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Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1
Monitor Gaming UltraGear™ G6 27 inci, QHD 300Hz HDMI 2.1
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali
Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 27 inci, monitor ini menghadirkan visual yang tampak nyata dan kualitas gambar yang konsisten, sehingga memberikan kejernihan dan kedalaman. Rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang, yang meningkatkan kesadaran spasial saat bermain game—sehingga Anda tetap tenggelam dalam permainan sekaligus memudahkan Anda mengikuti elemen visual penting.
*Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 27 inci yang menampilkan adegan permainan bergenre fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.
Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan
LG UltraGear 27G64NA mendukung spektrum warna yang luas, mencakup 93% (Tipe) dari ruang warna DCI-P3, sehingga mampu menampilkan warna yang sangat akurat sesuai standar VESA DisplayHDR 400, yang menghadirkan pengalaman bermain game yang realistis.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kecepatan luar biasa,
nikmati pengalaman bermain game dengan
1 ms (GtG)
Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek ghosting terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan gameplay menjadi lebih lancar serta responsif.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Gerakan yang mulus agar Anda tetap fokus
Kurangi screen tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengalaman bermain game yang mulus dan jernih tanpa gangguan screen tearing dan stuttering.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Black Stabilizer
Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dan bergerak dengan cepat di tengah ledakan kilatan cahaya.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus
oleh LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Kelola pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.
*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.
*LG Switch memerlukan pengunduhan perangkat lunak dan panduan pengguna dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.
Desain ramping dan elegan untuk bermain game
Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya, termasuk kemiringan, putaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi ini dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih ramping dan elegan pada perangkat Anda.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
27
Tampilan - Resolusi
2560 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI P3 93%
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Tampilan - Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y25
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
48W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
27
Ukuran (cm)
68.47
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:09
Pitch Piksel [mm]
0.2331 x 0.2331mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
350cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI P3 88%
Rentang Warna (Typ.)
DCI P3 93%
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
800:01
Rasio Kontras (Typ.)
1000:01
Waktu Respons
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Auto Input Switch
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(2ea)
Versi DP
1.4
Port USB Downstream
YES(1ea/ver2.0, service only)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
612.7 x 214.2 x 524.5 mm(UP) / 612.7 x 214.2 x 394.5 mm(DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
612.7 x 52.6 x 361.4 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
780 × 122 × 443 mm
Berat dengan Dudukan [kg]
4.6kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
3.6kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
6.2kg
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