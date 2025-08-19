We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Servicio de instalación para lavadoras
Funciones principales
- Servicio de instalación para lavadoras
Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
Requisitos:
- La presión de agua del domicilio debe estar entre 5.5 y 12.5 PSI de acuerdo con el modelo seleccionado (un gasfiter certificado puede ayudarte a conocer la presión del suministro).
- Contar con dos tomas de agua para instalar las mangueras de agua caliente y fría.
- La toma de corriente debe ser de 220 voltios con respectiva conexión a tierra.
- El enchufe debe estar a menos de 100 cm del lugar donde se instalará el producto.
- Considera que el suelo sea firme y uniforme.
- El drenaje debe estar a una distancia menor a 100 cm del producto y la manguera de desagüe debe tener una altura mínima de 65 cm / máxima de 120 cm.
- Considera una separación de 5 cm en los laterales y 10 cm en la parte posterior.
- Deberá tener instalado una llave tipo jardín con salida de 3/4" hilo interno o externo para conectar el punto de agua del producto.
Lo que se incluye en el servicio:
- Desempacar el producto y retirar protecciones.
- Retirar los pernos de transporte y colocar las tapas protectoras (solo para carga frontal).
- Conexión de mangueras de agua fría y caliente
- Instalar la manguera de drenaje.
- Nivelación del producto.
- Conexión a toma eléctrica
- Explicación de las funciones básicas del producto (display, uso)
- Recomendaciones de uso y cuidado.
- Vinculación con ThinQ. (Solo para los modelos que tenga la función)
- Limpieza de filtros.
No incluye:
- Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final
- Trabajos de gasfitería, albañilería, electricidad, entre otros.
- Desconexión o retiro de equipos anteriores.
- Accesorios no marcados en el manual de usuario.
