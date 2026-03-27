Aviso de finalización del servicio de Spotify

Gracias por elegir los productos de LG Electronics.
Nos gustaría informarte de que el servicio de Spotify para determinados productos de audio inalámbrico multiroom de LG ya no estará disponible debido a que la empresa socia ha dejado de ofrecer el SDK antiguo de Spotify.
Servicios que se van a dejar de prestar:
Servicio de streaming de música de Spotify
Modelos afectados:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Bocina
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Fecha de finalización del servicio:
31 de marzo de 2026
Después de la finalización del servicio:
Ten en cuenta que el servicio de Spotify ya no estará disponible en los modelos mencionados, ya que la empresa asociada ha dejado de dar soporte al SDK antiguo de Spotify.
Exención de responsabilidad:
Aunque el manual de usuario o las descripciones del servicio en LG.COM indiquen que esta función está disponible, su finalización seguirá siendo efectiva a partir de la fecha indicada anteriormente.