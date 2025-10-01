We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑAS ANTERIORES
PRIMERO. Antecedentes.
LG Electronics Inc. Chile Ltda., rol único tributario N° 76.014.610-2, con domicilio en Rosario Norte N° 407, piso 10, comuna de Las Condes, (en adelante “LG Chile” o el “Organizador”), representada legalmente por don Chang Wook Yuh, cédula nacional de identidad N° 28.335.550-0, realizará una serie de campañas denominadas "Ofertas de terror" LG Cyber” que estará dividida en tres fases: “Pre-Cyber LG”; “Cyber LG”; y “Revancha LG” , siendo sus términos y condiciones aplicables los que describen en el presente documento.
SEGUNDO. Vigencia.
La primera fase de la campaña, correspondiente a “Pre-Cyber LG” comenzará a regir desde las 00:00 horas del miércoles 1 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas del sábado 4 de octubre de 2025, hora continental chilena.
La segunda fase de la campaña, correspondiente a “Cyber LG” comenzará a regir desde las 00:00 horas del lunes 6 de octubre de 2025 hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre de 2025, hora continental chilena.
La tercera fase de la campaña, correspondiente a “Revancha LG” comenzará a regir desde las 00:00 horas del jueves 9 de octubre de 2025 hasta las 23:59 horas del domingo 12 de octubre de 2025, hora continental chilena.
La vigencias de la campañas y las promociones y ofertas consignadas en la página web están sujetas a la disponibilidad y/o stock del respectivo producto, según se informa para cada uno de ellos la página web de LG Chile.
TERCERO. Descripción de la campaña.
Durante el período de vigencia de la presente campaña, LG Chile ofrecerá una serie de promociones y ofertas aplicables a los productos disponibles en la página web www.lg.com/cl, en particular:
a) Descuentos: LG Chile mantendrá una serie de descuentos consistentes en un porcentaje sobre el precio referencial de ciertos productos, el cual será informado para cada uno de ellos en la página web. Dicho descuento no será acumulable con otros cupones, ofertas, promociones o convenios (salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido) y se aplicará sobre el precio referencial de cada producto, sin considerar el costo de despacho u otros asociados.
b) Cuotas sin interés: LG Chile ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés en las compras realizadas con tarjetas de crédito, débito o transferencia desde la cuenta Mercado Pago del cliente. Dicha promoción aplica indistintamente para cualquier tipo o marca de tarjetas, tales como Visa, MasterCard, Magna, Presto, Redcompra o American Express.
c) Servicio de instalación: LG Chile ofrecerá el servicio de instalación gratuito en la compra de ciertos modelos de productos, los que serán debidamente individualizados y destacados con un marcaje o rotulado especial, en el que se señalará de forma clara este beneficio.
d) Descuento con tarjetas Santander: LG Chile ofrece un 10% de descuento para cualquier producto utilizando los primeros 6 dígitos de la tarjeta de crédito o débito del Banco Santander como cupón al momento de revisar el “carrito” de compras. Descuento excluye categoría "Monitores"
El precio Santander se redime al momento de ingresar los 6 dígitos de la tarjeta de crédito o débito del Banco Santander como cupón. El precio Flash se refiere al precio Santander.
Descuento válido únicamente sobre el precio referencial del producto y no sobre el costo de despacho u otros asociados. No acumulable con otros cupones, ofertas, promociones y convenios (salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido).
e) Despacho gratis en Región Metropolitana: LG Chile ofrece el servicio de despacho gratuito a la Región Metropolitana durante la campaña "Pre-Cyber LG", sujeto a cobertura del servicio de entrega. Esta promoción será válida solo para productos seleccionados dentro de la categoría de refrigeradores y lavadoras. No acumulable con otras promociones, cupones, descuentos o convenios vigentes, salvo que se indique expresamente.
f) Cupón 10% de descuento exclusivo nuevos LG Members: Todas las personas que se registren en LG.com entre el 01/10/2025 y el 05/10/2025 tendrán un 10% de descuento extra en su primera compra durante "LG Cyber" (06/10/2025 al 08/10/2025, ambas fechas inclusive), incluye todas las categorías y no es acumulable con otras promociones.
Las promociones antes señaladas no serán acumulables y no podrán ser usadas simultáneamente con otras promociones, ofertas, descuentos, cupones, convenios y, en general, con cualquier beneficio que implique una ofrecimiento del producto en condiciones más favorables que las habituales, sea que se encuentren comprendidas en la presente promoción, en el sitio web o en cualquier otro medio, salvo en cuanto se encuentre expresamente permitido en alguna de ellas.
CUARTO. Derecho de retracto.
De conformidad a lo establecido en el artículo 3 bis) de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y lo dispuesto los términos y condiciones de la página web ww.lg.com/cl disponibles en: https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/ el cliente tendrá derecho a poner término al contrato celebrado, sin expresión de causa, en el plazo de 10 días corridos desde la recepción del producto únicamente en los siguientes casos:
· En la compra de bienes y contratación de servicios realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por LG Chile, en que el cliente deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión.
· En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia.
