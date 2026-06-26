DUALCOOL AI membantu menghemat energi dengan mengatur penggunaan daya secara otomatis melalui fitur kW Manager. Sistem memantau konsumsi listrik secara real time dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.

Fitur Window Open Detection juga mengurangi pemborosan energi dengan mengaktifkan mode hemat saat terdeteksi tidak ada aktivitas dalam ruangan atau perubahan suhu mendadak.

Dengan kontrol aliran udara berbasis AI, kenyamanan tetap optimal dengan konsumsi energi yang lebih efisien.