LG Home Ice Solution

*Gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

1)Craft Ice

-Craft Ice yang mencair lebih lambat, berdasarkan prosedur pengujian internal LG yang membandingkan kecepatan mencair antara bola es Craft Ice dan es batu kubus dengan berat yang sama (sekitar 69g).

-Kondisi pengujian: suhu ruangan 25°C, setiap es dibiarkan mencair dalam air dingin. Kapasitas air dingin 121 cc, dengan suhu air sekitar 9,5°C.

-Hasil dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan.

2)UVnano™

-UVnano (nama fungsi: Self Care) telah diuji melalui pengujian laboratorium oleh TÜV Rheinland menggunakan metode pengujian internal untuk mengukur penurunan bakteri E. coli, S. aureus, dan P. aeruginosa pada sampel air suling setelah terpapar LED UV produk selama 10 menit setiap jam, selama 24 jam dalam kondisi rakitan LED UV. Hasil aktual dapat berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dan penggunaan. Produk ini tidak berfungsi untuk mengobati atau menyembuhkan kondisi kesehatan, serta tidak menjamin bahwa air yang difilter akan sepenuhnya bebas dari kontaminan seperti partikel mikrobiologis yang dapat memengaruhi kesehatan pengguna.

-UVnano merupakan gabungan dari kata UV (ultraviolet) dan nanometer (satuan panjang).

3)Bakteri

-Bakteri yang digunakan dalam pengujian: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

*Harga, promo, dan ketersediaan dapat berbeda di setiap toko maupun online. Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan stok terbatas. Silakan cek langsung ke retailer terdekat.