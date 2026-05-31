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Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500
Monitor Gaming LG UltraGear 27 inci OLED QHD Generasi ke-4 | 27GX790B dengan Mode Ganda (720Hz pada HD, 540Hz pada QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500
Fitur Utama
- Layar OLED QHD (2560x1440) 27 inci
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED dengan Mode Ganda QHD 540Hz - HD 720Hz
- Waktu respons 0,02 ms (GtG)
- Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / Bersertifikat VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Desain ergonomis dengan fitur miring, putar, pivot, ketinggian yang dapat disesuaikan, dan dapat dipasang di dinding
Keunggulan yang Mendapat Penghargaan
Tren Digital 2025
Pilihan Pembaca: deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi
Olеd generasi ke-4 paling terang* dari LG
Perkenalkan monitor gaming LG yang didukung oleh OLED Generasi ke-4 dengan teknologi Primary RGB Tandem yang revolusioner—mencapai kecerahan puncak hingga 1500 nits untuk pengalaman bermain game yang lebih jernih, sehingga Anda dapat melihat visual di layar dengan jelas bahkan di lingkungan yang terang. Dalam adegan game yang serba cepat atau diterangi sinar matahari, APL yang ditingkatkan dan ABL yang dikurangi membantu menjaga kecerahan yang konsisten tanpa meredupkan visual penting. Dengan sertifikasi UL Verified Perfect Black, Color, dan VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED generasi terbaru ini menghadirkan kontras dan kejernihan yang dibutuhkan para gamer untuk bereaksi lebih cepat, melihat lebih banyak, dan tetap tenggelam dalam setiap frame.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Per November 2025, di antara semua model LG yang menggunakan WOLED sebelum OLED Generasi ke-4, model 27GX790B menawarkan tingkat kecerahan tertinggi.
Keunggulan OLED Generasi Terbaru
Didukung oleh teknologi OLED Tandem RGB Generasi ke-4, 27GX790B menghadirkan tampilan yang lebih cerah dengan konsumsi daya lebih rendah dibandingkan OLED Generasi ke-3 sebelumnya—dengan kecerahan puncak mencapai 1500 nits. Struktur RGB 4-lapis yang canggih menghasilkan kontras yang lebih dalam, detail yang lebih tajam, dan akurasi warna yang memukau. Nikmati bayangan yang lebih jelas, pengalaman bermain yang sangat imersif, dan konsistensi visual di setiap bingkai—dirancang khusus untuk pengalaman bermain game yang serius.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Terverifikasi UL, pengalaman visual yang sempurna,
konsisten baik dalam kondisi cahaya redup maupun terang
Perfect Black
Perfect Black telah terverifikasi oleh UL dan menghadirkan tingkat hitam yang sesungguhnya untuk meningkatkan kesan kecerahan dan kontras, baik di lingkungan yang terang maupun gelap.
Warna Sempurna & Ketepatan Warna 100%
Warna Sempurna dan Ketepatan Warna 100% menghadirkan ekspresi warna yang akurat bahkan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi, mulai dari cahaya redup hingga lingkungan dengan pencahayaan terang.
Reproduksi Sempurna
Reproduksi Sempurna yang telah diverifikasi oleh UL memastikan bahwa konten game yang sebenarnya ditampilkan dengan akurat di layar, menjaga warna dan detail yang dimaksudkan baik dalam lingkungan gelap maupun terang. Berbeda dengan metrik berbasis gambar statis, sertifikasi ini mencerminkan akurasi reproduksi konten di dunia nyata.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Detail Lebih Mendalam dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500
Nikmati kedalaman yang tak tertandingi dan realisme yang hidup dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500, yang menghadirkan ekspresi warna hitam yang detail bahkan dalam adegan paling gelap sekalipun. Dengan cakupan warna DCI-P3 99,5% (Tipe), monitor ini memastikan warna ditampilkan dengan detail yang realistis, sedekat mungkin dengan maksud aslinya.
Detail Lebih Mendalam dengan VESA DisplayHDR™ True Black 500
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Teknologi kenyamanan mata canggih yang telah diverifikasi oleh UL
Dilengkapi dengan AGLR (Anti-silau dan Refleksi Rendah), teknologi kenyamanan mata canggih LG WOLED yang telah diverifikasi oleh UL meminimalkan pantulan yang mengganggu dan menjaga kenyamanan mata Anda, menghadirkan performa gaming yang jernih dengan kejernihan yang konsisten. Dengan verifikasi UL di bidang-bidang utama—membatasi paparan cahaya biru yang berbahaya dan mencegah gangguan akibat cahaya yang berkedip—teknologi ini meningkatkan kenyamanan visual dan berkontribusi pada pengalaman gaming yang lebih lancar, baik saat Anda bermain game di lingkungan yang terang maupun di ruangan yang diterangi lampu LED.
*Semua gambar yang ditampilkan merupakan simulasi dan hanya untuk tujuan ilustrasi.
*LG WOLED telah diverifikasi oleh UL sebagai layar bebas kedipan, bebas silau yang mengganggu, dan rendah cahaya biru.
*Nomor Sertifikat: Layar Bebas Kedipan (OLED) - A196009, Bebas Silau yang Mengganggu - V563481 (syarat UGR kurang dari 22), Solusi Perangkat Keras Cahaya Biru Rendah Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan atau kondisi komputasi pengguna.
