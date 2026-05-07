Si la calidad de imagen puso la vara alta, el sistema de sonido elevó aún más la experiencia. La soundbar agregó de inmediato profundidad y dimensión al audio. La narración se sintió más presente, como si el comentarista estuviera justo frente a mí. El sonido de la multitud se expandió por toda la sala de estar, creando una sensación de inmersión que los parlantes estándar de una TV simplemente no pueden replicar.
El subwoofer agregó otra capa de realismo. Durante un gol, la vibración de baja frecuencia resonó por la sala de estar, creando una sensación táctil que aumentó el drama del momento. Incluso los sonidos sutiles, como el lamento colectivo de la multitud después de un casi gol, se reprodujeron con claridad e impacto.
Esta combinación de desempeño visual y de audio creó una experiencia más envolvente y realista. Para los fanáticos de los deportes, este sistema ofrece una mejora significativa frente a los sistemas convencionales para ver contenido en casa.
*Soundbar S40T: Las especificaciones técnicas y la disponibilidad de funciones pueden variar según el modelo y la región.