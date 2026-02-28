About Cookies on This Site

Lavadora Carga Superior 23Kg con AIDD

Lavadora Carga Superior 23Kg con AIDD

WT21EGTX6
Funciones principales

  • AI DD™: Ajusta el lavado según el tipo de tela.
  • ThinQ™: Control remoto desde tu celular.
  • EasyUnload™: Más fácil sacar la ropa.
  • TurboWash™: Lava en solo 39 minutos.
  • Motor Inverter Direct Drive™: Silencioso y eficiente.
  • Filtro de pelusas ancho: Captura más pelusas.
Lavadora de carga superior LG gris oscuro en un lavadero luminoso con plantas, cestas de almacenamiento y vista de la ciudad a través de las ventanas

Lavadora de carga superior LG gris oscuro en un lavadero luminoso con plantas, cestas de almacenamiento y vista de la ciudad a través de las ventanas

Soluciones inteligentes para el lavado

Reconoce las telas gracias a la IA de LG

AI Wash (AI DD™)

Lavado inteligente según el peso y tipo de tela

Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

TurboWash™

Lavado rápido y potente en solo 30 min

Mujer cargando y descargando ropa fácilmente en lavadora de carga superior

Diseño de Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

AI Wash

Lavado óptimo mejorado con AI DD™

AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.

El panel de la lavadora se acerca a medida que se selecciona el ciclo de lavado con IA, seguido de una animación de detección de tela

6 Motion™

Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos

Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.

  • Movimiento de agitación, hacia arriba y hacia abajo que muestra el movimiento básico de lavado con agitación

    Movimiento de agitación

    Un movimiento de lavado normal.

  • Movimiento de balanceo, se balancean de lado a lado, mostrando un suave movimiento de balanceo.

    Movimiento de balanceo

    Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.

  • Flechas circulares que giran dentro del tambor para mostrar el movimiento giratorio completo de la tela

    Movimiento giratorio

    Desenreda la ropa para una limpieza profunda

  • Flechas curvas opuestas dentro del tambor que muestran un movimiento de frotamiento de lado a lado.

    Movimiento de frotar

    Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.

  • Flechas cruzadas en negrita en la parte inferior del tambor que representan un fuerte movimiento pulsante

    Movimiento Potente

    Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

  • Flechas espirales descendentes en el tambor que visualizan un giro rápido y una acción de compresión.

    Movimiento de compresión

    Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.

TurboWash™

Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto

La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Imagen del flujo dinámico de agua lateral de TurboDrum
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido
Flechas cruzadas en la parte inferior del tambor que representan un fuerte movimiento pulsante
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido

Movimiento Potente

Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

TurboDrum™

Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo

JetSpray

Chorro de agua para un enjuague más rápido

Cuidado de mascotas PetCare

Lavado eficaz para hogares con mascotas

PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.

Un perro acostado en el piso junto a una lavadora de carga superior gris oscuro en un espacio de lavandería tranquilo y minimalista con toallas dobladas en un banco.

Dispensador Turbo-Jet

Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos

El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.

Ventilador en el dispensador Turbo-Jet, que muestra la disolución eficiente del detergente en polvo.

Video que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

Diseño Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.

Video que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

ThinQ™

Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular

Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar

La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.

Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™

Lavado con asistente de voz

Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti

Lavadora LG carga superior en un cuarto de lavado

Diseño elegante y moderno

Imagen puerta de cierre suave

Panel fácil de usar

Imagen puerta de cierre suave

Puerta de cierre suave

Tambor con interior espacioso y brillante con superficie en relieve

Interior de la tina durable

Una lavadora de carga superior de color gris oscuro sobre un fondo morado brillante con un logotipo que representa el lavado impulsado por IA.

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI Wash, con tecnología AI DD™, ofrece un lavado óptimo según el tipo de ropa, ayuda a mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía en prendas suaves. El motor Inverter Direct Drive es confiable y silencioso. Además, las lavadoras LG están diseñadas para proporcionar una eficiencia energética excepcional.

Guía paso a paso

Instala tu nueva lavadora LG: rápido y sencillo

Sigue nuestra guía de video simple, paso a paso, para instalar tu nueva lavadora LG de carga superior, incluyendo conexiones de agua y drenaje, y nivelación. Comienza a lavar hoy mismo.

