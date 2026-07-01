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Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1

Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1

27G64NA-B
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1 27G64NA-B
Tampak samping 15 derajat
Tampak samping kiri
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna DCI-P3 93% dan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang halus dan bebas tearing.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menampilkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.1 dan dua port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC.
Tampilan depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
tampilan belakang
tampilan sudut belakang kiri
Front view of Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1 27G64NA-B
Tampak samping 15 derajat
Tampak samping kiri
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna cerah dengan cakupan warna DCI-P3 93% dan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang halus dan bebas tearing.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang menampilkan port konektivitasnya, termasuk dua input HDMI™ 2.1 dan dua port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC.
Tampilan depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
tampilan belakang
tampilan sudut belakang kiri

Fitur Utama

  • Layar IPS QHD (2560x1440) 27 inci
  • Kecepatan Refresh 300Hz, Waktu Respons 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 dengan cakupan warna DCI-P3 95%
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • L-Stand yang rapi dan bebas kabel
Lebih banyak
Logo UltraGear™ G6 di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G6 di dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Monitor Gaming 27 inci QHD 300 Hz

Tampak depan monitor gaming yang dipajang dalam suasana bergaya neon yang futuristik.

Tampak depan monitor gaming yang dipajang dalam suasana bergaya neon yang futuristik.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Ikhtisar fitur monitor gaming yang menonjolkan: layar IPS QHD 27 inci dengan rasio 16:9 dan resolusi 2560×1440, cakupan warna DCI-P3 93%, sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400, kecepatan refresh 300Hz, waktu respons 1ms (GtG), HDMI 2.1, serta Adaptive Sync dengan dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Ikhtisar fitur monitor gaming yang menonjolkan: layar IPS QHD 27 inci dengan rasio 16:9 dan resolusi 2560×1440, cakupan warna DCI-P3 93%, sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400, kecepatan refresh 300Hz, waktu respons 1ms (GtG), HDMI 2.1, serta Adaptive Sync dengan dukungan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Tampilan

Tampilan

Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali

Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 27 inci, monitor ini menghadirkan visual yang tampak nyata dan kualitas gambar yang konsisten, sehingga memberikan kejernihan dan kedalaman. Rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang, yang meningkatkan kesadaran spasial saat bermain game—sehingga Anda tetap tenggelam dalam permainan sekaligus memudahkan Anda mengikuti elemen visual penting.

Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 27 inci yang menampilkan adegan permainan bergenre fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.

Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 27 inci yang menampilkan adegan permainan bergenre fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.

*Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 27 inci yang menampilkan adegan permainan bergenre fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.

Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan

LG UltraGear 27G64NA mendukung spektrum warna yang luas, mencakup 93% (Tipe) dari ruang warna DCI-P3, sehingga mampu menampilkan warna yang sangat akurat sesuai standar VESA DisplayHDR 400, yang menghadirkan pengalaman bermain game yang realistis.

Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan di layar monitor gaming, menampilkan warna-warna yang cerah berkat cakupan warna DCI-P3 sebesar 93% dan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400.

Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan di layar monitor gaming, menampilkan warna-warna yang cerah berkat cakupan warna DCI-P3 sebesar 93% dan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 400.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

KECEPATAN

KECEPATAN

Adegan balap motor yang ditampilkan di monitor gaming, memperlihatkan kecepatan refresh 300Hz untuk gerakan permainan yang lancar.

Gerakan permainan yang lancar dengan
kecepatan refresh 300Hz

Untuk menghadirkan kecepatan refresh 300Hz demi visual yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan. Nikmati pengalaman bermain yang lebih imersif di setiap bingkai.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kecepatan luar biasa,
nikmati pengalaman bermain game dengan
1 ms (GtG)

Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek ghosting terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan gameplay menjadi lebih lancar serta responsif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

Gerakan yang mulus agar Anda tetap fokus

Kurangi screen tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengalaman bermain game yang mulus dan jernih tanpa gangguan screen tearing dan stuttering.

Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan di monitor gaming, dilengkapi dengan dukungan Adaptive Sync melalui NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk pengalaman bermain yang lancar dan bebas tearing.

Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan di monitor gaming, dilengkapi dengan dukungan Adaptive Sync melalui NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk pengalaman bermain yang lancar dan bebas tearing.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dan bergerak dengan cepat di tengah ledakan kilatan cahaya.

Crosshair

Titik bidik ditempatkan tetap di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.

FPS Counter

FPS Counter memungkinkan Anda melihat seberapa lancar semua konten dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data real-time.

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus
oleh LG Switch

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Kelola pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

Unduh

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Desain ramping dan elegan untuk bermain game

Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya, termasuk kemiringan, putaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada perangkat Anda.

Ikon sudut kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

 

Ikon pengaturan pivot.

Pivot

Ikon pengaturan ketinggian.

Tinggi

Ikon Pemasangan di Dinding.

Pemasangan di Dinding

Tampak depan dan belakang monitor gaming, yang menampilkan desain ramping dan elegan dengan dudukan tipis serta bagian belakang yang rapi.

Tampak depan dan belakang monitor gaming, yang menampilkan desain ramping dan elegan dengan dudukan tipis serta bagian belakang yang rapi.

Ikon HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Ikon DisplayPort.

DisplayPort1.4 x2

dengan DSC

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    2560 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:09

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI P3 93%

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y25

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    48W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.47

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:09

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2331 x 0.2331mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    350cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI P3 88%

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI P3 93%

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    800:01

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:01

  • Waktu Respons

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(2ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Port USB Downstream

    YES(1ea/ver2.0, service only)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    612.7 x 214.2 x 524.5 mm(UP) / 612.7 x 214.2 x 394.5 mm(DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    612.7 x 52.6 x 361.4 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    780 × 122 × 443 mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    4.6kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.6kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    6.2kg

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