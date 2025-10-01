TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑAS ANTERIORES

Durante el período de vigencia de la presente campaña, LG Chile ofrecerá una serie de promociones y ofertas aplicables a los productos disponibles en la página web www.lg.com/cl, en particular:

a) Descuentos : LG Chile mantendrá una serie de descuentos consistentes en un porcentaje sobre el precio referencial de ciertos productos, el cual será informado para cada uno de ellos en la página web. Dicho descuento no será acumulable con otros cupones, ofertas, promociones o convenios (salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido) y se aplicará sobre el precio referencial de cada producto, sin considerar el costo de despacho u otros asociados.

b) Cuotas sin interés : LG Chile ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés en las compras realizadas con tarjetas de crédito, débito o transferencia desde la cuenta Mercado Pago del cliente. Dicha promoción aplica indistintamente para cualquier tipo o marca de tarjetas, tales como Visa, MasterCard, Magna, Presto, Redcompra o American Express.

c) Servicio de instalación : LG Chile ofrecerá el servicio de instalación gratuito en la compra de ciertos modelos de productos, los que serán debidamente individualizados y destacados con un marcaje o rotulado especial, en el que se señalará de forma clara este beneficio.

d) Descuento con tarjetas Santander : LG Chile ofrece un 10% de descuento para cualquier producto utilizando los primeros 6 dígitos de la tarjeta de crédito o débito del Banco Santander como cupón al momento de revisar el “carrito” de compras. Descuento excluye categoría "Monitores"

El precio Santander se redime al momento de ingresar los 6 dígitos de la tarjeta de crédito o débito del Banco Santander como cupón. El precio Flash se refiere al precio Santander.

Descuento válido únicamente sobre el precio referencial del producto y no sobre el costo de despacho u otros asociados. No acumulable con otros cupones, ofertas, promociones y convenios (salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido).

e) Despacho gratis en Región Metropolitana : LG Chile ofrece el servicio de despacho gratuito a la Región Metropolitana durante la campaña "Pre-Cyber LG", sujeto a cobertura del servicio de entrega. Esta promoción será válida solo para productos seleccionados dentro de la categoría de refrigeradores y lavadoras. No acumulable con otras promociones, cupones, descuentos o convenios vigentes, salvo que se indique expresamente.

f) Cupón 10% de descuento exclusivo nuevos LG Members : Todas las personas que se registren en LG.com entre el 01/10/2025 y el 05/10/2025 tendrán un 10% de descuento extra en su primera compra durante "LG Cyber" (06/10/2025 al 08/10/2025, ambas fechas inclusive), incluye todas las categorías y no es acumulable con otras promociones.

Las promociones antes señaladas no serán acumulables y no podrán ser usadas simultáneamente con otras promociones, ofertas, descuentos, cupones, convenios y, en general, con cualquier beneficio que implique una ofrecimiento del producto en condiciones más favorables que las habituales, sea que se encuentren comprendidas en la presente promoción, en el sitio web o en cualquier otro medio, salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido en alguna de ellas.