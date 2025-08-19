Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Servicio de instalacion a muro para televisores hasta 77"

Funciones principales

  • Servicio de instalacion a muro y configuracion inicial para televisores hasta 77" -no incluye soporte-

Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

Requisitos:

-Instalación a muro para productos que traigan el kit desde fabrica (Oled serie G)

-Soporte a muro debe ser adquirido previamente por cliente (soporte no incluido con este servicio de instalación)

Lo que se incluye en el servicio:

-Desempacar el producto y retirar protecciones.

-inspección del muro donde será instalado el Producto.

-Instalación de base al muro de concreto u hormigón

-Nivelación de producto.

-Conexión a toma eléctrica.

-Conexión a Red Wifi (si cliente quiere).

-Configuración de Televisor y Aplicaciones.

-Explicación de las funciones básicas del producto (configuraciones, uso de producto)

-Vinculación con ThinQ. (Solo para los modelos que tenga la función)

-Métodos de limpieza

No incluye:

-Traslado o maniobra de instalación del producto a más de 1,5 mt de altura de la ubicación final

-Trabajos de albañilería para muros, electricidad, entre otros.

-Desconexión o retiro de equipos anteriores.

-Accesorios no marcados en el manual de usuario.

-Instalación de producto a muro que no sea de concreto u hormigón.

GENERAL

  • $Categoría
    $Instalacion
  • $Nota
    $Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
  • $Número de Parte
    $4430JA2010B
Todas las especificaciones

GENERAL

  • Categoría

    Instalacion

  • Nota

    Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

  • Número de Parte

    4430JA2010B

