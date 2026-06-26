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Temukan AC LG dengan AI dan aliran udara tidak langsung
Fitur berbasis AI kami menganalisis lingkungan Anda—meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan kenyamanan melalui otomatisasi cerdas.
Mengapa AC LG?
AI Air
AI Air memberikan kenyamanan optimal dengan menyesuaikan arah dan aliran udara secara otomatis melalui Wi-Fi LG ThinQ.
DUAL Vane
Dual Vane menyebarkan aliran udara ke atas atau ke bawah, lebih jauh dan lebih cepat, untuk kenyamanan ideal di setiap musim.
Penghematan Energi Proaktif
Jalani hari lebih mudah dengan aplikasi LG ThinQ berbasis Wi-Fi, membantu menghadirkan kenyamanan istimewa dan efisiensi energi.
Pembersihan Menyeluruh
Perawatan tanpa repot hanya satu kali klik melalui aplikasi LG ThinQ berbasis Wi-Fi, yang dapat menjangkau bahkan area yang sulit dijangkau.
AI Air
AI Air memberikan kenyamanan optimal dengan menyesuaikan arah dan aliran udara secara otomatis melalui Wi-Fi LG ThinQ.
DUAL Vane
Dual Vane menyebarkan aliran udara ke atas atau ke bawah, lebih jauh dan lebih cepat, untuk kenyamanan ideal di setiap musim.
Penghematan Energi Proaktif
Jalani hari lebih mudah dengan aplikasi LG ThinQ berbasis Wi-Fi, membantu menghadirkan kenyamanan istimewa dan efisiensi energi.
Pembersihan Menyeluruh
Perawatan tanpa repot hanya satu kali klik melalui aplikasi LG ThinQ berbasis Wi-Fi, yang dapat menjangkau bahkan area yang sulit dijangkau.
Discover the range
PERTANYAAN UMUM
Bagaimana AI Air beroperasi dan memberi manfaat untuk saya?
AI Air menggunakan algoritme pembelajaran AI untuk menganalisis perubahan suhu dalam ruangan dan beban lingkungan, serta secara otomatis menyesuaikan suhu, arah aliran udara, dan kecepatan kipas untuk membantu menjaga kenyamanan ideal. Ia menyesuaikan arah dan kekuatan aliran udara secara real time untuk cepat mencapai suhu yang Anda inginkan, lalu mempertahankan kenyamanan dengan aliran udara lembut dan tidak langsung yang mengurangi pemborosan energi sekaligus meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan.
Bagaimana DUALCOOL AI dapat menghemat energi?
DUALCOOL AI membantu menghemat energi dengan mengatur penggunaan daya secara otomatis melalui fitur kW Manager. Sistem memantau konsumsi listrik secara real time dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan.
Fitur Window Open Detection juga mengurangi pemborosan energi dengan mengaktifkan mode hemat saat terdeteksi tidak ada aktivitas dalam ruangan atau perubahan suhu mendadak.
Dengan kontrol aliran udara berbasis AI, kenyamanan tetap optimal dengan konsumsi energi yang lebih efisien.
Apa yang dilakukan All Cleaning untuk AC?
All Cleaning membantu menjaga AC tetap bersih dengan proses pembersihan internal multi-langkah yang praktis (menghasilkan air kondensasi, Freeze Cleaning, dan Auto Clean+) yang dapat diaktifkan melalui aplikasi LG ThinQ hanya dengan satu sentuhan. Ini membantu menjaga AC tetap segar dan siap digunakan setelah lama tidak dipakai atau di akhir musim, sehingga mendukung perawatan berkelanjutan untuk membantu menjaga performa tetap konsisten dari waktu ke waktu.
Bagaimana Sleep Timer+ meningkatkan kenyamanan tidur pada malam hari?
Sleep Timer+ (oleh Kontrol bertenaga AI) membantu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dengan menyesuaikan suhu pendinginan secara otomatis sesuai kebutuhan Anda. Dengan menganalisis pola penggunaan AC saat mode Sleep, ia dapat mengoptimalkan perubahan suhu sepanjang malam, alih-alih mengandalkan pengaturan tetap. Sleep Timer+ tersedia pada mode Cooling dan memungkinkan suhu pengaturan awal diatur dalam rentang 22°C hingga 28°C. Fitur ini dapat dioperasikan melalui aplikasi ThinQ dan pengendali jarak jauh, dengan rentang timer dari 30 menit hingga 12 jam. Sebagai bagian dari ekosistem AI Comfort Control, fitur ini melengkapi AI Air dengan mendukung pengalaman pendinginan yang lebih personal untuk penggunaan semalaman.
Apa yang dilakukan aplikasi ThinQ untuk AI Air dan kenyamanan?
Aplikasi LG ThinQ menghubungkan AC Anda ke kontrol berbasis AI dengan menganalisis pola penggunaan Anda serta informasi lingkungan dalam ruangan untuk membantu mengatur mode operasi secara otomatis dan memberikan pendinginan atau pemanasan yang disesuaikan. ThinQ dapat mengirim dan menggunakan informasi operasi untuk analisis data dan deep learning, mendukung kontrol yang lebih cerdas yang bekerja bersama AI Air untuk menyesuaikan kenyamanan berdasarkan ruang dan lokasi orang. Konektivitas ini juga membantu menghubungkan fitur-fitur AI utama dalam satu pengalaman—seperti optimasi kenyamanan, pengoperasian yang hemat energi, dan dukungan perawatan—sehingga AC dapat dikelola dengan praktis dan konsisten. Ketersediaan fitur dapat berbeda-beda, tergantung model dan pengaturan.