We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming UltraGear™ G4 24 inci, FHD 144Hz
Monitor Gaming UltraGear™ G4 24 inci, FHD 144Hz
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Gerakan permainan yang lancar dengan kecepatan refresh 144Hz
Menyajikan kecepatan refresh 144Hz untuk tampilan yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.
Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif di setiap bingkai.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Fitur Pengurangan Blur Gerakan 1 ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Flicker mungkin terjadi selama pengoperasian MBR 1 ms.
Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam permainan
Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™. Rasakan pengurangan yang signifikan pada tearing dan stuttering layar untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup
Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, menghadirkan spektrum warna yang luas sehingga menghasilkan reproduksi warna yang sangat akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana yang diinginkan oleh pengembang game.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga membuat pengaturan Anda semakin praktis.
*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.
*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input melalui Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Hampir tanpa bingkai, tampilan yang lebih menawan
Nikmati layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bingkai ultra-tipis dan alas penyangga yang ramping dan minimalis, dengan desain yang hampir tanpa bingkai. Alas penyangga yang tampak seolah melayang memperkuat estetika yang bersih dan ringan, sementara tampilan layar yang mulus menghadirkan pengalaman visual yang imersif—sangat cocok untuk pengaturan ganda atau ruang kerja bergaya minimalis.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
23.8
Tampilan - Resolusi
1920 x 1080
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250cd/m²
Tampilan - Waktu Respons
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y26
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
18W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
23.8
Resolusi
1920 x 1080
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:09
Pitch Piksel [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250cd/m²
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Typ.)
1500 : 01
Waktu Respons
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Flicker Safe
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
AKSESORI
HDMI
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 220 x 412
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
539.4 x 38.7 x 317.1
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
620 x 385 x 134
Berat dengan Dudukan [kg]
3.3kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
2.4kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
4.4kg
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.