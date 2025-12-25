About Cookies on This Site

Lavadora

¿Qué características necesitas?

Primer plano del panel de una lavadora de carga frontal LG en el que se destaca la función de AI Wash, que representa un rendimiento inteligente y eficiente en el lavado de ropa

Características y rendimiento

Descubre las funciones esenciales que simplifican tu lavado. Desde la detección de telas mediante AI y el lavado en 6 movimientos hasta los ciclos rápidos y la dosificación automática de detergente, estas funciones ayudan a mejorar el rendimiento y la conveniencia en las rutinas diarias.

Características clave de las lavadoras LG

Lavadora de carga frontal con una camiseta holográfica superpuesta que muestra la detección por AI DD™ del peso y el movimiento de la ropa

AI DD™

Cuidado silencioso con sensores de tela y peso, que ajustan los movimientos de lavado para una limpieza cuidadosa pero eficaz.

Lavadora de carga frontal blanca en una lavandería moderna, con efecto de rociado de agua que destaca la limpieza TurboWash™ 360°

TurboWash™ 360˚

Los potentes chorros proporcionan una limpieza profunda en tan solo 39 minutos, cubriendo todos los ángulos del tambor.

Lavadora de carga superior con chorros de agua 3D giratorios que proporcionan una limpieza rápida y profunda

TurboWash3D™

El lavado rápido y potente con movimiento 3D completa las cargas en tan solo 30 minutos, además de proteger los tejidos.

Mano sosteniendo un teléfono inteligente con la aplicación ThinQ abierta, controlando lavadoras de carga frontal en una lavandería

ThinQ App

Controla y monitorea tus ciclos de lavado de forma remota con conectividad Wi-Fi y notificaciones inteligentes.

Características y rendimiento
Inicio de la Guía de compra
AI DD™

Cuidado inteligente de los tejidos

La tecnología AI DD™ de LG detecta el tipo y el peso de la tela para personalizar el lavado y ofrecer un cuidado personalizado. En combinación con DirectDrive™ y la tecnología de 6 movimientos, ofrece un lavado silencioso, potente y suave que protege tu ropa.

AIDD™ en la lavadora de carga frontalAIDD™ en la lavadora de carga superior
Primer plano del panel de control de una lavadora LG que muestra el ciclo de AI Wash, haciendo hincapié en el cuidado inteligente de los tejidos gracias a la detección AI DD

TurboWash™ 360˚

Cuidado completo en 39 minutos

Lava tu ropa en solo 39 minutos con TurboWash™ 360˚. Con 3D Multi Spray y una bomba inversora, utiliza el agua de forma eficiente y proporciona una limpieza rápida y profunda que no daña los tejidos.

Ver todas las TurboWash™ 360˚
Lavadora LG blanca de carga frontal con efecto de rociado de agua, que simboliza el rendimiento de limpieza potente y eficiente de TurboWash 360°

TurboWash3D™

Lavado potente pero suave en solo 30 minutos*.

La tecnología LG TurboWash3D™ de las lavadoras de carga superior LG ofrece un lavado potente pero delicado, lo que te permite lavar más ropa en menos tiempo.

Ver todas las TurboWash3D™
Mujer sentada a la mesa mirando su reloj de pulsera durante una comida ligera, con un ícono que dice “30 min” superpuesto en la pantalla

Mujer sentada a la mesa mirando su reloj de pulsera durante una comida ligera, con un ícono que dice “30 min” superpuesto en la pantalla

Top load washer drum with water cascading downward, highlighting WaveForce waterfall motion
Washer drum rotating with opposing arrows, representing TurboDrum side to side washing motion
Washer drum with angled water spray streams emphasizing JetSpray quick rinse action
Tambor de lavadora de carga superior con agua cayendo en cascada hacia abajo, destacando el movimiento en cascada WaveForce
Tambor de lavadora girando con flechas opuestas, que representan el movimiento de lavado lateral TurboDrum.
Tambor de lavadora con chorros de agua en ángulo que destacan la acción de enjuague rápido JetSpray

WaveForce

Potente cascada de arriba abajo para una limpieza profunda

TurboDrum™

Olas dinámicas de lado a lado para una limpieza profunda

JetSpray

Chorro de agua a alta presión para una limpieza rápida

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.

*Prueba realizada por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con la opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar en función del entorno. 

Aplicación ThinQ

Lavado inteligente con Wi-Fi

Con la aplicación LG ThinQ, puedes controlar tu lavadora en cualquier momento y desde cualquier lugar. Inicia ciclos de lavado, monitorea el consumo de energía, programa lavados e incluso controla el producto con tu bocina inteligente o asistente de AI.

ThinQ™ en carga frontalThinQ™ en carga superior
Mujer relajándose en el sofá mientras utiliza su teléfono inteligente con la aplicación ThinQ, conectada a una lavadora LG en segundo plano que muestra el control inteligente por Wi-Fi.

Mujer relajándose en el sofá mientras utiliza su teléfono inteligente con la aplicación ThinQ, conectada a una lavadora LG en segundo plano que muestra el control inteligente por Wi-Fi.

