Tech coordina la refrigeración según tu rutina, ayudando a conservar la frescura con precisión natural.
AI Inverter
Diseñado para ofrecer estabilidad,
optimizado por IA
Con un análisis inteligente de patrones, el compresor Inverter con LG AI ajusta con precisión la velocidad del motor para ofrecer un enfriamiento eficiente, lo que garantiza control y confianza.
AI Fresh
Máxima frescura, preparada por adelantado
Después de analizar tres semanas de uso, reduce la temperatura en 1 °C dos horas antes de la hora pico, lo que mantiene los alimentos frescos cuando más importa1).
Durabilidad
Rendimiento confiable y duradero
Con una ingeniería duradera y diagnósticos inteligentes, el compresor Inverter con AI de LG está diseñado para reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento.
ThinQ™3⁾
Acceso total en tus manos
Aprendizaje de todos los patrones para permitir una experiencia culinaria verdaderamente inteligente.
Ajuste preciso de la temperatura y la energía para un cuidado perfecto.
Escuchar y responder en tiempo real para una vida sin interrupciones.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Qué es LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integra la inteligencia artificial con tecnologías clave como motores y compresores. Permite el control inteligente de los electrodomésticos, optimizando el rendimiento, la eficiencia energética y la personalización del usuario.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un electrodoméstico con LG AI?
A.
Los electrodomésticos LG AI ofrecen un funcionamiento más inteligente, un mayor ahorro de energía y un rendimiento personalizado. Facilitan las tareas cotidianas porque aprenden tus hábitos y automatizan funciones clave, mejorando así tu estilo de vida.
Q.
¿Son eficientes en cuanto al consumo de energía los refrigeradores LG AI?
A.
Sí, los refrigeradores LG ThinQ™ están diseñados para ser energéticamente eficientes. Ofrecen funciones como modos de ahorro de energía y sistemas de refrigeración avanzados que mantienen temperaturas constantes, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.
Exención de responsabilidad
1) AI Fresh
-Se ha cambiado el nombre de “Smart Fresh Air” por “AI Fresh”; esto es solamente un cambio de nombre y no afecta a la funcionalidad del producto.
-Para utilizar la función “AI Fresh”, el producto debe estar conectado a la aplicación “LG ThinQ”.
Aplicación LG ThinQ™ disponible en smartphones compatibles con Android o iOS. Se requiere conexión de datos por teléfono y wifi doméstico, así como registrar el producto con LG ThinQ™. Visita lg.com/au/lg-thinq para conocer las características, la compatibilidad del sistema y la disponibilidad del servicio, que pueden variar según el país y el modelo.
2) Modo de ahorro con AI
- El modo de ahorro con AI se puede ajustar en dos etapas (hasta un 4.5 % para la etapa 1 y hasta un 20 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.
- La tasa de ahorro con AI para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.
- Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:
1. Modelo de prueba: M876AAA582
2. Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, refrigerador a 3 °C, sin carga
3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente a 25 °C, humedad al 55 %
4. Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: Refrigerador 28 veces, congelador 6 veces Los resultados de consumo energético de cada etapa del modo de ahorro con AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.
5. Cuando usas el modo de ahorro con IA, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse según el entorno. La aplicación de la etapa 2 puede causar un aumento de la temperatura interna del congelador y del refrigerador.
6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar según el entorno de uso real.
7. El modo de ahorro con IA solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a entornos compatibles y métodos de uso.
- Este video es meramente ilustrativo. La disponibilidad de productos con modo de ahorro de AI puede variar según el país.
