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Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B
Front view of Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B
tampak samping -15 derajat
tampak samping +15 derajat
tampak samping
tampak belakang dengan lampu menyala
tampak belakang dengan lampu mati
tampak belakang perspektif
tampak depan monitor dengan dudukan diturunkan
Tampak samping +15 derajat monitor yang dimiringkan
Tampak samping monitor yang dimiringkan
Tampak atas
Tampak atas monitor yang diputar +30 derajat
Tampak atas monitor yang diputar -30 derajat
Tampak dekat emblem belakang
Tampak dekat port
Front view of Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B
tampak samping -15 derajat
tampak samping +15 derajat
tampak samping
tampak belakang dengan lampu menyala
tampak belakang dengan lampu mati
tampak belakang perspektif
tampak depan monitor dengan dudukan diturunkan
Tampak samping +15 derajat monitor yang dimiringkan
Tampak samping monitor yang dimiringkan
Tampak atas
Tampak atas monitor yang diputar +30 derajat
Tampak atas monitor yang diputar -30 derajat
Tampak dekat emblem belakang
Tampak dekat port

Fitur Utama

  • Layar OLED QHD (2560x1440) 27 inci
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED dengan Mode Ganda QHD 540Hz - HD 720Hz
  • Waktu respons 0,02 ms (GtG)
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / Bersertifikat VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Desain ergonomis dengan fitur miring, putar, pivot, ketinggian yang dapat disesuaikan, dan dapat dipasang di dinding
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Keunggulan yang Mendapat Penghargaan

Gambar logo penghargaan Tren Digital 2025

Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi

Gambar logo UltraGear™ OLED GX7.

Gambar logo UltraGear™ OLED GX7.

27" OLED 540Hz Dual Mode Gaming Monitor

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B dipajang di atas panggung yang ditinggikan dengan grafis jejak cahaya berkecepatan tinggi yang ditampilkan di layar. Proyeksi di lantai bertuliskan ‘4th Gen OLED,’ yang menekankan generasi OLED dari produk tersebut.

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B dipajang di atas panggung yang ditinggikan dengan grafis jejak cahaya berkecepatan tinggi yang ditampilkan di layar. Proyeksi di lantai bertuliskan ‘4th Gen OLED,’ yang menekankan generasi OLED dari produk tersebut.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Sebuah grafis promosi gabungan untuk teknologi LG OLED yang menampilkan lima bagian: ‘LG’s Brightest OLED’ dengan grafis sinar RGB, ‘Perfect Visual Experience’ dengan karakter astronot dan ikon sertifikasi, adegan permainan yang terbagi dengan label ‘QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode,’ panel gradien ungu-biru yang menampilkan ‘VESA DisplayHDR True Black 500,’ dan ledakan partikel berwarna-warni dengan teks ‘DCI-P3 99,5%’

Sebuah grafis promosi gabungan untuk teknologi LG OLED yang menampilkan lima bagian: ‘LG’s Brightest OLED’ dengan grafis sinar RGB, ‘Perfect Visual Experience’ dengan karakter astronot dan ikon sertifikasi, adegan permainan yang terbagi dengan label ‘QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode,’ panel gradien ungu-biru yang menampilkan ‘VESA DisplayHDR True Black 500,’ dan ledakan partikel berwarna-warni dengan teks ‘DCI-P3 99,5%’

Kata ‘DISPLAY’ dalam huruf besar dengan efek gradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, disertai kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Kata ‘DISPLAY’ dalam huruf besar dengan efek gradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, disertai kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Olеd generasi ke-4 paling terang* dari LG

Perkenalkan monitor gaming LG yang didukung oleh OLED Generasi ke-4 dengan teknologi Primary RGB Tandem yang revolusioner—mencapai kecerahan puncak hingga 1500 nits untuk pengalaman bermain game yang lebih jernih, sehingga Anda dapat melihat visual di layar dengan jelas bahkan di lingkungan yang terang. Dalam adegan game yang serba cepat atau diterangi sinar matahari, APL yang ditingkatkan dan ABL yang dikurangi membantu menjaga kecerahan yang konsisten tanpa meredupkan visual penting. Dengan sertifikasi UL Verified Perfect Black, Color, dan VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED generasi terbaru ini menghadirkan kontras dan kejernihan yang dibutuhkan para gamer untuk bereaksi lebih cepat, melihat lebih banyak, dan tetap tenggelam dalam setiap frame.

