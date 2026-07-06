Monitor Gaming UltraGear™ G4 24 inci, FHD 144Hz

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur Pengurangan Blur Gerakan 1 ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flicker mungkin terjadi selama pengoperasian MBR 1 ms.