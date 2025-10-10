We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS
Trabaja de forma más inteligente, juega mejor
LG MyView Smart Monitor está diseñado para trabajar desde casa y para entretenimiento. Disfruta tu contenido favorito sin tanto esfuerzo con varias aplicaciones de streaming e instala tu estación de trabajo en un ambiente agradable para trabajar con una PC conectada o sin ella.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).
*El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).
**Para obtener más información, consulte la función ThinQ Home Dashboard debajo.
webOS 23 nueva pantalla de inicio
Descubre las funciones de personalización
Con webOS 23, explora numerosos contenidos con servicios de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV. Además, puede obtener recomendaciones de contenidos personalizadas y disfrutar de aplicaciones integradas como Música y Deportes.
webOS 23 new home.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las aplicaciones y servicios de transmisión integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de transmisión por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se proporcionan (se compran por separado).
*El control remoto está incluido en el paquete.
**Proporciona una gran cantidad de aplicaciones y servicios personalizados, que incluyen música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Nuevas interfaces de usuario
Encuentra rápido y Navega.
Administra fácilmente aplicaciones y tarjetas de servicio con el nuevo webOS 23. Además, accede a aplicaciones recientes y consulta notificaciones rápidamente.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción al servicio relacionado. Es posible que requiera el pago de la suscripción y no se incluye (se compra por separado).
*Los servicios disponibles pueden variar según el país.
Música
Creado a tu gusto
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con 2 bocinas estéreo de 5W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones reproducidas recientemente. Además, recomienda canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos favoritos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada de tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).
**El Magic Remote no está incluido en el paquete (se vende por separado).
*AI concierge: las palabras clave recomendadas varían según la aplicación en primer plano y la hora. Y las palabras clave del servicio "Para ti/For you" solo se pueden proporcionar en países que admitan PNL (Procesamiento del lenguaje natural) en su idioma nativo.
*Los servicios admitidos pueden variar según el país.
Panel de inicio ThinQ
Controla fácilmente tus electrodomésticos
Panel de inicio ThinQ te hace la vida más cómoda. Verifica y administra fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una pantalla con el control remoto.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Los servicios admitidos pueden variar según el país y se requiere una conexión a Internet.
*El control remoto está incluido en el paquete.
*Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1. Descargue la aplicación LG ThinQ desde App Store (iOS) o Google Play (Android). Instale la aplicación LG ThinQ en su teléfono y registre sus dispositivos. Paso 2. Conecte los dispositivos que se registran en la aplicación LG ThinQ al ThinQ Home Dashboard.
*Es posible que LG MyView Smart Monitor se muestre como "TV" al agregar un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si es así, puede cambiar el nombre del producto. (Configuración del dispositivo → Editar nombre).
Usa tu teléfono como un control remoto
Con la aplicación ThinQ, puedes utilizar funciones clave del control remoto, como encendido/apagado, cambio de canales y búsqueda de contenido.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para funcionar correctamente, debe conectar LG MyView Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes que se muestran en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región/país o las versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe (Arabia Saudita/EAU) / vietnamita / tailandés / sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Holandés / Noruego / Griego / Israelí (por ejemplo, EE.UU./Inglés).
AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Duplica directamente desde tus dispositivos
Comparte fácilmente contenido desde tu teléfono celular a su monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) o Screen Share** (para dispositivos Android). Disfrute también de un sonido rico con el emparejamiento Bluetooth.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones admitidas pueden variar según los países y regiones.
*Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**Compartir pantalla / Screen Share: compatible con Android o Windows 8.1 y superiores.
***Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
Pantalla IPS Full HD
Colores brillantes, imagen nítida
La pantalla Full HD (1920x1080) de 27" te permite disfrutar de una excelente calidad de imagen al brindar precisión de color, contraste visual y nitidez. Además, el panel IPS te permite disfrutar de amplios ángulos de hasta 178 grados.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Puertos múltiples
Una variedad de conectividad
LG MyView Smart Monitor ofrece dos puertos USB y dos HDMI compatibles con varios dispositivos para una visualización fluida.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El paquete incluye un cable HDMI.
Todas las especificaciones
CARACTERISTICAS
HDR 10
Sí
Brillo Automatico
Sí
POTENCIA
Tipo
External Power(Adapter)
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
INFO
Nombre del producto
27SR50F-W
Ano
2023
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
PANTALLA
Resolucion
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Brillo (Min.)[cd/m²]
200
Brillo (Tip.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Tip.)
NTSC 72% (CIE1931)
Profundidad de Color (Numero de colores)
16.7M
Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta
Angulo de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
Altavoz
Sí
MECANICO
Ajustes de posicion de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
Sí
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.