Monitor LG UltraGear 27GX790B diletakkan di atas meja yang menghadap pemandangan kota saat matahari terbenam, menampilkan adegan permainan fantasi dengan karakter berjubah yang berdiri di lingkungan pegunungan bersalju. Di sekeliling monitor terdapat speaker, keyboard, jam, patung-patung kecil, dan cangkir

Monitor LG UltraGear 27GX790B diletakkan di atas meja yang menghadap pemandangan kota saat matahari terbenam, menampilkan adegan permainan fantasi dengan karakter berjubah yang berdiri di lingkungan pegunungan bersalju. Di sekeliling monitor terdapat speaker, keyboard, jam, patung-patung kecil, dan cangkir

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Per November 2025, di antara semua model LG yang menggunakan WOLED sebelum OLED Generasi ke-4, model 27GX790B menawarkan tingkat kecerahan tertinggi.

Keunggulan OLED Generasi Terbaru

Didukung oleh teknologi OLED Tandem RGB Generasi ke-4, 27GX790B menghadirkan tampilan yang lebih cerah dengan konsumsi daya lebih rendah dibandingkan OLED Generasi ke-3 sebelumnya—dengan kecerahan puncak mencapai 1500 nits. Struktur RGB 4-lapis yang canggih menghasilkan kontras yang lebih dalam, detail yang lebih tajam, dan akurasi warna yang memukau. Nikmati bayangan yang lebih jelas, pengalaman bermain yang sangat imersif, dan konsistensi visual di setiap bingkai—dirancang khusus untuk pengalaman bermain game yang serius.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Terverifikasi UL, pengalaman visual yang sempurna,
konsisten baik dalam kondisi cahaya redup maupun terang

Perfect Black

Perfect Black telah terverifikasi oleh UL dan menghadirkan tingkat hitam yang sesungguhnya untuk meningkatkan kesan kecerahan dan kontras, baik di lingkungan yang terang maupun gelap.

Warna Sempurna & Ketepatan Warna 100%    

Warna Sempurna dan Ketepatan Warna 100% menghadirkan ekspresi warna yang akurat bahkan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi, mulai dari cahaya redup hingga lingkungan dengan pencahayaan terang.  

Reproduksi Sempurna    

Reproduksi Sempurna yang telah diverifikasi oleh UL memastikan bahwa konten game yang sebenarnya ditampilkan dengan akurat di layar, menjaga warna dan detail yang dimaksudkan baik dalam lingkungan gelap maupun terang. Berbeda dengan metrik berbasis gambar statis, sertifikasi ini mencerminkan akurasi reproduksi konten di dunia nyata.

Tiga label sertifikasi yang menonjolkan performa LG OLED: Tingkat kecerahan hitam yang terverifikasi UL di bawah 0,24 nit hingga 500 lux, konsistensi warna yang terverifikasi UL lebih dari 99% hingga 500 lux, serta sertifikasi Intertek untuk ketepatan warna 100% hingga 500 lux berdasarkan 125 pola warna.

Tiga label sertifikasi yang menonjolkan performa LG OLED: Tingkat kecerahan hitam yang terverifikasi UL di bawah 0,24 nit hingga 500 lux, konsistensi warna yang terverifikasi UL lebih dari 99% hingga 500 lux, serta sertifikasi Intertek untuk ketepatan warna 100% hingga 500 lux berdasarkan 125 pola warna.

