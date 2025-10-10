Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS

Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS

Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS

27U511SA-W
Funciones principales

  • Pantalla IPS de 27 pulgadas Full HD (1920 x 1080)
  • Soporte de estilo delgado y plano
  • Monitor inteligente webOS
  • Panel de control de ThinQ Home
  • Compatibilidad con Magic Remote
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
Más
Monitor inteligente LG MyView: una pantalla. Infinitas posibilidades.

Monitor inteligente LG MyView: una pantalla. Infinitas posibilidades.

Una pantalla. Infinitas posibilidades.

Monitor inteligente LG MyView: en tu propio espacio, con tu propia pantalla.

Monitor inteligente LG MyView: en tu propio espacio, con tu propia pantalla.

En tu propio espacio,
con tu propia pantalla

Experimenta la perfecta inmersión con una pantalla personal instalada en tu propio espacio. Agranda lo pequeño, acerca lo lejano: conéctate y navega sin esfuerzo.

Trabaja de forma más inteligente, juega mejor

LG MyView Smart Monitor está diseñado para trabajar desde casa y para entretenimiento. Disfruta tu contenido favorito sin tanto esfuerzo con varias aplicaciones de streaming e instala tu estación de trabajo en un ambiente agradable para trabajar con una PC conectada o sin ella.

LG MyView Smart Monitor.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).

*El control remoto está incluido en el paquete.

Elige tu gusto con webOS 23.

Elige tu gusto con webOS 23

Trabaja sin PC.

Trabaja sin PC

Tu contenido en tus dispositivos

Tu contenido en tus dispositivos

Pantalla IPS Full HD.

Pantalla IPS Full HD

Controla con ThinQ.

Controla con ThinQ**

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).

**Para obtener más información, consulte la función ThinQ Home Dashboard debajo.

webOS 23 nueva pantalla de inicio

Descubre las funciones de personalización

Con webOS 23, explora numerosos contenidos con servicios de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV. Además, puede obtener recomendaciones de contenidos personalizadas y disfrutar de aplicaciones integradas como Música y Deportes.

webOS 23 new home.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Las aplicaciones y servicios de transmisión integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de transmisión por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se compran por separado).

*El control remoto está incluido en el paquete.

**Proporciona una gran cantidad de aplicaciones y servicios personalizados, que incluyen música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Nuevas interfaces de usuario

Encuentra rápido y Navega.

Administra fácilmente aplicaciones y tarjetas de servicio con el nuevo webOS 23. Además, accede a aplicaciones recientes y consulta notificaciones rápidamente.

Home Office

Home Office ready

Acceda a PC y Cloud PC de forma remota y disfruta de múltiples servicios de Home Office, todo sin una PC.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción al servicio relacionado. Es posible que requiera el pago de la suscripción y no se incluye (se compra por separado).

*Los servicios disponibles pueden variar según el país.

Música

Creado a tu gusto

Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con 2 bocinas estéreo de 5W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones reproducidas recientemente. Además, recomienda canciones populares según tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos favoritos

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada de tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

AI concierge

Escuchando tus gustos

Active un conserje de IA personal presionando el botón del Magic Remote y podrá obtener recomendaciones de palabras clave basadas en sus preferencias en cualquier momento.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).

**El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).

*AI concierge: las palabras clave recomendadas varían según la aplicación en primer plano y la hora. Y las palabras clave del servicio "Para ti/For you" solo se pueden proporcionar en países que admitan PNL (Procesamiento del lenguaje natural) en su idioma nativo.

*Los servicios admitidos pueden variar según el país.

Panel de inicio ThinQ

Controla fácilmente tus electrodomésticos

Panel de inicio ThinQ te hace la vida más cómoda. Verifica y administra fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una pantalla con el control remoto.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Los servicios admitidos pueden variar según el país y se requiere una conexión a Internet.

*El control remoto está incluido en el paquete.

*Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1. Descargue la aplicación LG ThinQ desde App Store (iOS) o Google Play (Android). Instale la aplicación LG ThinQ en su teléfono y registre sus dispositivos. Paso 2. Conecte los dispositivos que se registran en la aplicación LG ThinQ al ThinQ Home Dashboard.

*Es posible que LG MyView Smart Monitor se muestre como "TV" al agregar un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si es así, puede cambiar el nombre del producto. (Configuración del dispositivo → Editar nombre).

Usa tu teléfono como un control remoto

Con la aplicación ThinQ, puedes utilizar funciones clave del control remoto, como encendido/apagado, cambio de canales y búsqueda de contenido.

Con la aplicación ThinQ, puedes utilizar funciones clave de control remoto.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para funcionar correctamente, debe conectar LG MyView Smart Monitor a la aplicación ThinQ.

*Las imágenes que se muestran en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región/país o las versiones de la aplicación.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe (Arabia Saudita/EAU) / vietnamita / tailandés / sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Holandés / Noruego / Griego / Israelí (por ejemplo, EE.UU./Inglés).

AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth

Duplica directamente desde tus dispositivos

Comparte fácilmente contenido desde tu teléfono celular a su monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) o Screen Share** (para dispositivos Android). Disfrute también de un sonido rico con el emparejamiento Bluetooth.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones admitidas pueden variar según los países y regiones.

*Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

**Compartir pantalla / Screen Share: compatible con Android o Windows 8.1 y superiores.

***Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

Pantalla IPS Full HD

Colores brillantes, imagen nítida

La pantalla Full HD (1920x1080) de 27" te permite disfrutar de una excelente calidad de imagen al brindar precisión de color, contraste visual y nitidez. Además, el panel IPS te permite disfrutar de amplios ángulos de hasta 178 grados.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Diseño elegante que ahorra espacio.

Diseño elegante que ahorra espacio.

Diseño minimalista

Diseño elegante que ahorra espacio

El cuerpo de bisel delgado de 4 lados con la forma delgada y plana del soporte se integra en su oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Y permite una experiencia de visualización ideal mediante un cómodo ajuste de inclinación.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Puertos múltiples

Una variedad de conectividad

LG MyView Smart Monitor ofrece dos puertos USB y dos HDMI compatibles con varios dispositivos para una visualización fluida.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El paquete incluye un cable HDMI.

Todas las especificaciones

CARACTERISTICAS

  • HDR 10

  • Brillo Automatico

POTENCIA

  • Tipo

    External Power(Adapter)

  • Entrada CA

    100~240Vac, 50/60Hz

INFO

  • Nombre del producto

    27SR50F-W

  • Ano

    2023

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (2ea)

PANTALLA

  • Resolucion

    1920 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Brillo (Min.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Tip.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Tip.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Numero de colores)

    16.7M

  • Tiempo de respuesta

    Tiempo de respuesta

  • Angulo de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SOUND

  • Altavoz

MECANICO

  • Ajustes de posicion de la pantalla

    Tilt

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

