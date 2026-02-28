We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Carga Superior 23Kg con AIDD
Lavadora Carga Superior 23Kg con AIDD
WT21EGTX6
()
Soluciones inteligentes para el lavado
AI Wash (AI DD™)
Lavado inteligente según el peso y tipo de tela
TurboWash™
Lavado rápido y potente en solo 30 min
Diseño de Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Una forma fácil de limpiar la tina
Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón
AI Wash
Lavado óptimo mejorado con AI DD™
AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.
*El sistema de detección de IA solo se activa en el ciclo de lavado con IA cuando la carga es inferior a 5 kg. El lavado con IA solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y con el detergente adecuado.
6 Motion™
Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos
Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.
Movimiento de agitación
Un movimiento de lavado normal.
Movimiento de balanceo
Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.
Movimiento giratorio
Desenreda la ropa para una limpieza profunda
Movimiento de frotar
Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.
Movimiento Potente
Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.
Movimiento de compresión
Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.
TurboWash™
Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto
La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.
*Probado por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar según el entorno.
Cuidado de mascotas PetCare
Lavado eficaz para hogares con mascotas
PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.
*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.
*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
Dispensador Turbo-Jet
Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos
El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.
*Probado por el laboratorio interno de LG en noviembre de 2024 con detergente en polvo y líquido. Los resultados pueden variar según la cantidad de detergente y las condiciones ambientales.
Diseño Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
ThinQ™
Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular
Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar
La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.
Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora
Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™
Lavado con asistente de voz
Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti
Guía paso a paso
Instala tu nueva lavadora LG: rápido y sencillo
Sigue nuestra guía de video simple, paso a paso, para instalar tu nueva lavadora LG de carga superior, incluyendo conexiones de agua y drenaje, y nivelación. Comienza a lavar hoy mismo.
*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo del producto y las regulaciones locales. Consulte siempre el manual de su producto para obtener instrucciones de seguridad específicas del modelo.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado? Ampliar/Contraer
A.
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.
Q.
Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?
A.
Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de tu lavadora ayuda a mejorar la protección de los tejidos para que tus preciadas prendas conserven un aspecto impecable. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para garantizar una limpieza profunda y eficiente de la ropa.
Q.
Qué es la función TurboWash3D™?
A.
La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG proporciona ropa completamente limpia en sólo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. Un potente chorro pulverizador, además de la cuba y el motor que giran de forma independiente y en sentidos opuestos, crean un potente flujo de agua que hace que las prendas se froten entre sí durante todo el ciclo para mejorar el rendimiento del lavado».
*Probado por Intertek con 3 kg de carga IEC. El resultado del tiempo de funcionamiento para el ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede retrasarse y los resultados pueden variar en función del tipo y peso de las prendas y del entorno.
Q.
¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo.
*El ciclo Allergy Care, probado por Intertek, reduce el 99% de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1), el 99,9% de los ácaros del polvo vivos (Dermatophagoides pteronyssinus) y el 99% de las bacterias (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli)
Q.
¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?
A.
Si hay pelusa acumulada en la tina o la tina huele a moho, utilice limpiadores de lavadora para limpiar la tina regularmente.
Se recomienda ejecutar el ciclo de Limpieza de Tina una vez al mes para mantener la tina limpia.
Q.
¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?
A.
1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro de limpieza está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.
2. Separe la ropa blanca y de color de la ropa negra y de la que produce pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más el polvo y las pelusas no deseadas en su prenda.
Q.
¿Cómo registro mi producto en ThinQ?
A.
1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet están encendidos.
2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y puede tardar mucho tiempo en registrar su producto.
3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre la instalación de la aplicación ThinQ y el registro de su producto.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
21
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
651 x 1 060 x 680
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Grafito Esencial
Tipo de tapa
Vidrio templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
21
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
3-19 horas
Tipo de pantalla
Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura (iconos)
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Señal de fin de ciclo
Sí
Añadir artículo
No
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor con relieves
Sí
Sensor de Vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
JetSpray
Sí
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
Reinicio automático
Sí
ezDispense
No
Sistema de detección de espuma
No
Sensor de carga
Sí
Caída de agua lateral
No
PROGRAMAS
Tratar manchas
No
Descarga de Ciclo
Sí
Edredón
Sí
Limpieza Extra
No
Normal
Sí
Prelavado + Normal
Sí
Enjuague Inteligente
No
Ropa deportiva
No
Lavado intenso
No
Toallas
No
Limpieza de Tina /Tambor
No
Lana
No
Lavado con Inteligencia Artificial
Sí
Protector de alergias
No
Ropa de bebé
No
Cuidado del Color
No
Ropa delicada
Sí
Drenaje + Centrifugado
No
Ahorro ecológico
No
Lavado Rápido
Sí
Enjuague+centrifugado
Sí
Cuidado de ropa escolar
No
Carga pequeña
No
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Secado al aire
No
Extra enjuague
No
Lavado con agua caliente
Sí
Añadir artículo
No
Bloqueo para niños
Sí
Lavado con agua fría
Sí
Remojar
Sí
Solo centrifugado
No
Prelavado
No
Inicio Remoto
Sí
Lavado intenso
No
Enjuagar
5 veces
Enjuague+centrifugado
No
Tiempo de retardo
No
Secado de Tambor
No
Centrifugado
5 niveles
Vapor
No
Temperatura
Caliente/templado/frío
Nivel de agua
10 niveles
Lavado de Tambor
No
TurboWash
Sí
Lavar
Sí
Reserva de agua
No
Carga máxima
No
Cuidado anti-manchas
No
Más agua
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Descarga de Ciclo
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
651 x 1 060 x 680
Peso (kg)
47,0
Altura del producto con la tapa abierta (mm)
1 380
CÓDIGO DE BARRAS
código de barras
8806096618851