Perbandingan berdampingan antara kualitas layar non-WOLED dan WOLED Generasi ke-4, yang memperlihatkan peningkatan kecerahan, warna, dan kejernihan pada sisi kanan berkat teknologi WOLED Generasi ke-4. Monitor tersebut diletakkan di atas meja bersama dengan pengontrol game, keyboard, dan headset.

Perbandingan berdampingan antara kualitas layar non-WOLED dan WOLED Generasi ke-4, yang memperlihatkan peningkatan kecerahan, warna, dan kejernihan pada sisi kanan berkat teknologi WOLED Generasi ke-4. Monitor tersebut diletakkan di atas meja bersama dengan pengontrol game, keyboard, dan headset.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Detail Lebih Mendalam dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500    

Nikmati kedalaman yang tak tertandingi dan realisme yang hidup dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500, yang menghadirkan ekspresi warna hitam yang detail bahkan dalam adegan paling gelap sekalipun. Dengan cakupan warna DCI-P3 99,5% (Tipe), monitor ini memastikan warna ditampilkan dengan detail yang realistis, sedekat mungkin dengan maksud aslinya.

Detail Lebih Mendalam dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Teknologi kenyamanan mata canggih yang telah diverifikasi oleh UL

Dilengkapi dengan AGLR (Anti-silau dan Refleksi Rendah), teknologi kenyamanan mata canggih LG WOLED yang telah diverifikasi oleh UL meminimalkan pantulan yang mengganggu dan menjaga kenyamanan mata Anda, menghadirkan performa gaming yang jernih dengan kejernihan yang konsisten. Dengan verifikasi UL di bidang-bidang utama—membatasi paparan cahaya biru yang berbahaya dan mencegah gangguan akibat cahaya yang berkedip—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat Anda bermain game di lingkungan yang terang maupun di ruangan yang diterangi lampu LED.

Monitor LG UltraGear 27GX790B pada pengaturan meja yang menampilkan perbandingan berdampingan berlabel ‘tanpa penerapan’ dan ‘dengan penerapan’, memperlihatkan kondisi visual yang berbeda dari karakter berarmor fiksi ilmiah. Meja tersebut dilengkapi dengan speaker, keyboard, figurine, pengontrol, unit PC, dan headphone. Di bagian bawah terdapat beberapa lencana sertifikasi UL untuk bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, cahaya biru rendah, dan sertifikasi Eyesafe.

Monitor LG UltraGear 27GX790B pada pengaturan meja yang menampilkan perbandingan berdampingan berlabel ‘tanpa penerapan’ dan ‘dengan penerapan’, memperlihatkan kondisi visual yang berbeda dari karakter berarmor fiksi ilmiah. Meja tersebut dilengkapi dengan speaker, keyboard, figurine, pengontrol, unit PC, dan headphone. Di bagian bawah terdapat beberapa lencana sertifikasi UL untuk bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, cahaya biru rendah, dan sertifikasi Eyesafe.

*Semua gambar yang ditampilkan merupakan simulasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi.

*LG WOLED telah diverifikasi oleh UL sebagai layar bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, dan rendah cahaya biru.

*Nomor Sertifikat: Layar Bebas Kedipan (OLED) - A196009, Bebas Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Perangkat Keras Cahaya Biru Rendah Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi komputasi pengguna.

Kata ‘SPEED’ dalam huruf besar dengan efek gradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, disertai kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

Kata ‘SPEED’ dalam huruf besar dengan efek gradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, disertai kotak bergaris tipis yang memanjang dari sisi kiri.

720Hz (@HD) – 540Hz (@QHD) Mode Ganda
dengan opsi yang dapat dipilih

Dengan Dual-Mode bersertifikasi VESA, nikmati performa tercepat UltraGear hingga 720Hz—kecepatan refresh tertinggi yang pernah diperkenalkan. Beralih dengan mulus antara QHD 540Hz untuk visual yang detail dan HD 720Hz untuk aksi ultra-cepat. Pilih kecepatan refresh dan ukuran layar yang Anda inginkan melalui On-Screen Display, atau beralih secara instan melalui LG Switch untuk pengalaman bermain game yang dioptimalkan di setiap genre.

