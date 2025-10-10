We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow
Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow
Multi Air Flow
Temperaturas ideales en todas partes
Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.
Deodorizer
Minimize odors with dual filters
Carbon filtration technology deodorizes the air, keeping it fresh inside.
Estantes de vidrio templado
Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.
*Las imágenes y vídeos del producto son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de las pruebas TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Solo en modelos aplicables.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 445 x 637
Eficiencia Energética
F
Tipo de Compresor
Recipro Compressor
Door-in-Door
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Color
Plata
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
Eficiencia Energética
F
País de Origen
Hecho en Indonesia
CAPACIDAD
Capacidad de Volumen Total (L)
217
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
48
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 445 x 637
Peso del producto (kg)
43
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
No
Door-in-Door
No
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Ice Maker Manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador solo de agua
No
Ice Maker Automático
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
MATERIAL Y ACABADO
Material
PET
Color
Plata
Tipo de manija
Horizontal
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Recipro Compressor
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Anaqueles Puerta
1 lleno + 1 grande
Luz del refrigerador
LED superior
Bandejas de vidrio templado
2
Hygiene Fresh+
No
Vegetable Box
Sí (1)
Hygiene Fresh
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Anaqueles Puerta
2
Bandejas de vidrio templado
1
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.
Producto Recomendado