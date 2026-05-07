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Primer plano de una zapatilla de fútbol corriendo sobre césped mojado

LG QNED TV:
La emocion del
fútbol,
directo en casa

Parte inferior del decodificador LG QNED
Parte superior del decodificador LG QNED
Parte central del decodificador LG QNED
Televisor LG QNED AI con jugadores de fútbol en un campo de césped verde ante un estadio lleno, junto a los logotipos de 'Modo Deporte', 'Alerta Deportes', 'Dynamic QNED Color', 'AI Magic Remote' y 'webOS Re:New Program'
El tech reviewer Rapael

※ Este contenido fue creado en colaboración con LG Electronics. El evaluador recibió el producto con fines de reseña. Todas las observaciones reflejan una experiencia práctica personal y una opinión honesta.

Así se siente verdadera la verdadera experiencia y emosion del fútbol, directo en casa.

Geek Antenado prueba la LG QNED TV y la Soundbar durante un partido de fútbol en vivo.

Sin salas de demostración. Sin montajes preparados. Llevé la LG QNED TV y la Soundbar a mi propia sala de estar y las puse a prueba de la forma que más importa: durante un partido de Fútbol real, en mi propio sofá y con mis propios ojos. Como siempre, mi pregunta fue simple: ¿realmente se siente diferente cuando la usas? Esto fue lo que encontré.
Rapael sosteniendo un control remoto y haciendo un review frente a una cámara

Hola, soy
Geek Antenado.

Hola, soy Geek Antenado. Soy evaluador de tecnología y mis reseñas siempre empiezan con una pregunta: ¿realmente se siente diferente cuando lo usas?

Desde TVs hasta smartphones y laptops, esa pregunta nunca cambia. Esta vez, puse a prueba la LG QNED TV y la Soundbar con un objetivo en mente: ¿ver fútbol en casa se siente diferente? Hice la prueba completa, desde la configuración hasta el silbatazo final.

Antes del partido - Listo para el silbatazo inicial

Antes de que siquiera empezara el partido, la experiencia de configuración marcó la pauta. La pantalla de 75 pulgadas fue lo primero que noté. Es grande, sin duda, pero gracias a los biseles delgados, no se sintió abrumadora. Se integró perfectamente a la sala de estar, con una presencia imponente sin dominar el espacio.

La configuración de la soundbar fue igual de sencilla. Un solo cable HDMI conectó la TV y la soundbar, mientras que el subwoofer inalámbrico se emparejó automáticamente. El proceso fue intuitivo y eficiente, con un esfuerzo mínimo para dejar todo listo y funcionando. En cuestión de minutos, estaba listo para meterme de lleno en el partido.

Para cuando empezó el juego, el sistema ya estaba completamente operativo y yo estaba listo para evaluar su desempeño.

Primer plano del Rapael conectando un cable HDMI a una barra de sonido frente a una pantalla de TV

Configuración sencilla, diseño elegante y listo para el partido en minutos.

Rapael sonriendo y señalando una barra de sonido que sostiene, con una TV mostrando un partido de fútbol en el fondo
Rapael de pie y señalando una TV grande que muestra un estadio de fútbol lleno, mientras sostiene un control remoto
Rapael apuntando un control remoto a una pantalla de TV que muestra un menú de preferencia de imagen

Primer silbatazo —
El césped me lo dijo todo

Cuando empezó el partido, lo primero que me llamó la atención no fueron los jugadores, sino el césped. Puede sonar como algo menor, pero en los deportes estos detalles importan. Si el color está demasiado saturado, puede sentirse artificial y cansado para la vista. Si está demasiado apagado, se pierde la viveza del juego.

Un jugador de fútbol que parece salir de una pantalla vibrante de TV LG QNED para patear un balón
Rapael celebrando mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

Colores naturales y detalles nítidos, ideales para cada jugada en la pantalla grande.

La LG QNED TV logró un equilibrio que se sintió natural. El verde de la cancha no era demasiado intenso ni opaco; se veía realista y cómodo para la vista. Este nivel de precisión de color es especialmente importante en sesiones largas, donde la fatiga visual puede convertirse en un problema. En una pantalla de 75 pulgadas, mantener esta consistencia en toda la pantalla no es poca cosa. La multitud, las camisetas, el césped y el movimiento se mantuvieron coherentes y nítidos durante todo el partido.

Rapael celebrando con las manos levantadas mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

*QNED y QNED evo cuentan con diferentes soluciones de color, cada una con la tecnología exclusiva más reciente de LG de amplia gama de colores, que reemplaza los puntos cuánticos tradicionales.
*Certificación de volumen de color al 100%
① Organismo de certificación: Intertek
② Fecha de referencia de la certificación: diciembre de 2024
③ Alcance de la certificación: todos los modelos de TV QNED 2025
④ Detalles de la certificación (N.° de certificado): la medición del volumen de color cumple o supera el 100% del tamaño de volumen de color del estándar DCI-P3 (24KRQ1050-01)

Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes apagado Desactivado
Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes encendido Activado

Una mirada más de cerca — Qué pasa cuando apago las funciones

Cuando una TV me impresiona, me gusta analizarla más a fondo. Para entender qué impulsa su desempeño, apagué metódicamente configuraciones clave para ver su impacto.

Primero, desactivé el manejo de movimiento ajustado para deportes. La diferencia se notó de inmediato: las secuencias de pases rápidos generaron desenfoque de movimiento, lo que afectó la claridad de la acción. Al volver a activar la función y ajustar la nitidez del movimiento, se recuperó la definición, dejando claro cuánto contribuye esta configuración a la experiencia de visualización.

Después, probé las capacidades de escalamiento. Ver una transmisión FHD en una pantalla 4K suele revelar limitaciones, pero la tecnología de escalamiento de la LG QNED TV entregó resultados impresionantes. Cuando desactivé el escalamiento, la caída en la calidad fue evidente: los números de las camisetas perdieron nitidez, las texturas de la cancha se veían planas y las expresiones faciales de los jugadores en momentos clave fueron más difíciles de distinguir. Al volver a activar el escalamiento, los detalles regresaron, demostrando qué tan eficazmente la TV mejora el contenido de menor resolución.

Este tipo de prueba resalta la importancia de las funciones que trabajan silenciosamente en segundo plano. No se trata de los nombres de las funciones, sino de la diferencia tangible que hacen.

*Comparado con la Smart TV de nivel de entrada del mismo año con procesador alpha 5 AI de 6.ª generación, con base en una comparación interna de especificaciones.
*4K Super Upscaling: la calidad de imagen del contenido escalado puede variar según la resolución de la fuente.

Los detalles del uniforme y la textura del césped hechos más nítidos por el 4K super upscaling

Funciones detrás de escena que elevan silenciosamente la claridad y el detalle donde más importa.

Más allá de la pantalla - La Soundbar cambió la sala de estar

Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED
Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED

El sonido me atrapó: cada ovación, cada vibración y cada casi gol se sintieron vivos.

Rapael sonriendo mientras usa un control remoto para cambiar la configuración
La soundbar LG visualiza el audio envolvente del fútbol con ondas sonoras dinámicas y bajos profundos.

Si la calidad de imagen puso la vara alta, el sistema de sonido elevó aún más la experiencia. La soundbar agregó de inmediato profundidad y dimensión al audio. La narración se sintió más presente, como si el comentarista estuviera justo frente a mí. El sonido de la multitud se expandió por toda la sala de estar, creando una sensación de inmersión que los parlantes estándar de una TV simplemente no pueden replicar.

El subwoofer agregó otra capa de realismo. Durante un gol, la vibración de baja frecuencia resonó por la sala de estar, creando una sensación táctil que aumentó el drama del momento. Incluso los sonidos sutiles, como el lamento colectivo de la multitud después de un casi gol, se reprodujeron con claridad e impacto.

Esta combinación de desempeño visual y de audio creó una experiencia más envolvente y realista. Para los fanáticos de los deportes, este sistema ofrece una mejora significativa frente a los sistemas convencionales para ver contenido en casa.

