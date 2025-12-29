About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavadora

¿Qué tipo estás buscando?

LG WashTower™, lavadoras de carga frontal, de carga superior y lavadoras-secadoras sobre pedestales en una habitación luminosa y neutra

Tipos de lavadoras

Compara lavadoras de carga superior, lavadoras de carga frontal, lavadoras-secadoras y WashTower™. Cada tipo ofrece ventajas únicas en cuanto a espacio, capacidad y rutinas diarias.

Explora la gama de electrodomésticos LG para el lavado de ropa

LG WashTower™ WK25BS6 con lavadora de 25 kg y secadora de 22 kg en un espacio compacto tipo clóset

WashTower™ 

Una unidad elegante con controles centralizados, gran capacidad y cuidado inteligente, ideal cuando deseas lavar y secar al mismo tiempo.

Lavadoras LG de carga frontal de 22 kg WM22WV26SR con AI DD™ y ThinQ™ en una lavandería moderna estilo cocina

Lavadoras carga frontal

AI DD™ y 6 Motion adaptan el movimiento y el tiempo del tambor para una limpieza profunda pero suave, con un funcionamiento silencioso

Lavadora-secadora todo en uno WD20EWNTS6P de LG instalada en un rincón compacto, destacando su diseño que ahorra espacio

Lavadoras Secadoras

Ahorra espacio lavando y secando en la misma tina, ideal para hogares pequeños y conexiones individuales, con controles inteligentes.

Lavadoras LG de carga superior de 25 kg WT25WT6HK en una lavandería de una casa con toallas apiladas.

Lavadoras carga superior

Ideal para la lavandería familiar, con opciones de 20 a 25 kg. El flujo de agua TurboDrum™ ayuda a limpiar con potencia y suavidad.

Secadora eléctrica LG DF22VV2SR y secadora a gas DT25WTGK una al lado de la otra, mostrando las opciones de sensor de secado y capacidad

Secadoras de ropa

Elige entre electricidad o gas, con sensor de secado y ThinQ™ para obtener resultados uniformes y un control sencillo.

Tipos de lavadorasComparar productosConsejos útilesPreguntas frecuentes
Tipos de lavadoras
Inicio de la Guía de compra
Lavadora y secadora apiladas LG WashTower™ en un espacio tipo clóset, con un diseño compacto y controles centralizados para facilitar su uso.

LG WashTower comienza como dos unidades separadas, lavadora y secadora, colocadas una al lado de la otra, y luego se apilan verticalmente para liberar espacio a la derecha y poder guardar más ropa.

LG WashTower™

Diseñado para ofrecer facilidad y eficiencia

Una torre de lavadora y secadora que ahorra espacio con controles centralizados. Disfruta de una gran capacidad de lavado y de la comodidad del sensor de secado en una elegante unidad, ideal para hogares con mucha actividad.

Diseñado para ofrecer facilidad y eficiencia Ver todos los WashTower™
Lavadora de carga superior LG en una lavandería moderna con taburetes, que muestra su fácil acceso y gran capacidad

Lavadora pequeña LG en color blanco con 565 mm de profundidad, ideal para cuarto de lavandería con poco espacio.

Lavadora de carga frontal

Diseñado para el cuidado de las telas y la eficiencia.

Las lavadoras de carga frontal ofrecen un cuidado suave y delicado con AI DD™ y funcionan de forma silenciosa. Ideal para hogares con secadora independiente o que solo necesitan lavar ropa. Elige la capacidad adecuada, hasta 22 kg en MX.

Diseñado para el cuidado de las telas y la eficiencia. Explora las lavadoras de carga frontal
Lavasecadora LG integrada en estanterías con toallas dobladas, que muestra el diseño de una unidad que ahorra espacio

Lavadora LG de tamaño mediano en color negro con 565 mm de profundidad para cocinas estándar.

Lavadoras-secadoras

Todo en uno, comodidad compacta

Lava y seca en la misma tina con controles inteligentes, lo que ayuda a mantener la ropa fresca y ahorra espacio y tiempo. Ideal para apartamentos y conexiones individuales.

Todo en uno, comodidad compacta Ver lavadoras-secadoras
Lavadora de carga frontal LG instalada debajo de los gabinetes en una lavandería de estilo neutro, que destaca por su lavado silencioso y suave

Lavadora LG de gran capacidad en color plateado, con 615 mm de profundidad y un tambor de generosas dimensiones.

Lavadora de carga superior

Diseñado para ofrecer velocidad y conveniencia

El fácil acceso desde arriba con opciones de 20 a 25 kg agiliza el lavado diario. El flujo de agua TurboDrum™ y 6 Motion ayudan a limpiar con potencia y suavidad.

