Antes de que siquiera empezara el partido, la experiencia de configuración marcó la pauta. La pantalla de 75 pulgadas fue lo primero que noté. Es grande, sin duda, pero gracias a los biseles delgados, no se sintió abrumadora. Se integró perfectamente a la sala de estar, con una presencia imponente sin dominar el espacio.

La configuración de la soundbar fue igual de sencilla. Un solo cable HDMI conectó la TV y la soundbar, mientras que el subwoofer inalámbrico se emparejó automáticamente. El proceso fue intuitivo y eficiente, con un esfuerzo mínimo para dejar todo listo y funcionando. En cuestión de minutos, estaba listo para meterme de lleno en el partido.

Para cuando empezó el juego, el sistema ya estaba completamente operativo y yo estaba listo para evaluar su desempeño.