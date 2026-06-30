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Monitor UltraFine™ U7 32 inci, 4K UHD
Detail yang dikuasai
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan 2,07 juta piksel untuk FHD dan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD.
Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna tingkat lanjut
Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB 99% memastikan reproduksi warna yang akurat serta pemetaan nada yang tepat pada adegan HDR.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Kecerahan: 250 nits (Tipe), Rentang Warna: sRGB 99% (Tipe)
*Angka/hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.
Beragam pilihan koneksi
Kompatibilitas HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4 pada monitor kami memungkinkan koneksi yang lancar ke berbagai perangkat, sehingga mendukung pengaturan meja kerja yang efisien dan rapi.
*Fitur ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan lingkungan tempat pengguna menggunakannya.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman tentang fitur tersebut. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
Beralih dengan cepat
Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda untuk kebutuhan kerja dan kehidupan sehari-hari. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah, serta bagi layar menjadi 11 opsi dan luncurkan
platform panggilan video Anda dengan cepat, sehingga semakin praktis.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
Dibuat untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas
Mode Pembaca
Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.
Flicker Safe
Flicker Safe mengurangi kedipan tak terlihat pada layar dan menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi mata Anda.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Fitur di atas dapat bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan yang sebenarnya oleh pengguna.
Desain ultra-tipis. Seolah-olah melayang
Nikmati tampilan layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bezel ultra-tipis dan alas penyangga yang ramping dan minimalis, dengan desain yang nyaris tanpa bingkai. Alas penyangga yang tampak seolah-olah melayang memperkuat estetika yang bersih dan ringan, sementara tampilan layar yang mulus menghadirkan pengalaman visual yang imersif—sangat cocok untuk pengaturan dua layar atau ruang kerja bergaya minimalis.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
31.5
Tampilan - Resolusi
3840 x 2160
Tampilan - Tipe Panel
VA
Tampilan - Rasio Aspek
16:09
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
LG Smart Monitor
Tahun
2026
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
32W (CEC)
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
31.5
Ukuran (cm)
80.0cm
Resolusi
3840 x 2160
Tipe Panel
VA
Rasio Aspek
16:09
Pitch Piksel [mm]
0.18159mmx0.18159mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
200
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
2100:1
Rasio Kontras (Typ.)
3000:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
NO
FITUR PINTAR
Peramban Web Lengkap
YES
LG ThinQ®
YES
FITUR
HDR 10
YES
Kecerahan Otomatis
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
AKSESORI
HDMI
YES
Remote Kontrol
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
Port USB Downstream
YES(1ea/ver2.0)
Audio In
NO
Headphone out
NO
SUARA
Pengeras Suara
5W x 2
Konektivitas Bluetooth
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
714.1 x 220.0 x 512.0
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
714.1 x 43.9 x 423.3
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
846 x 502 x 129
Berat dengan Dudukan [kg]
5.5kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.5kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
8.2kg
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