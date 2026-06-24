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LG Home Ice Solution

Es selalu siap menyegarkan setiap momen Anda

Dengan kombinasi teknologi pembuatan es yang inovatif dan ice maker in-door paling ramping di kelasnya, nikmati kesegaran dan kemudahan kapan saja.

Pilihan es sesuai kebutuhan dan suasana Anda

Beragam Jenis Es

Pilihan es sesuai kebutuhan dan suasana Anda

Banyak es, tetap hemat ruang penyimpanan

Slim SpacePlus™ Ice System

Banyak es, tetap hemat ruang penyimpanan

Menjaga nozzle dispenser tetap higienis

UVnano™ / Water Filter

Menjaga nozzle dispenser tetap higienis

Manajemen es pintar untuk hari yang sibuk

LG ThinQ™ / Auto Ice Maker

Manajemen es pintar untuk hari yang sibuk

Jelajahi Kulkas dengan Ice Solution Kami

Beragam Jenis Es

Pilih jenis es sesuai kebutuhan dan suasana Anda

Mulai dari craft ice, es batu kubus, crushed ice, mini cube, hingga berbagai jenis lainnya untuk meningkatkan cita rasa makanan dan minuman di momen spesial Anda.

Pilih jenis es sesuai kebutuhan dan suasana Anda

Eksplorasi Berbagai Cara Menikmati Es

Cubed (Es Batu Kubus)

Cocok untuk berbagai jenis minuman dan hampir semua momen.

Craft ice

Es berbentuk bola yang mencair lebih lambat, ideal untuk cocktail premium dan minuman favorit Anda. Tingkatkan kualitas minuman dengan LG Craft Ice™. Direkomendasikan untuk home bar dan cocktail di rumah.

Crushed (Es Serut)

Ideal untuk mendinginkan minuman dengan cepat atau mencairkan cocktail secara optimal. Solusi praktis dan menyegarkan untuk berbagai kebutuhan minuman.

*Fitur dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

Slim SpacePlus™ Ice System

Lebih banyak es, lebih banyak ruang penyimpanan

Ice maker berdesain ringkas yang memberi ruang lebih luas untuk menyimpan makanan favorit Anda.

Lebih banyak es, lebih banyak ruang penyimpanan

UVnano™ / Water Filter

Menjaga kebersihan nozzle dispenser secara berkala

Secara otomatis mengurangi hingga 99,99% bakteri pada nozzle air menggunakan sinar UV.

Menjaga kebersihan nozzle dispenser secara berkala

Non-Plumbing

Air dan es siap tanpa instalasi pipa

Tidak memerlukan sambungan air langsung. Cukup isi tangki dispenser untuk menikmati air dan es segar kapan saja langsung dari pintu kulkas.

Air dan es siap tanpa instalasi pipa
Manajemen es pintar untuk Anda yang super sibuk

LG ThinQ™

Manajemen es pintar untuk Anda yang super sibuk

Solusi pintar yang memudahkan pengelolaan es kapan saja.

Smart Ice Plus

Smart Ice Plus

Memantau penggunaan es dan otomatis mengaktifkan mode Ice Plus untuk menjaga ketersediaan es.

*Tampilan aplikasi hanya ilustrasi

Selalu siap untuk minuman Anda berikutnya

Auto Ice Maker

Selalu siap untuk minuman Anda berikutnya

Mendeteksi kebutuhan es dan secara otomatis memproduksi es untuk kenyamanan Anda.

Ice Solutions Milestones

Menghadirkan teknologi es untuk rumah yang lebih pintar

Selama puluhan tahun, LG terus mengembangkan teknologi pembuatan es untuk kenyamanan Anda.

Ice Maker dalam pintu pertama di dunia

2006

Ice Maker dalam pintu pertama di dunia

Ice Maker tanpa instalasi pipa

2007

Ice Maker tanpa instalasi pipa

Slim SpacePlus™ Ice Maker

2010

Slim SpacePlus™ Ice Maker

Craft Ice pertama di industri

2019

Craft Ice pertama di industri

UVnano untuk nozzle dispenser

2020

UVnano untuk nozzle dispenser

Mini Cube (khusus AS)

2023

Mini Cube (khusus AS)

Mini Craft (khusus AS)

2026

Mini Craft (khusus AS)

*Gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

 

1)Craft Ice

-Craft Ice yang mencair lebih lambat, berdasarkan prosedur pengujian internal LG yang membandingkan kecepatan mencair antara bola es Craft Ice dan es batu kubus dengan berat yang sama (sekitar 69g).

-Kondisi pengujian: suhu ruangan 25°C, setiap es dibiarkan mencair dalam air dingin. Kapasitas air dingin 121 cc, dengan suhu air sekitar 9,5°C.

-Hasil dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan.

 

2)UVnano™

-UVnano (nama fungsi: Self Care) telah diuji melalui pengujian laboratorium oleh TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal untuk mengukur penurunan bakteri E. coli, S. aureus, dan P. aeruginosa pada sampel air suling setelah terpapar LED UV produk selama 10 menit setiap jam, selama 24 jam dalam kondisi rakitan LED UV. Hasil aktual dapat berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dan penggunaan. Produk ini tidak berfungsi untuk mengobati atau menyembuhkan kondisi kesehatan, serta tidak menjamin bahwa air yang difilter akan sepenuhnya bebas dari kontaminan seperti partikel mikrobiologis yang dapat memengaruhi kesehatan pengguna.

-UVnano merupakan gabungan dari kata UV (ultraviolet) dan nanometer (satuan panjang).

 

3)Bakteri

-Bakteri yang digunakan dalam pengujian: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

 

*Harga, promo, dan ketersediaan dapat berbeda di setiap toko maupun online. Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan stok terbatas. Silakan cek langsung ke retailer terdekat.

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