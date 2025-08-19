Servicio de instalación para lavadoras

- La presión de agua del domicilio debe estar entre 5.5 y 12.5 PSI de acuerdo con el modelo seleccionado (un gasfiter certificado puede ayudarte a conocer la presión del suministro).

- Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras de agua caliente y fría.

- La toma de corriente debe ser de 220 voltios con respectiva conexión a tierra.

- El enchufe debe estar a menos de 100 cm del lugar donde se instalará el producto.

- Considera que el suelo sea firme y uniforme.

- El drenaje debe estar a una distancia menor a 100 cm del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínima de 65 cm / máxima de 120 cm.

- Considera una separación de 5 cm en los laterales y 10 cm en la parte posterior.

- Deberá tener instalado una llave tipo jardín con salida de 3/4" hilo interno o externo para conectar el punto de agua del producto.