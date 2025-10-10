Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow

VT22BPY
Front view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer. VT22BPY.APYCCLM
Freezer view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Temperature control view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Fridge duct view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Handle view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Left side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Right side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Back view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Funciones principales

  • Multi Air Flow
  • Express Freezer
  • Recipro Compressor
  • Total no frost
Más
El refrigerador LG con congelador superior se encuentra en una cocina moderna, mostrando el diseño general del refrigerador.

El refrigerador LG con congelador superior se encuentra en una cocina moderna, mostrando el diseño general del refrigerador.

fruits and vegetables such as lettuce, tomatoes, and blueberries are freshly preserved in the lg top freezer refrigerator.

frutas y verduras como lechuga, tomates y arándanos están recién conservadas en el producto.

LinearCooling™

Frescura del Huerto por más Tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco * hasta por 7 días 1).

Multi Air Flow

Temperaturas ideales en todas partes

Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.

Deodorizer

Minimize odors with dual filters

Carbon filtration technology deodorizes the air, keeping it fresh inside.

Estantes de vidrio templado

Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.

*Las imágenes y vídeos del producto son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)LinearCooling™

-Basado en los resultados de las pruebas TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

-El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en modelos aplicables.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

VT22BPY

Especificaciones clave

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 445 x 637

  • Eficiencia Energética

    F

  • Tipo de Compresor

    Recipro Compressor

  • Door-in-Door

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Color

    Plata

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Top Freezer

  • Eficiencia Energética

    F

  • País de Origen

    Hecho en Indonesia

CAPACIDAD

  • Capacidad de Volumen Total (L)

    217

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    48

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 445 x 637

  • Peso del producto (kg)

    43

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • Cleaning Time

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Ice Maker Manual

    Bandeja de hielo normal

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Ice Maker Automático

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

MATERIAL Y ACABADO

  • Material

    PET

  • Color

    Plata

  • Tipo de manija

    Horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Recipro Compressor

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Anaqueles Puerta

    1 lleno + 1 grande﻿

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandejas de vidrio templado

    2

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Vegetable Box

    Sí (1)

  • Hygiene Fresh

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Anaqueles Puerta

    2

  • Bandejas de vidrio templado

    1