Gambar yang membandingkan dua adegan game: seorang prajurit fantasi yang ditampilkan dalam resolusi QHD pada 540Hz di sebelah kiri, dan mobil balap reli yang ditampilkan dalam resolusi HD pada 720Hz di sebelah kanan. Kedua adegan tersebut sedikit tumpang tindih di atas latar belakang abstrak berwarna biru dan merah yang dinamis, dengan label ‘540Hz QHD’ dan ‘720Hz HD’ yang ditampilkan di samping masing-masing gambar

Gambar yang membandingkan dua adegan game: seorang prajurit fantasi yang ditampilkan dalam resolusi QHD pada 540Hz di sebelah kiri, dan mobil balap reli yang ditampilkan dalam resolusi HD pada 720Hz di sebelah kanan. Kedua adegan tersebut sedikit tumpang tindih di atas latar belakang abstrak berwarna biru dan merah yang dinamis, dengan label ‘540Hz QHD’ dan ‘720Hz HD’ yang ditampilkan di samping masing-masing gambar

Bandwidth berkecepatan tinggi melalui DisplayPort 2.1    

DisplayPort 2.1 terbaru pada 27GX790B menghadirkan bandwidth generasi terbaru yang dioptimalkan untuk bermain game berkecepatan sangat tinggi, serta mendukung performa yang stabil bahkan pada tingkat refresh yang ekstrem. Memperluas konektivitas ini, port USB-C mendukung output tampilan dan transfer data melalui satu kabel yang praktis—sangat ideal untuk pengaturan modern yang membutuhkan fleksibilitas tanpa kabel yang berantakan. Melengkapi konfigurasi ini, dua port HDMI 2.1 dapat memberikan kompatibilitas yang lancar dengan konsol dan PC gaming terbaru, sehingga menciptakan lingkungan berkinerja tinggi yang terintegrasi sepenuhnya di seluruh perangkat.

Bandwidth berkecepatan tinggi mAelalui DisplayPort 2.1

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kabel DP dan HDMI sudah termasuk dalam kemasan.

*Kartu grafis TIDAK termasuk dalam kemasan.

Kecepatan luar biasa, nikmati pengalaman bermain game    

Waktu respons ultra-cepat 0,02 detik (GtG), yang meminimalkan efek ghosting terbalik dan memberikan respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa bermain game yang benar-benar baru

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Pilih ‘Mode Cepat’ untuk mendapatkan ‘Waktu Respons 0,02 ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Cepat).

Kata ‘TECHNOLOGY’ dalam huruf besar bergradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Kata ‘TECHNOLOGY’ dalam huruf besar bergradasi yang ditempatkan di tengah latar belakang gelap, dengan kotak bergaris tipis yang membentang dari sisi kiri.

Dilengkapi dengan teknologi yang telah banyak digunakan    

Didukung oleh AMD FreeSync™ Premium Pro, kompatibilitas G-SYNC® yang telah diverifikasi oleh NVIDIA, serta sertifikasi VESA AdaptiveSync™, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Perbandingan gambar permainan yang lancar - Gambar di sebelah kiri mengalami tearing, sedangkan gambar di sebelah kanan bebas dari tearing.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, dan AMD FreeSync Premium Pro.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, dan AMD FreeSync Premium Pro.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

ClearMR 21000 untuk gerakan yang lebih tajam dan jernih    

Dengan sertifikasi VESA dari ClearMR 21000, monitor ini akhirnya mampu menangkap bahkan kabur-kabur halus yang terjadi di tepi objek yang bergerak, sehingga menampilkan aksi cepat dengan ketajaman dan detail yang tinggi. Selain itu, monitor ini membantu Anda selangkah lebih dekat menuju kemenangan.

