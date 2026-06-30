*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan 2,07 juta piksel untuk FHD dan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD.