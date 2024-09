LG stellt auf der IFA 2024 innovative Vision für das Wohnen der Zukunft mit „LG AI Home“ vor

· „Affectionate Intelligence Home“ ebnet Weg für zukunftsweisenden KI-Lebensstil mit mehr Komfort und Vernetzung

· KI-Hub optimiert den Energieverbrauch in Echtzeit und passt die Geräteeinstellungen an den Lebensstil und die Gewohnheiten der Nutzer an

· Mit generativer KI-Technologie und fortschrittlichen Sicherheitslösungen fungiert ThinQ® ON als Zentrale für verschiedene IoT-Ökosysteme

Eschborn, 05. September 2024 – LG Electronics (LG) wird auf der IFA 2024 seine Vision für das Wohnen der Zukunft vorstellen: Unter dem Motto „Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home“ präsentiert das Unternehmen eine umfassende Palette an KI-Lösungen für jeden Bedarf und Lebensstil.

Im Zentrum des Affectionate Intelligence Home steht LG ThinQ® ON, ein fortschrittlicher KI-Hub, der sich individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst. ThinQ® ON verbindet sich nahtlos mit den neuesten KI-Geräten von LG und bildet das Herzstück der LG AI Home Solution. Diese basiert maßgeblich auf der Affectionate Intelligence-Technologie, einer kontinuierlich lernenden KI von LG. Je mehr die AI Home Solution mit den Gewohnheiten, Vorlieben und Verhaltensweisen der Nutzer vertraut ist, desto effizienter kann das System den Alltag erleichtern und zu mehr persönlichem Komfort in den eigenen vier Wänden beitragen. Die Steuerung des ThinQ® ON sowie der angebundenen Geräte, IoT-Anwendungen und Dienstleistungen erfolgt bequem und barrierefrei durch einfache Sprachbefehle.

„Unsere Affectionate Intelligence Home-Lösungen auf der IFA 2024 werden es den Kunden ermöglichen, die Leichtigkeit des Zero Labor Home zu erleben, in dem sie ein Leben ohne lästige Haushaltsaufgaben genießen können“, sagte Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Wir werden weiterhin die Ära des KI-Hauses mit unseren Affectionate Intelligence-Lösungen und hochmodernen Kerntechnologien anführen.“

KI-Lösungen für ältere Menschen und Familien

LG lädt die Besucher seines Messestands unter anderem in das Second Youth Home ein, wo eindrucksvoll aufgezeigt wird, wie das Leben älterer Menschen durch den ThinQ® ON erleichtert werden kann – etwa bei der Haushaltsführung oder Freizeitaktivitäten. Ob bei der Bedienung der Waschmaschine oder dem Buchen eines Taxis: Der KI-Hub verhindert unnötigen Stress und unterstützt jederzeit intuitiv und komfortabel.

Im Affectionate Home-Bereich des IFA-Messestandes von LG liegt der Fokus auf AI-Lösungen, die das Leben von Familien einfacher machen – insbesondere, wenn Kinder und Haustiere dazugehören. Der KI-Hub aktiviert zum Beispiel am Abend den Schlafmodus, dimmt das Licht und fügt einen Sternenhimmel-Effekt hinzu, um Kindern beim Einschlafen zu helfen. Der Hub kann aber auch das Lernen unterstützen, indem er generative KI nutzt, um aus den Zeichnungen der Kinder Geschichten zu kreieren.

Praktisch für Haustierbesitzer: Wenn Hunde und Katzen zum Haushalt gehören, steuert die LG AI Home Solution verbundene Geräte, um frische Luft und saubere Böden zu gewährleisten. Luftqualitätssensoren regulieren den LG PuriCare Alpha Pet Double Luftreiniger, während Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren die DUALCOOL™[DFHPM1] [LS2] Klimaanlage automatisch anpassen. Der Roboterstaubsauger reinigt den Boden, sobald die Haustiere den Raum verlassen haben, und sorgt so für ein angenehmeres Wohnumfeld. Ein besonderes Highlight ist das innovative LG AeroCat, ein neues Haushaltsgerät speziell für Katzen. Es kombiniert ein Katzenbett mit einem Luftreiniger und bietet somit einen bequemen Ruheplatz für die Stubentiger sowie eine frischere Atmosphäre für ihre Besitzer.



Fortschrittliche KI-Unterstützung für Küche und Energieversorgung

Im Delightful Home-Bereich stellt der ThinQ® ON seine Fähigkeiten als Koch- und Küchenhelfer unter Beweis. Die IFA-Besucher erhalten personalisierte Rezeptempfehlungen und eine Ernährungsanalyse, erleben Live-Kochvorführungen wie die „AI Talking Cooking Show“ und genießen die in den KI-Öfen von LG zubereiteten Speisen. Der InstaView® mit MoodUP® Kühlschrank sorgt dabei für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die gibt es auch im Smart Green Home, wo LG ein energieeffizientes Heim mit fortschrittlichen Geräten wie der Therma V® R290 Monobloc Wärmepumpe und einem hochmodernen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem zeigt. LG KI optimiert den Energieverbrauch in Echtzeit und passt die Geräteeinstellungen an den Lebensstil und die Gewohnheiten der Nutzer an. ThinQ® ON hilft zudem, die Energiekosten zu senken, indem es den Stromverbrauch aller verbundenen Geräte intelligent steuert.

KI-Hub als Zentrale für verschiedene IoT-Ökosysteme

Im LG Affectionate Intelligence-Bereich wird die Skalierbarkeit der Affectionate Intelligence mit ThinQ® ON demonstriert. Mit seiner generativen KI-Technologie und fortschrittlichen Sicherheitslösungen fungiert der ThinQ® ON hier als Zentrale für verschiedene IoT-Ökosysteme. Diese werden durch eine Vielzahl von IoT-Sensoren und Geräten von LG, beispielsweise Bewegungs- und Lichtsensoren, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sowie Smart Buttons, unterstützt, die in Echtzeit räumliche Informationen für personalisierte AI-gestützte Dienstleistungen liefern. Zusätzlich wird veranschaulicht, wie das offene AI-Ökosystem von LG Drittanbieterdienste integrieren kann. Darüber hinaus wird die Vielseitigkeit der IoT-Sensoren gezeigt, die sogar nicht-AI-fähige Geräte mit dem AI-Heimsystem verbinden können. Das ausgestellte Konzept unterstreicht die Skalierbarkeit der AI-Lösungen von LG und vermittelt einen unmittelbaren Eindruck von der intelligenten und reaktionsfähigen Wohnumgebung, die LG entwickelt hat.

Abschließend wird im Bereich „AI to the Core“ die hochmoderne Innovation der AI Core-Tech von LG hervorgehoben, einschließlich AI DD® und AI DUAL Inverter®. Die Integration der neuesten AI-Lösungen von LG mit branchenführenden Kerntechnologien ermöglicht eine präzisere Steuerung, verbesserte Energieeffizienz und eine höhere Personalisierung.

Besucher der IFA können die neuesten Affectionate Intelligence Home-Lösungen von LG vom 6. bis zum 10. September auf dem Messestand des Technologiekonzerns (Halle 18, Messe Berlin) entdecken.