Mesin Cuci Top Loading 8Kg, Non Inverter
Pintu anti gores, soft closing
Desain ramping dan tahan lama menawarkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, dan inovasi.
Penutup mesin cuci terlihat terbuka
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
FAQ
Berapa kapasitas yang ideal untuk mesin cuci?
LG merekomendasikan mesin cuci dengan kapasitas drum 8-9 kg untuk rumah tangga berukuran sedang. Pertimbangkan model yang lebih besar 11-13 kg untuk keluarga besar atau jika anda menghasilkan cucian yang sangat banyak. Model yang lebih besar juga dapat mencuci selimut hingga ukuran besar. Ingatlah bahwa teknologi inovatif LG berarti peralatan kami dapat menawarkan kapasitas yang lebih besar untuk ukuran mesin cuci yang sama.
Mengapa cucian saya penuh debu dan serat?
1. Debu yang dihasilkan selama pencucian disaring melalui filter pembersih. Jika filter pembersih penuh, debu mungkin tidak tersaring dengan baik. Filter pembersih dapat dibersihkan secara manual sebelum setiap pencucian untuk mencegah mesin meninggalkan debu dan serat pada pakaian.
2. Pisahkan pakaian berwarna dan putih dari pakaian hitam yang menghasilkan serat. Cucilah pakaian dalam muatan yang berbeda untuk mencegah debu dan serat yang tidak diinginkan pada cucian Anda.
[IE] Apa yang harus saya lakukan ketika mengalami kesalahan ini?
1. Terjadi ketika wadah cucian tidak terisi air selama jangka waktu tertentu.
2. Periksa apakah keran terkunci atau selang air tidak tersambung
3. Periksa apakah selang air tertekan atau tertekuk
4. Periksa apakah selang air membeku karena cuaca dingin
[OE] Apa yang harus saya lakukan ketika mengalami kesalahan ini?
1. Jika selang pembuangan terpelintir atau bengkok, atau jika selang pembuangan dipasang terlalu tinggi, aliran air dapat terganggu dan air tidak dapat mengalir dengan baik. Dalam hal ini, pastikan selang pembuangan tidak lebih dari 6 cm dari lantai dan atur agar bagian bawah selang jatuh secara merata, tanpa halangan.
2. Pastikan selang pembuangan tidak tersumbat debu atau zat lain.
3. Periksa apakah selang pembuangan membeku karena cuaca dingin.
[De] Apa yang harus saya lakukan ketika mengalami kesalahan ini?
Jika katup tempat air sumber disuplai atau katup pengeluaran keran ditutup, fitur sterilisasi pipa air dan sterilisasi saluran keluar air tidak akan berfungsi. Harap buka katup sumber air atau katup pengeluaran.
Semua Spesifikasi