· Las compras presenciales en que el cliente no tuvo acceso directo al bien.
QUINTO. Garantía legal
De conformidad con lo dispuesto en la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, en caso que un producto LG presentare fallas o defectos, no tuviere las características técnicas informadas, o hubiere sido despachado con daños o incompleto, el cliente tendrá derecho a optar, dentro de los 6 meses siguientes a su recepción, por alguna de las siguientes alternativas:
· Reparación gratuita del producto.
· Reposición o cambio del producto previa restitución del mismo.
· Devolución de la cantidad pagada previa restitución del producto
Para más detalles sobre la garantía legal y convencional, véase: https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/
SEXTO. Despachos
Los productos comercializados por LG Chile en el Sitio serán entregados a domicilio, lo cual deberá ser solicitado por el Cliente al momento de realizar la compra. Para esto, el Cliente, previo a realizar la solicitud de compra, podrá consultar las zonas de cobertura del servicio de entrega, plazos y costos.
El Cliente podrá hacer seguimiento de su pedido directamente en el Sitio y tendrá la posibilidad de contactar, conforme la información publicada en el Sitio de LG Chile, al Call Center de LG Chile para poder realizar las consultas que estime pertinentes. Para más detalles véase: https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/.
Los servicios de despacho a domicilio pueden presentar tiempos de entrega superior a los habituales con ocasión de la campaña "LG Cyber".
SÉPTIMO. Aceptación y conocimiento de los términos y condiciones
La realización de compras en la página web durante el período de vigencia de las campañas implica la total e irrestricta aceptación, autorización y conocimiento de estos términos y condiciones. Asimismo, la realización de compras implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a las ofertas y promociones. Cualquier cambio y/o modificación de los presentes Términos y Condiciones será debidamente comunicado al público por el medio idóneo al respecto.
OCTAVO. Modificación de las ofertas y promociones en campaña
El Organizador se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en los Términos y Condiciones, reservándose asimismo el derecho de poner término, suspender o modificar la promoción cuando por circunstancias imprevisibles, ajenas a la voluntad del Organizador y que escapen razonablemente de su control no resulte posible darle cumplimiento en los términos señalados en estas bases. Dicha terminación, suspensión o modificación será oportuna y debidamente comunicada al público a través de la página web de LG Chile y/o redes sociales.
NOVENO. Comunicación
El Cliente podrá comunicarse con el LG Chile por medio de los canales oficiales de la marca y que serán dispuestos en el Sitio. Sin perjuicio de ello, LG informa que los Clientes podrán comunicarse en los siguientes contactos:
· Call Center: 800 542000
· WhatsApp : +56 2 2299 5454
· Correo Electrónico: lgchile@lge.com
DÉCIMO. Ley aplicable y jurisdicción
Toda controversia que pueda surgir con relación a la campaña y a todos los efectos de esta se regirán de acorde a la legislación chilena y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la República de Chile.
UNDÉCIMO. Términos y Condiciones generales
En todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en las presentes términos y condiciones de la presente campaña, regirán los términos y condiciones generales de la página www.lg.com/cl, disponibles en: https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/.
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA "POR LA COMPRA DE TU LAVADORA LG, LLÉVATE GRATIS DRIVE EXPERT"
PRIMERO. Antecedentes.
LG Chile, dentro de sus planes de marketing, promoción y publicidad, realizará una promoción que se denominará “Por la compra de tu lavadora LG, llévate gratis Drive Expert”.
Esta promoción está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años, residentes en el territorio continental de la República de Chile, exclusivamente en la Región Metropolitana que realicen compras de los modelos de lavadoras que se indican en las presentes bases a través del sitio web oficial de LG Chile (https://www.lg.com/cl/) durante el plazo de vigencia indicado en estas Bases.
Los participantes en esta Promoción (en adelante, el “Participante” o los “Participantes”), con ocasión de la compra de lavadoras en el sitio web, tendrán derecho a recibir un total de 4 botellas de detergente Drive Expert 11,2 litros, (en adelante, el “Detergente”) hasta agotar la disponibilidad de stock.
Los Participantes de esta Promoción declaran conocer y aceptar los términos y condiciones establecidos en estas Bases. En caso de que un Participante infrinja las disposiciones contenidas en estas Bases, LG Chile podrá excluirlo de la Promoción y/o anular la adjudicación del beneficio, informando oportunamente al Participante acerca de los hechos que justifican su exclusión.
SEGUNDO. Vigencia.
La Promoción estará vigente a partir del 13 de octubre de 2025 y se mantendrá hasta el 31 de octubre (ambos días inclusive) o hasta agotar stock disponible exclusivamente para compras realizadas en todo Chile Continental.
LG Chile se reserva el derecho de extender o acortar el periodo de vigencia de esta Promoción en el evento de circunstancias excepcionales que lo justifiquen, lo cual será debidamente comunicado. Asimismo, si se presentaren circunstancias de fuerza mayor o que escapen del control razonable de LG Chile y que impidan cumplir con la Promoción, éste podrá cancelar o suspenderla, lo que también será comunicado oportunamente, sin responsabilidad para LG Chile.