ClearMR 21000 untuk gerakan yang lebih tajam dan jernih

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.

Black Stabilizer

Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam kondisi gelap, menampilkan detail yang tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar di lingkungan yang gelap atau saat terjadi perubahan cahaya mendadak.

Crosshair

Titik bidik ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch 

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

Video pendek yang memperlihatkan fungsi LG Switch pada LG UltraGear, menampilkan peralihan sumber input yang mulus dan kontrol pengguna yang ditingkatkan untuk pengalaman bermain game yang optimal pada jajaran monitor UltraGear 2025.

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk 27GX790B yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan perangkat lunak *Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk 27GX790B yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan perangkat lunak dan unduhan manual dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.dan unduhan manual dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.

Kabel headphone 4-pol terhubung ke monitor.

Plugin untuk efek suara yang imersif
    

Nikmati permainan Anda sambil melakukan obrolan suara dengan menghubungkannya secara mudah melalui port headphone 4-pin. Selain itu, Anda dapat merasakan pengalaman yang lebih imersif berkat suara 3D virtual dengan DTS Headphone:X.

*Headset dijual terpisah.

Ringkas dan elegan

Nikmati desain kami yang nyaris tanpa bingkai, dilengkapi dengan dudukan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk fungsi putar, miring, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi dan kemampuan putar dengan jangkauan luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja serta menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih elegan dan berkelas pada pengaturan Anda.

Ikon putar yang dapat disesuaikan.

Putar

' -30° ~ 30°

Ikon sudut kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

'-5° ~ 21°

Ikon pengaturan ketinggian.

Tinggi

110mm

Ikon poros.

Titik poros

'Searah jarum jam'

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B dipajang di atas meja, menampilkan adegan pertempuran antariksa dengan pesawat luar angkasa yang menyalakan mesin pendorongnya. Di sebelah kanan, dua foto close-up menonjolkan desain dudukan yang ramping serta detail alas monitor, yang menekankan ukuran fisiknya yang ringkas dan profilnya yang elegan

Monitor gaming LG UltraGear 27GX790B dipajang di atas meja, menampilkan adegan pertempuran antariksa dengan pesawat luar angkasa yang menyalakan mesin pendorongnya. Di sebelah kanan, dua foto close-up menonjolkan desain dudukan yang ramping serta detail alas monitor, yang menekankan ukuran fisiknya yang ringkas dan profilnya yang elegan

Ikon Displayport.

DisplayPort2.1 x1

dengan DSC

Ikon USB Type-C.

USB Type-C™ (DP alt.) x1

Ikon HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ikon USB-C.

USB3.0 2dn

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    26.5

  • Tampilan - Resolusi

    2560 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    OLED

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    540

  • Tampilan - Waktu Respons

    0.02ms (GtG)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.3

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    9.8

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    605.2x220 x527.6(Up)/605.2x220x397.6(Down)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    605.2 bx51.2x351.0

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    790 x 496 x 182

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    6.8

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

INFO

  • Tahun

    Y26

  • Nama Produk

    UltraGear

DAYA

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    46.32W

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Tipe

    External Power(Adapter)

TAMPILAN

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500000:1

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Rasio Kontras (Min.)

    1200000:1

  • Tipe Panel

    OLED

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    540

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Waktu Respons

    0.02ms (GtG)

  • Ukuran (cm)

    67.3

  • Ukuran (Inch)

    26.5

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

FITUR

  • Crosshair

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • User Defined Key

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Mode Reader

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • HDR Effect

    YES

  • VRR

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Dynamic Action Sync

    YES

AKSESORI

  • Port Display

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

KONEKTIVITAS

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • Port USB Upstream

    YES(via USB-C)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C

    Yes

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Versi DP

    2.1

SUARA

  • DTS HP:X

    YES

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

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