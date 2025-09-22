✓ Maintain the Ideal Temperature

Menos temperatura no siempre es mejor. Configurar su refrigerador o congelador por debajo del rango recomendado no ofrece beneficios adicionales para la seguridad alimentaria ni la durabilidad. Al contrario, solo aumenta su consumo de energía. Mantenga la configuración óptima para ahorrar energía y evitar el desgaste innecesario de su electrodoméstico.

✓ Do Not Set the Temperature Too Low

Stick to the optimal settings to save energy and prevent unnecessary wear on your appliance.

✓ Don’t Overload the Refrigerator

Para que el aire frío circule eficazmente, debe haber espacio entre los artículos. Evite sobrecargar los estantes o amontonar demasiados alimentos. Esto no solo ayuda a enfriar, sino que también facilita encontrar lo que necesita, reduciendo el tiempo que la puerta permanece abierta.

✓ Defrost the Freezer Regularly

Si su congelador no es antiescarcha, acostúmbrese a descongelarlo regularmente. Una capa gruesa de hielo reduce la eficiencia y obliga al electrodoméstico a consumir más energía para mantener el frío. Cuando la acumulación de hielo alcance unos 6 mm (¼ de pulgada), es hora de descongelarlo.

✓ Check the Door Seals

Inspeccione las juntas de la puerta regularmente para detectar grietas, desgarros o residuos. Límpielas con agua y jabón suave y reemplácelas si están dañadas. Unas puertas bien selladas mantienen el aire frío dentro y el aire caliente fuera, maximizando la eficiencia de su refrigerador.

✓ No introduzca alimentos calientes

Deje que las sobras calientes o las comidas cocinadas se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlas en el refrigerador o el congelador. Esto reduce la carga de trabajo del electrodoméstico y ayuda a mantener una temperatura interna estable.

✓ Mantenga la puerta cerrada

Solo abre la puerta del refrigerador o del congelador cuando sea necesario y ciérrala lo antes posible. Intenta decidir lo que necesitas antes de abrir la puerta y evita quedarte con la puerta abierta mientras decides.

✓ Coloca el refrigerador en un lugar adecuado

Coloca tu refrigerador alejado de fuentes de calor como hornos, radiadores y luz solar directa. Si es posible, es recomendable mantenerlo en un área fresca y sombreada de tu cocina para ayudarlo a mantener la temperatura establecida de manera más eficiente.