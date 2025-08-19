Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Funciones principales

  • Servicio de instalación para lavadoras

Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

Requisitos:

- La presión de agua del domicilio debe estar entre 5.5 y 12.5 PSI de acuerdo con el modelo seleccionado (un gasfiter certificado puede ayudarte a conocer la presión del suministro).

- Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras de agua caliente y fría.

- La toma de corriente debe ser de 220 voltios con respectiva conexión a tierra.

- El enchufe debe estar a menos de 100 cm del lugar donde se instalará el producto.

- Considera que el suelo sea firme y uniforme.

- El drenaje debe estar a una distancia menor a 100 cm del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínima de 65 cm / máxima de 120 cm.

- Considera una separación de 5 cm en los laterales y 10 cm en la parte posterior.

- Deberá tener instalado una llave tipo jardín con salida de 3/4" hilo interno o externo para conectar el punto de agua del producto.

Lo que se incluye en el servicio:

- Desempacar el producto y retirar protecciones.

- Retirar los pernos de transporte y colocar las tapas protectoras (solo para carga frontal).

- Conexión de mangueras de agua fría y caliente

- Instalar la manguera de drenaje.

- Nivelación del producto.

- Conexión a toma eléctrica

- Explicación de las funciones básicas del producto (display, uso)

- Recomendaciones de uso y cuidado.

- Vinculación con ThinQ. (Solo para los modelos que tenga la función)

- Limpieza de filtros.

No incluye:

 - Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final

- Trabajos de gasfitería, albañilería, electricidad, entre otros.

- Desconexión o retiro de equipos anteriores.

- Accesorios no marcados en el manual de usuario.

Resumen

Imprimir

GENERAL

  • $Categoría
    $Instalacion
  • $Nota
    $Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
  • $Número de Parte
    $MDS67371210
Todas las especificaciones

GENERAL

  • Categoría

    Instalacion

  • Nota

    Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

  • Número de Parte

    MDS67371210

