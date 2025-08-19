We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Servicio de instalacion a muro para televisores hasta 77"
Servicio de instalacion a muro para televisores hasta 77"
Funciones principales
- Servicio de instalacion a muro y configuracion inicial para televisores hasta 77" -no incluye soporte-
Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
Requisitos:
-Instalación a muro para productos que traigan el kit desde fabrica (Oled serie G)
-Soporte a muro debe ser adquirido previamente por cliente (soporte no incluido con este servicio de instalación)
Lo que se incluye en el servicio:
-Desempacar el producto y retirar protecciones.
-inspección del muro donde será instalado el Producto.
-Instalación de base al muro de concreto u hormigón
-Nivelación de producto.
-Conexión a toma eléctrica.
-Conexión a Red Wifi (si cliente quiere).
-Configuración de Televisor y Aplicaciones.
-Explicación de las funciones básicas del producto (configuraciones, uso de producto)
-Vinculación con ThinQ. (Solo para los modelos que tenga la función)
-Métodos de limpieza
No incluye:
-Traslado o maniobra de instalación del producto a más de 1,5 mt de altura de la ubicación final
-Trabajos de albañilería para muros, electricidad, entre otros.
-Desconexión o retiro de equipos anteriores.
-Accesorios no marcados en el manual de usuario.
-Instalación de producto a muro que no sea de concreto u hormigón.