Ventajas utilitarias

Funciones útiles de la lavadora

Gran capacidad

Limpieza del filtro doble de pelusa

Dispensador automático de detergente

Sistema de cierre suave para puertas

Comparar productos

Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesWashTower™Front-Loading Washing MachineWasing DryerTop-Loading Washing MachineClothes dryer
Vista delantera de WK25BS6
WK25BS6
Vista delantera de WM22WV26SR
WM22WV26SR
Vista delantera de WD20EWNTS6P
WD20EWNTS6P
Vista delantera de WT28EGTX6
WT28EGTX6
Vista delantera de DF22VV2SR
DF22VV2SR
max-capacity(kg)Wash25 / Dry22Wash 22Wash 20 / Dry up to 12Wash 28Dry 22
Steam CareYesYesYesYesYes
nullYesYesNoYesNo
6 MotionYesYesYesYesNo
ThinQ™ (Wi-Fi)YesYesYesYesYes
Sensor DryYesYesYesNoYes
Dimensions (WxHxD, mm)700 x 1,890 x 770700 x 990 x 770686 x 990 x 765686 x 1092 x 721686 x 990 x 765

*Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Explora más, decide bien

Gama de lavadoras y secadoras LG delante de una pared beige. Incluye secadora, lavadora de carga frontal con puerta abierta, lavasecadora combinada y WashTower. A la derecha se ve un bosque.

¿Qué tipo estás buscando?

Más información
Primer plano del panel de control de una lavadora LG negra. La pantalla muestra “Detectando nivel de carga”, con un botón de encendido a la izquierda y una mano pulsando el botón de la derecha

¿Qué características necesitas?

Más información
Lavadora LG negra con un nivel de burbuja colocado encima para comprobar que el electrodoméstico se encuentra alineado horizontalmente.

¿Qué debes comprobar antes de la instalación?

Más información

Preguntas frecuentes sobre la lavadora

Q.

¿Cómo puedo reducir el ruido de la lavadora?

A.

Elige una lavadora LG silenciosa y de alto rendimiento. Con calificación Triple A* y tecnología de motor DirectDrive™, minimiza las piezas móviles para ofrecer un funcionamiento silencioso y una gran durabilidad.

 

También es fundamental realizar una instalación adecuada:

1. Asegúrate de que la máquina esté sobre una superficie nivelada para evitar vibraciones y movimientos excesivos.

2. Utiliza almohadillas antivibración debajo del aparato para agregar estabilidad.

3. Comprueba con regularidad que la unidad no se haya movido, especialmente durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad.

 

Al combinar la tecnología avanzada de LG con una instalación cuidadosa, podrás disfrutar de una experiencia de lavado mucho más silenciosa.

*Prueba interna de laboratorio de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE.

*Las clasificaciones de energía, centrifugado y ruido se ajustan a la normativa UE 2019/2014.

*El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

¿Qué es la detección de telas con tecnología de AI en las lavadoras LG?

A.

La detección de telas con tecnología de AI de LG, denominada AI DD™*, utiliza el aprendizaje profundo y 6 Motion Direct Drive para analizar el tipo y el peso de las telas en cada carga. A continuación, ajusta los movimientos del tambor y el tiempo de lavado para proporcionar a cada tela el cuidado adecuado.

 

Este avanzado sistema forma parte de la tecnología AI Core-Tech de LG, que combina un control inteligente con un rendimiento duradero, eficiente y silencioso para ofrecer una experiencia de lavado más personalizada.

Q.

¿Cuáles son las ventajas de la función de lavado rápido de las lavadoras LG?

A.

La tecnología TurboWash™ 360˚ de LG ofrece un lavado rápido y potente que limpia profundamente en solo 39 minutos, lo que la hace ideal para hogares con una vida ajetreada.

Al combinar los chorros 3D Multi Spray con una bomba inversora inteligente, la máquina optimiza el flujo de agua, la distribución del detergente y el movimiento del tambor para limpiar de manera eficiente sin comprometer el cuidado de las telas ni la calidad del lavado.

Es una solución rápida y eficaz que ahorra tiempo y protege tu ropa.

Q.

¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?

A.

Quick Wash de LG utiliza la tecnología TurboWash™ 360˚, que proporciona un lavado completo en solo 39 minutos, lo que ahorra tiempo y protege las telas.

Combina chorros 3D Multi Spray de alta presión con una bomba inversora inteligente, optimizando el flujo de agua, el uso de detergente y el movimiento del tambor para lograr un lavado eficaz y delicado.

Este ciclo rápido ahorra tiempo sin comprometer el rendimiento de la limpieza ni el cuidado de los tejidos, lo que lo hace ideal para hogares con una vida ajetreada.

Q.

¿Cómo eliges el ciclo de lavado adecuado para diferentes telas?

A.

Para elegir el ciclo de lavado adecuado, siempre comprueba primero la etiqueta de cuidado de la ropa. A continuación, selecciona el ajuste adecuado en tu lavadora LG.

Los modelos LG con AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) van todavía más allá, ya que pesan automáticamente la carga y detectan la suavidad de las telas, ajustando los movimientos de lavado para un cuidado y un rendimiento óptimos.

Al conectar tu lavadora y secadora LG por medio de la aplicación ThinQ, la lavadora y la secadora se comunican a la perfección. Esto permite que la secadora seleccione automáticamente el ciclo ideal en función de los ajustes de la lavadora, lo que te ahorra tiempo y te evita hacer estimaciones.

Q.

¿Cómo elegir una lavadora eficiente desde el punto de vista energético?

A.

A la hora de elegir una lavadora que ahorre energía, empieza por revisar la etiqueta de eficiencia energética, que clasifica los electrodomésticos de A (los más eficientes) a G (los menos eficientes).

Muchas lavadoras LG tienen la calificación A en eficiencia energética, rendimiento en centrifugado y nivel de ruido. También incorporan tecnología de AI que ajusta automáticamente los movimientos de lavado para adaptarse a cada carga, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y agua sin comprometer el rendimiento.