LG se reserva la facultad de modificar las presentes Bases de la Promoción, siempre y cuando ello no altere sustancialmente el espíritu de ésta ni genere condiciones desfavorables a los Participantes. Cualquiera modificación a estas Bases será debidamente informada por LG Chile a los Participantes y al público general y no afectará en caso alguno los derechos adquiridos en virtud de compras realizadas antes de la modificación.
TERCERO. Modelos en promoción y quienes pueden participar.
Podrán participar del concurso todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan la libre administración de sus bienes y que residan dentro del territorio de la República de Chile, con cédula nacional de identidad vigente o pasaporte al día y que, de conformidad a lo establecido en estas Bases, hayan adquirido alguna de las lavadoras disponibles en la página web que corresponda a uno de los siguientes modelos:
· WK22BS6.ABLPECL
· WK14WS6R.ABWPECL
· WK14WS6.ABWPECL
· WK14BS6.APBPECL
· WD22VV2S6.ASSPECL
· WD22BV2S6R.ABLPECL
· WD14BVC2S6C.ABLPECL
· WD14VVC4S6C.APTPECL
· WD14WVC4S6.ABWPECL
· WD12VVC4S6C.APTPECL
· WD12VVC5S6C.APTPECL
· WD12WVC5S6.ABWPECL
· WM12WVC4S6.ABWPECL
CUARTO. Descripción y mecánica de la Promoción.
Para participar de la Promoción, el Participante deberá comprar –durante el periodo de vigencia señalado en estas Bases– en el sitio web oficial de LG Chile alguno de los modelos de lavadoras indicados en la cláusula tercera. En dicha compra se incluirá la entrega de 4 botellas de Detergente de las características indicadas en la cláusula primera, que serán despachadas al domicilio de los Participantes conjuntamente con la lavadora adquirida.
QUINTO. Devoluciones y cancelaciones.
En el marco de esta Promoción, si el cliente decide ejercer su derecho de retracto –en los casos que en que sea procedente según el artículo 3º bis de la Ley Nº 19.496– éste estará obligado a restituir, junto con la lavadora, las unidades de Detergente recibidas como parte de la Promoción, en buenas condiciones, con su sello original y sin haber sido utilizados.
En caso de que el Participante no pueda restituir los Detergentes por haber sido utilizados o dañados en el tiempo intermedio, el Participante deberá pagar a LG el valor comercial de las unidades que se vea impedido de restituir a un valor de $12.990 por unidad, el que corresponde a su valor de mercado. Los Participantes autorizan a LG Chile para que dicho monto pueda ser descontado del reembolso correspondiente a la compra cancelada o devuelta, previa notificación formal al cliente.
SEXTO. Publicidad de la Promoción.
Las presentes Bases de Promoción serán informadas al público a través del sitio web de LG Chile (https://www.lg.com/cl/) y por medio de otros canales oficiales de LG Chile, ya sea Internet, televisión, radio u otro medio en el tiempo y forma que LG Chile determine, sin perjuicio de otros que libremente elija.
SEPTIMO. Declaraciones.
LG Chile no se responsabiliza por ningún daño (personal o material), perjuicio o pérdida (directa o indirecta y/o consecuente) que pudieran sufrir los Participantes y/o terceros con motivo o con ocasión de la indebida utilización del Detergente y la lavadora, siendo de responsabilidad de los Participantes un uso adecuado del mismo según las instrucciones que se detallan en el respectivo producto.
OCTAVO. Aceptación y conocimiento de las Bases.
La participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación, autorización y conocimiento de estas Bases y de todas sus condiciones.
NOVENO. Autorización de uso de imagen.
Todos quienes participen en el presente concurso autorizan al Organizador a utilizar y/o difundir su nombre, imágenes personales, video compartidos y/o voces en las redes sociales oficiales de la marca (X, LinkedIn, YouTube, Facebook, Tik Tok e Instagram) y a efectuar la publicidad por los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a compensación y/o retribución alguna hasta transcurridos 12 (doce) meses contados desde la finalización del concurso.
Por la presente autorización, los ganadores no recibirán contraprestación alguna, sea en dinero o especie, distinta del premio adjudicado. El o los ganadores no podrán reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición de su nombre imagen.
DÉCIMO. Modificación de las Bases y Suspensión de la Promoción.
El Organizador se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las Bases, reservándose asimismo el derecho de poner término, suspender o modificar la promoción cuando, por circunstancias imprevisibles, ajenas a la voluntad del Organizador y que escapen razonablemente de su control, no resulte posible darle cumplimiento en los términos señalados en estas Bases. Dicha terminación, suspensión o modificación será oportuna y debidamente comunicada a los Participantes a través de la página web de LG Chile y en caso alguno afectaran los derechos adquiridos de los Participantes en virtud de compras válidamente efectuadas.
DÉCIMO PRIMERO. Reglamentación supletoria.
En todo aquello que no se encuentre regulado por las presentes Bases promocionales rigen íntegramente los Términos y Condiciones del sitio web oficial de LG Chile disponibles en https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/, siempre y cuando no sean incompatible con los términos expuestos en las presentes Bases.