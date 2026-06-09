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24-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor
Keunggulan yang telah meraih penghargaan
Merek terbaik tahun 2026*
Digital Trends 2025
Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
*Merek dagang milik Ziff Davis, LLC. Digunakan berdasarkan lisensi.
*Dicetak ulang dengan izin. © 2026 Ziff Davis, LLC. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Performa serbaguna dengan desain ultra-tipis
Baik untuk bekerja, bermain game, maupun menonton video streaming, monitor IPS Full HD 23,8 inci kami menghadirkan performa serbaguna dalam desain ultra-tipis.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Keyboard dan mouse tidak termasuk dalam kemasan.
Desain nyaris tanpa bingkai dan alas penyangga yang ramping
Desain ultra-tipis. Tampak seolah-olah melayang
Nikmati ruang layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bingkai ultra-tipis, alas penyangga yang ramping, serta desain nyaris tanpa bingkai di tiga sisi. Alas penyangga yang tampak seolah-olah melayang menghadirkan tampilan yang bersih dan ringan, sementara desain nyaris tanpa bingkai menyatu dengan mulus ke dalam ruang kerja minimalis dan tetap terlihat menyatu secara visual bahkan dalam konfigurasi dua monitor.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur Pengurangan Blur Gerakan 1 ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Flicker mungkin terjadi selama pengoperasian MBR 1 ms.
AMD FreeSync™ Premium
Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam permainan
Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan bebas tearing yang sangat halus serta latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
HDR10 dengan cakupan sRGB 99%
Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna yang canggih
Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB 99% mendukung reproduksi warna yang akurat dengan kontras dan detail yang ditingkatkan pada adegan HDR.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*sRGB 99% adalah nilai standar. Rentang warna dapat bervariasi tergantung model.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input melalui Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
LG Switch App
Peralihan yang mulus untuk berbagai tugas
Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi maksimal 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Aplikasi ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.
Dirancang untuk kenyamanan mata sehari-hari
Mode Pembaca
Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
23.8
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Tampilan - Waktu Respons
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
PC Monitor
Tahun
Y26
DAYA
Tipe
External Power(Adapter
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
18W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
23.8
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:09
Pitch Piksel [mm]
0.2745 × 0.2745
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
200
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Rentang Warna (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Min.)
1050:01
Rasio Kontras (Typ.)
1500:01
Waktu Respons
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR PINTAR
Saluran LG
YES
FITUR
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Motion Blur Reduction Tech.
YES
AKSESORI
D-Sub
YES(1ea)
HDMI
YES(1ea)
KONEKTIVITAS
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 220x 412
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 38.7x 317.1
Berat dengan Dudukan [kg]
3.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
2.3kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
4.3kg
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