Diseñado para ofrecer velocidad y conveniencia Explora las lavadoras de carga superior
Lavadora de carga superior LG en una lavandería moderna con taburetes, que muestra su fácil acceso y gran capacidad

Lavadora LG de tamaño mediano en color negro con 565 mm de profundidad para cocinas estándar.

Secadoras de ropa

Secado eficaz, funcionamiento suave

Elige modelos eléctricos o de gas con sensor de secado para obtener resultados uniformes que ayudan a proteger los tejidos y ahorrar tiempo. Combínalo con tu lavadora para disfrutar de días en los que el lavado es más rápido y se cuida mejor.

Secado eficaz, funcionamiento suave Ver Secadoras de ropa

Comparar productos

Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesWashTower™Front-Loading Washing MachineWasing DryerTop-Loading Washing MachineClothes dryer
Vista delantera de WK25BS6
WK25BS6
Vista delantera de WM22WV26SR
WM22WV26SR
Vista delantera de WD20EWNTS6P
WD20EWNTS6P
Vista delantera de WT28EGTX6
WT28EGTX6
Vista delantera de DF22VV2SR
DF22VV2SR
max-capacity(kg)Wash25 / Dry22Wash 22Wash 20 / Dry up to 12Wash 28Dry 22
Steam CareYesYesYesYesYes
nullYesYesNoYesNo
6 MotionYesYesYesYesNo
ThinQ™ (Wi-Fi)YesYesYesYesYes
Sensor DryYesYesYesNoYes
Dimensions (WxHxD, mm)700 x 1,890 x 770700 x 990 x 770686 x 990 x 765686 x 1092 x 721686 x 990 x 765

* Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Explora más, decide bien

Primer plano del panel de control de una lavadora LG negra. La pantalla muestra “Detectando nivel de carga”, con un botón de encendido a la izquierda y una mano pulsando el botón de la derecha

¿Qué tipo estás buscando?

Más información
Primer plano del panel de control de la lavadora LG detectando el nivel de carga de la ropa

¿Qué características necesitas?

Más información
Lavadora LG negra con un nivel de burbuja colocado encima para comprobar que el electrodoméstico se encuentra alineado horizontalmente.

¿Qué debes comprobar antes de la instalación?

Más información

Preguntas frecuentes sobre la lavadora

Q.

¿Vale la pena invertir en lavasecadoras combinadas?

A.

Una lavasecadora combinada es ideal cuando quieres lavar y secar en un solo electrodoméstico o solo tienes una conexión. Es ideal para espacios reducidos y cargas rápidas y diarias.

 

La capacidad de secado es menor que la capacidad de lavado, por lo que es posible que tengas que dividir las cargas más grandes.

Muchos usuarios eligen una combinación para apartamentos o espacios secundarios; las familias que lavan mucha ropa cada semana pueden preferir unidades separadas para mayor rendimiento.

LG ofrece modelos todo en uno con controles inteligentes en México en determinados modelos.

Q.

¿Es mejor tener lavadora y secadora separadas?

A.

Las unidades independientes proporcionan mayor flexibilidad y velocidad. Puedes iniciar un segundo lavado mientras se seca la primera carga, y las secadoras específicas suelen tener mayor capacidad de secado.

 

Opciones de combinación: Carga superior de 25 kg + secadora a gas o eléctrica, o carga frontal de hasta 22 kg + secadora eléctrica.

En determinados modelos con LG ThinQ™, la lavadora puede sugerir un programa de secado compatible para el siguiente paso.

Elige lo que mejor se adapte a tu espacio, presupuesto y tamaño de carga.

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

En determinados modelos, las lavadoras inteligentes de LG utilizan AI DD™ con 6 Motion para analizar la carga y ajustar el movimiento del tambor y el tiempo para lograr una limpieza suave y profunda. Con LG ThinQ™ puedes:

 

Iniciar y monitorear ciclos de forma remota

Recibe alertas al final del ciclo

Utiliza Diagnóstico Smart™ para solucionar problemas rápidamente

Descarga ciclos adaptados a tus necesidades. Las funciones y la compatibilidad con el asistente de voz pueden variar según el modelo y la región.

Q.

¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?

A.

El lavado rápido es un ciclo que ahorra tiempo, diseñado para cargas pequeñas o con poca suciedad.

 

En determinadas lavadoras de carga frontal, TurboWash™ 360° utiliza múltiples chorros a alta presión y un movimiento optimizado del tambor para ofrecer una limpieza rápida y eficaz.

En determinadas lavadoras de carga superior, TurboWash3D™ mejora el flujo de agua para obtener resultados potentes y delicados en menos tiempo.

El tiempo y el rendimiento reales dependen del modelo, el tamaño de la carga, el tipo de tejido y la configuración.