*Soundbar S40T: Las especificaciones técnicas y la disponibilidad de funciones pueden variar según el modelo y la región.

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Cómo la configuré el día del partido

Casi nunca uso la configuración predeterminada en ningún dispositivo, y la LG QNED TV no fue la excepción.
Esta es la configuración que me resultó más eficaz:

Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Esportes en el menú de configuración de imagen
Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Som IA Pro en el menú de configuración de sonido

Configuración de imagen

Seleccioné el modo Deportes para optimizar el manejo del movimiento y ajusté la temperatura de color a un tono ligeramente más cálido. Esto hizo que la cancha se viera natural, sin parecer demasiado intensa. El escalamiento con IA permaneció activo todo el tiempo, ya que mejoró notablemente la claridad de las transmisiones FHD. Estos ajustes se implementaron rápidamente y marcaron una diferencia notable en la calidad general del partido.

Configuración de audio

Seleccioné el modo AI de la soundbar, que ajustó dinámicamente el equilibrio del audio según la escena. La narración se resaltó durante el juego, mientras que el ruido de la multitud y los efectos de bajos se mejoraron en los momentos clave. Desactivar este modo reveló cuánto aportaba a la experiencia general. Estos ajustes se implementaron rápidamente y marcaron una diferencia notable en la calidad general del partido.

Rapael viendo un partido de fútbol vibrante en una LG QNED TV

Los pequeños detalles que me mantuvieron en el sofá

Varias funciones pequeñas agregaron comodidad y mejoraron la experiencia. Multi View me permitió mostrar estadísticas de los jugadores junto con la transmisión en vivo, eliminando la necesidad de una segunda pantalla. Los comandos de voz mediante el Magic Remote hicieron que fuera fácil cambiar de canal o ajustar la configuración sin interrumpir el ritmo del partido.

Además, las apps de streaming integradas me permitieron cambiar entre deportes en vivo y contenido on demand sin tener que cambiar de entrada. Puede que estas funciones no sean las más llamativas, pero contribuyen a una experiencia de visualización más fluida y disfrutable.

Funciones adicionales prácticas que, de forma discreta, hacen que toda la experiencia sea más fluida y disfrutable.

*Duplica la pantalla de tu dispositivo mediante Google Cast y AirPlay, y divide la pantalla en dos visualizaciones independientes para un entretenimiento multipantalla sin interrupciones. La configuración de imagen y audio es idéntica en ambas pantallas.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
*AI Magic Remote:
- El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
- Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
- El reconocimiento de voz basado en IA solo está disponible en países donde el procesamiento de lenguaje natural (NLP) es compatible con el idioma correspondiente.
*Streaming / webOS 25: El contenido y las apps disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

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El veredicto honesto

Multitudes nítidas de fútbol dentro de la pantalla de una LG QNED TV

Desempeño equilibrado, sonido inmersivo y configuración sencilla: esta combinación cumple.

Rapael finalizando una reseña

Después de varios partidos con este sistema, mi conclusión es clara: la LG QNED TV y la Soundbar ofrecen una experiencia completa y bien integrada.

La calidad de imagen es consistente y cómoda para la vista, incluso durante sesiones largas. El sistema de sonido agrega profundidad e inmersión, haciendo que el partido se sienta más envolvente. El proceso de configuración fue eficiente y las funciones adicionales mejoraron la comodidad sin complicar la experiencia.

Aunque ningún sistema es perfecto, esta combinación logra un equilibrio que la convierte en una opción sólida para quienes buscan mejorar su sistema de visualización en casa.

Esto fue Geek Antenado.

Rapael emocionado mientras desempaca una nueva barra de sonido LG con la caja de una LG QNED TV al fondo
Rapael usando una cámara en un trípode para fotografiar un partido de fútbol que se muestra en la pantalla de la TV
Primer plano de una barra de sonido LG que muestra los logotipos de dts, Dolby Audio, Bluetooth y HDMI
apael editando un video en una computadora portátil

Prepara tu casa para vivir cada momento del partido

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