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado? Ampliar/Contraer

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.

Q.

Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?

A.

Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de tu lavadora ayuda a mejorar la protección de los tejidos para que tus preciadas prendas conserven un aspecto impecable. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para garantizar una limpieza profunda y eficiente de la ropa.

Q.

Qué es la función TurboWash3D™?

A.

La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG proporciona ropa completamente limpia en sólo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. Un potente chorro pulverizador, además de la cuba y el motor que giran de forma independiente y en sentidos opuestos, crean un potente flujo de agua que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado».

 

Q.

¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?    

A.

La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.

 

Q.

¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?

A.

Si hay pelusa acumulada en la tina o la tina huele a moho, utilice limpiadores de lavadora para limpiar la tina regularmente.

Se recomienda ejecutar el ciclo de Limpieza de Tina una vez al mes para mantener la tina limpia.

Q.

¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?

A.

1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro de limpieza está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.

2. Separe la ropa blanca y de color de la ropa negra y de la que produce pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más el polvo y las pelusas no deseadas en su prenda.

Q.

¿Cómo registro mi producto en ThinQ?

A.

1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet están encendidos.

2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y puede tardar mucho tiempo en registrar su producto.

3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre la instalación de la aplicación ThinQ y el registro de su producto.

RESUMEN

DIMENSIONES

WT21EGTX6
Capacidad máxima de lavado (kg)
21
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
651 x 1 060 x 680
TurboDrum™
Color exterior
Grafito Esencial

Especificaciones clave

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    21

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    651 x 1 060 x 680

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color exterior

    Grafito Esencial

  • Tipo de tapa

    Vidrio templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    21

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de reserva

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de figura (iconos)

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • TurboWash

  • AI DD

  • Tipo

    Lavadora de carga superior

  • Señal de fin de ciclo

  • Añadir artículo

    No

  • Inverter DirectDrive

  • Vapor

    No

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

    No

  • Tambor con relieves

  • Sensor de Vibración

    No

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • JetSpray

  • Filtro de pelusas

  • Golpe + 3

    No

  • Tambor de acero semi-inoxidable

  • Smart Motion

    No

  • Puerta con cerrado suave

  • Filtro de pelusas inoxidable

    No

  • TurboDrum

  • TurboWash 3D

    No

  • Nivel de agua

    Auto/Manual

  • WaveForce

    No

  • Reinicio automático

  • ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

    No

  • Sensor de carga

  • Caída de agua lateral

    No

PROGRAMAS

  • Tratar manchas

    No

  • Descarga de Ciclo

  • Edredón

  • Limpieza Extra

    No

  • Normal

  • Prelavado + Normal

  • Enjuague Inteligente

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Lavado intenso

    No

  • Toallas

    No

  • Limpieza de Tina /Tambor

    No

  • Lana

    No

  • Lavado con Inteligencia Artificial

  • Protector de alergias

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Cuidado del Color

    No

  • Ropa delicada

  • Drenaje + Centrifugado

    No

  • Ahorro ecológico

    No

  • Lavado Rápido

  • Enjuague+centrifugado

  • Cuidado de ropa escolar

    No

  • Carga pequeña

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Secado al aire

    No

  • Extra enjuague

    No

  • Lavado con agua caliente

  • Añadir artículo

    No

  • Bloqueo para niños

  • Lavado con agua fría

  • Remojar

  • Solo centrifugado

    No

  • Prelavado

    No

  • Inicio Remoto

  • Lavado intenso

    No

  • Enjuagar

    5 veces

  • Enjuague+centrifugado

    No

  • Tiempo de retardo

    No

  • Secado de Tambor

    No

  • Centrifugado

    5 niveles

  • Vapor

    No

  • Temperatura

    Caliente/templado/frío

  • Nivel de agua

    10 niveles

  • Lavado de Tambor

    No

  • TurboWash

  • Lavar

  • Reserva de agua

    No

  • Carga máxima

    No

  • Cuidado anti-manchas

    No

  • Más agua

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Descarga de Ciclo

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    651 x 1 060 x 680

  • Peso (kg)

    47,0

  • Altura del producto con la tapa abierta (mm)

    1 380

CÓDIGO DE BARRAS

  • código de barras

    8806096618851

