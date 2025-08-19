Servicio de instalacion para refrigeradores

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Funciones principales

  • Servicio de instalación e inducción para refrigeradores Side by Side, French Door y Top Bottom

Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

Requisitos:

- El producto debe estar en el lugar donde será instalado al momento de solicitar el servicio.

- Contar con suministro de corriente de 220 voltios con su respectiva conexión a tierra.

- Tener una presión de agua mínima de 20 PSI en la toma directa del domicilio, en caso de utilizar un sistema de filtros, la presión mínima es de 40 PSI (un gasfíter certificado puede ayudarte a conocer la presión del domicilio).

- El enchufe debe estar a menos de 1 metro del lugar donde se instalará el producto.

- Considera una separación de 5cm de cada lado y 5 cm en la parte posterior.

- Una vez instalado, el producto debe estar en reposo durante 12hr antes de conectarlo.

- Deberá tener instalado una llave tipo jardín con salida de 1/2" hilo interno o externo para conectar el punto de agua del producto (de acuerdo con el modelo)

Lo que se incluye en el servicio:

- Desempacar el producto y retirar protecciones.

- Montaje y desmontaje de puertas (en caso de ser necesario)

- Cambio sentido de puerta (de acuerdo con el modelo)

- Nivelación de producto (puertas y patas niveladoras).

- Conexión a toma eléctrica

- Explicación de las funciones básicas del producto (display, uso)

- Vinculación con ThinQ. (Solo para los modelos que tenga la función)

- Métodos de limpieza

No incluye:

- Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final

- Trabajos de gasfitería, albañilería, electricidad, entre otros.

- Desconexión o retiro de equipos anteriores.

- Accesorios no marcados en el manual de usuario.

GENERAL

  • $Categoría
    $Instalacion
  • $Nota
    $Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida
  • $Número de Parte
    $MHK67405401
