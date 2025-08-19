Servicio de instalacion para refrigeradores

- El producto debe estar en el lugar donde será instalado al momento de solicitar el servicio.

- Contar con suministro de corriente de 220 voltios con su respectiva conexión a tierra.

- Tener una presión de agua mínima de 20 PSI en la toma directa del domicilio, en caso de utilizar un sistema de filtros, la presión mínima es de 40 PSI (un gasfíter certificado puede ayudarte a conocer la presión del domicilio).

- El enchufe debe estar a menos de 1 metro del lugar donde se instalará el producto.

- Considera una separación de 5cm de cada lado y 5 cm en la parte posterior.

- Una vez instalado, el producto debe estar en reposo durante 12hr antes de conectarlo.

- Deberá tener instalado una llave tipo jardín con salida de 1/2" hilo interno o externo para conectar el punto de agua del producto (de acuerdo con el modelo)