720Hz (@HD) – 540Hz (@QHD) Mode Ganda
dengan opsi yang dapat dipilih
Dengan Dual-Mode bersertifikasi VESA, nikmati performa tercepat UltraGear hingga 720Hz—kecepatan refresh tertinggi yang pernah diperkenalkan. Beralih dengan mulus antara QHD 540Hz untuk visual yang detail dan HD 720Hz untuk aksi ultra-cepat. Pilih kecepatan refresh dan ukuran layar yang Anda inginkan melalui On-Screen Display, atau beralih secara instan melalui LG Switch untuk pengalaman bermain game yang dioptimalkan di setiap genre.
Bandwidth berkecepatan tinggi melalui DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1 terbaru pada 27GX790B menghadirkan bandwidth generasi terbaru yang dioptimalkan untuk bermain game berkecepatan sangat tinggi, serta mendukung performa yang stabil bahkan pada tingkat refresh yang ekstrem. Memperluas konektivitas ini, port USB-C mendukung output tampilan dan transfer data melalui satu kabel yang praktis—sangat ideal untuk pengaturan modern yang membutuhkan fleksibilitas tanpa kabel yang berantakan. Melengkapi konfigurasi ini, dua port HDMI 2.1 dapat memberikan kompatibilitas yang lancar dengan konsol dan PC gaming terbaru, sehingga menciptakan lingkungan berkinerja tinggi yang terintegrasi sepenuhnya di seluruh perangkat.
Bandwidth berkecepatan tinggi mAelalui DisplayPort 2.1
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kabel DP dan HDMI sudah termasuk dalam kemasan.
*Kartu grafis TIDAK termasuk dalam kemasan.
Kecepatan luar biasa, nikmati pengalaman bermain game
Waktu respons ultra-cepat 0,02 detik (GtG), yang meminimalkan efek ghosting terbalik dan memberikan respons yang cepat, memungkinkan Anda menikmati performa bermain game yang benar-benar baru
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Pilih ‘Mode Cepat’ untuk mendapatkan ‘Waktu Respons 0,02 ms’. (Pengaturan Game → Waktu Respons → Mode Cepat).
Dilengkapi dengan teknologi yang telah banyak digunakan
Didukung oleh AMD FreeSync™ Premium Pro, kompatibilitas G-SYNC® yang telah diverifikasi oleh NVIDIA, serta sertifikasi VESA AdaptiveSync™, monitor ini menghadirkan tampilan yang bebas tearing, sangat halus, dan latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.
Perbandingan gambar permainan yang lancar - Gambar di sebelah kiri mengalami tearing, sedangkan gambar di sebelah kanan bebas dari tearing.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau keterlambatan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
ClearMR 21000 untuk gerakan yang lebih tajam dan jernih
Dengan sertifikasi VESA dari ClearMR 21000, monitor ini akhirnya mampu menangkap bahkan kabur-kabur halus yang terjadi di tepi objek yang bergerak, sehingga menampilkan aksi cepat dengan ketajaman dan detail yang tinggi. Selain itu, monitor ini membantu Anda selangkah lebih dekat menuju kemenangan.
ClearMR 21000 untuk gerakan yang lebih tajam dan jernih
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.
Black Stabilizer
Black Stabilizer meningkatkan visibilitas dalam kondisi gelap, menampilkan detail yang tersembunyi, dan meningkatkan kejernihan untuk navigasi yang lebih lancar di lingkungan yang gelap atau saat terjadi perubahan cahaya mendadak.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Atur pengaturan monitor dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.
*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk 27GX790B yang sebenarnya.
*LG Switch memerlukan perangkat lunak *Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk 27GX790B yang sebenarnya.
*LG Switch memerlukan perangkat lunak dan unduhan manual dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.dan unduhan manual dari LG.com agar dapat digunakan dengan benar.
*Headset dijual terpisah.
Ringkas dan elegan
Nikmati desain kami yang nyaris tanpa bingkai, dilengkapi dengan dudukan yang sepenuhnya dapat disesuaikan, termasuk fungsi putar, miring, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi dan kemampuan putar dengan jangkauan luas dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja serta menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus memberikan tampilan yang lebih elegan dan berkelas pada pengaturan Anda.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
26.5
Tampilan - Resolusi
2560 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
OLED
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
335cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
540
Tampilan - Waktu Respons
0.02ms (GtG)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.3
Berat dalam Pengiriman [kg]
9.8
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
605.2x220 x527.6(Up)/605.2x220x397.6(Down)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
605.2 bx51.2x351.0
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
790 x 496 x 182
Berat dengan Dudukan [kg]
6.8
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
INFO
Tahun
Y26
Nama Produk
UltraGear
DAYA
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
46.32W
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Tipe
External Power(Adapter)
TAMPILAN
Rasio Kontras (Typ.)
1500000:1
Pitch Piksel [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Rasio Kontras (Min.)
1200000:1
Tipe Panel
OLED
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
540
Resolusi
2560 x 1440
Waktu Respons
0.02ms (GtG)
Ukuran (cm)
67.3
Ukuran (Inch)
26.5
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
335cd/m²
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Rasio Aspek
16:9
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
FITUR
Crosshair
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
User Defined Key
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Mode Reader
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
HDR Effect
YES
VRR
YES
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
Color Weakness
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Black Stabilizer
YES
Auto Input Switch
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Dynamic Action Sync
YES
AKSESORI
Port Display
YES (ver 2.1)
HDMI
YES (ver 2.1)
KONEKTIVITAS
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
Port USB Upstream
YES(via USB-C)
DisplayPort
YES(1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C
Yes
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
HDMI
YES(2ea)
Versi DP
2.1
SUARA
DTS HP:X
YES
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
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