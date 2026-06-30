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Monitor Gaming UltraGear™ G5 27 inci, FHD 300Hz

Monitor Gaming UltraGear™ G5 27 inci, FHD 300Hz

27G550B-B
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G5 27 inci, FHD 300Hz 27G550B-B
Tampak samping
Tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan di atas meja yang menampilkan adegan permainan, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan di dinding.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-pol.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang menunjukkan area pemasangan dudukan dan port belakang
Tampak atas
Tampak depan dudukan dan alas monitor
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G5 27 inci, FHD 300Hz 27G550B-B
Tampak samping
Tampak belakang
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi HDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ dalam pengaturan di atas meja yang menampilkan adegan permainan, dengan ikon yang menunjukkan desain tanpa bingkai di tiga sisi, penyesuaian ketinggian, dukungan kemiringan, dan kompatibilitas pemasangan di dinding.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video dengan satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menunjukkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.0, satu port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC, dan output H/P 3-pol.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
Tampak belakang monitor yang menunjukkan area pemasangan dudukan dan port belakang
Tampak atas
Tampak depan dudukan dan alas monitor

Fitur Utama

  • Layar IPS FHD (1920x1080) 27 inci
  • Kecepatan Refresh 300Hz, Waktu Respons 1ms (GtG)
  • HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe), Mendukung 16,7 Juta Warna
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • L-Stand yang rapi dan bebas kabel
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Logo UltraGear™ G5 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G5 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Monitor Gaming FHD 27 inci 300 Hz

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 27G550B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 27G550B di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium, waktu respons 1ms (GtG) untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang hampir tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Gambar ini menampilkan fitur-fitur utama dari monitor gaming LG, termasuk kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan yang lancar, layar IPS dengan HDR dan cakupan warna sRGB 99% untuk tampilan yang hidup, pengalaman bermain game yang mulus berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium, waktu respons 1ms (GtG) untuk permainan berkecepatan tinggi, serta desain yang hampir tanpa bingkai untuk pengalaman bermain yang imersif.

Kecepatan Warna Kemudahan Penggunaan

Gerakan bermain game
yang lancar dengan
kecepatan refresh 300Hz

Menyajikan kecepatan refresh 300Hz untuk visual yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif di setiap bingkai.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 300Hz pada UltraGear™ 27G550B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih.

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 300Hz pada UltraGear™ 27G550B untuk gerakan dalam permainan yang lancar dan jernih.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1 ms (GtG). Respon cepat
untuk pengalaman bermain game.

Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek bayangan terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 27G550B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan game yang lebih halus.

Gambar perbandingan yang menunjukkan pengurangan blur gerakan pada UltraGear™ 27G550B dengan waktu respons 1 ms (GtG) untuk tampilan game yang lebih halus.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam pengalaman bermain

Kurangi tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengurangan tearing dan stuttering yang signifikan untuk visual yang halus dengan blur gerakan dan ghosting yang diminimalkan.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 27G550B dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Adegan balapan yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 27G550B dengan membandingkan mode Dinonaktifkan dan Diaktifkan, memperlihatkan gerakan yang lebih halus dan pengurangan tearing berkat dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Rasakan sensasi pertempuran yang sesungguhnya dengan
warna yang hidup

Monitor kami menawarkan cakupan sRGB sebesar 99%, menghadirkan spektrum warna yang luas sehingga menghasilkan reproduksi warna yang akurat berkat layar IPS-nya, untuk pengalaman bermain game yang imersif. Hal ini memungkinkan para gamer merasakan suasana medan pertempuran yang dramatis sebagaimana yang diinginkan oleh pengembang game.

Logo layar IPS.

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.  

Logo HDR 10.

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.  

Logo sRGB 99%.

Dengan cakupan 99% dari spektrum sRGB, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di layar UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang tajam dengan ledakan-ledakan yang menyilaukan, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail di atas latar belakang kosmik yang penuh warna.

Adegan pertempuran antariksa yang futuristik di layar UltraGear™, menampilkan warna-warna cerah dan kontras yang tajam dengan ledakan-ledakan yang menyilaukan, planet-planet yang bercahaya, serta pesawat antariksa yang detail di atas latar belakang kosmik yang penuh warna.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch    

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

Unduh
Video ini menunjukkan cara mengatur monitor Anda menggunakan aplikasi LG Switch.

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Dynamic Action Sync    

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer    

Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam adegan gelap, mengungkap detail tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar melalui lingkungan berbayang atau perubahan cahaya mendadak.  

Crosshair    

Titik bidik ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.  

FPS Counter    

FPS Counter memungkinkan Anda melihat seberapa baik semua konten dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data real-time.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Hampir tanpa batas, tampilan yang lebih elegan    

Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan dudukan yang dapat disesuaikan, termasuk fitur kemiringan, putaran, perputaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada pengaturan Anda.

Ikon putar

Berputar

Ikon kemiringan.

Kemiringan

Ikon ketinggian dapat disesuaikan.

Tinggi

Ikon pivot.

Pivot

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang diletakkan di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

Gambar ini memperlihatkan monitor gaming UltraGear™ yang diletakkan di atas meja, menampilkan adegan permainan, dengan sorotan yang diperbesar untuk menonjolkan desain layar tanpa bingkai dan dudukan yang ramping dan tampak mengambang.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    1920 x 1080

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.2

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    5.5

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    7.2

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    614.1 x 220 x 534

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    614.1 x 49.1 x 358.8

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    780 x 500 x 160

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

INFO

  • Tahun

    Y26

  • Nama Produk

    UltraGear

DAYA

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    21.43W

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Tipe

    External Power(Adapter)

TAMPILAN

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    240

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.4

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pitch Piksel [mm]

    0.3108(H) x 0.3108(V)

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rasio Kontras (Min.)

    700:1

FITUR

  • Crosshair

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • VRR

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HDR Effect

    YES

  • HDR 10

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

AKSESORI

  • Port Display

    YES

KONEKTIVITAS

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Versi DP

    1.4

  • DisplayPort

    YES(1ea)

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