Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

*Semua gambar yang ditampilkan merupakan simulasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi.

*LG WOLED telah diverifikasi oleh UL sebagai layar bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, dan rendah cahaya biru.

*Nomor Sertifikat: Layar Bebas Kedipan (OLED) - A196009, Bebas Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Perangkat Keras Cahaya Biru Rendah Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi komputasi pengguna.