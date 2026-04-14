LG UltraFine™ 40 inci Nano IPS Black 5K2K dengan Thunderbolt™ 5
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Layar 5K2K.
Lebih tajam, lebih luas, lebih jernih.
Layar 5K2K Nano IPS¹) Hitam (5120x2160) menawarkan 33% lebih banyak piksel²) dibandingkan 4K UHD standar (3840x2160), sehingga memberikan ruang tampilan yang lebih luas untuk melihat lebih banyak konten dan mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar program. Resolusi tingginya menghasilkan gambar yang sangat tajam dan detail yang presisi, menjadikannya cocok untuk pengeditan video profesional, desain grafis, dan pekerjaan visual apa pun yang mengutamakan akurasi. Kejelasan yang hidup memungkinkan Anda melihat detail terkecil sekalipun tanpa perlu terus-menerus memperbesar atau menggeser tampilan.
1) Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.
2) Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, menghasilkan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD dan 11,05 juta piksel untuk 5K2K.
Layar profesional.
Kinerja profesional.
Untuk tugas-tugas seperti pengolahan warna, produksi musik, dan pemrograman, layar 5K2K berukuran 40 inci ini menawarkan kejernihan dan luas layar yang dibutuhkan untuk konsentrasi dan ketepatan.
Di sebuah ruangan gelap dengan pencahayaan biru dan ungu, terdapat sebuah monitor UltraFine yang menampilkan program perekaman. Di atas meja tempat monitor itu diletakkan, terdapat keyboard, tablet, headphone, dan aksesori lainnya.
Seorang pria sedang bekerja dengan program pembuatan video di monitor UltraFine.
Seorang pria sedang bekerja dengan program desain di monitor UltraFine. Sebuah kamera diletakkan di samping monitor.
Seluruh spektrum warna yang Anda bayangkan
99% (Typ.) of the DCI-P3 color gamut delivers a 25% wider color gamut than sRGB, covering nearly all the colors used in print, digital, and broadcast content. From vivid to subtle shades, accurate color reproduction, enabling a realistic video, photo output.
Gambar layar ukuran penuh dengan program desain yang menampilkan warna-warna cerah.
*Kecerahan: 450 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 99% (Tipe)
2000:1 warna hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya
Karena rasio kontras memengaruhi akurasi reproduksi warna, Nano IPS Black meningkatkan rasio kontras dari standar IPS 1000:1 menjadi 2000:1—menghadirkan warna yang cerah dan detail yang lebih tajam pada objek, bayangan, dan latar belakang. Nikmati warna hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya dengan ekspresi warna yang konsisten di seluruh layar, serta kesan realisme yang lebih tinggi yang menampilkan hasil visual Anda secara alami.
Lindungi mata Anda,
jaga setiap detail
Layar ini telah diverifikasi dengan peringkat 5 Bintang Eye Comfort dari TÜV Rheinland: Eye Comfort 3.0 baru, yang memenuhi standar tinggi untuk kenyamanan mata. Layar ini memiliki kecepatan refresh tinggi, reproduksi warna yang akurat, dan teknologi cahaya biru rendah bawaan yang menggabungkan penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak RGB untuk mengurangi emisi berbahaya tanpa mengorbankan kualitas warna.
*Nomor Sertifikat TÜV Rheinland (Eye Comfort): 1111298743
Layar 5K2K Thunderbolt™ 5 Pertama di Dunia**
Thunderbolt™ 5 memungkinkan produksi konten komersial seperti video dokumenter, film, dan game pada layar 5K2K yang luar biasa. Teknologi ini juga menawarkan kecepatan transfer data dua kali lipat lebih cepat ke perangkat yang terhubung dibandingkan Thunderbolt™ 4, serta memungkinkan pengisian daya laptop Anda (hingga 96W) melalui satu kabel saja, sehingga menjamin stabilitas, skalabilitas, dan keamanan.
*Agar berfungsi dengan baik, kabel Thunderbolt 5 yang disertakan dalam paket ini diperlukan untuk menghubungkan port Thunderbolt 5 ke monitor.
*Untuk mengakses semua fitur termasuk pengisian daya 96W dan output 5120×2160 @120Hz, perangkat Anda harus mendukung Thunderbolt 5 atau DisplayPort 2.1.
*Kabel DP, HDMI, USB-C, dan Thunderbolt disertakan dalam paket.
※ Catatan ※
1. Windows: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada prosesor Intel dan versi sistem operasi Windows.
*Persyaratan minimum: Intel Generasi ke-12 atau yang lebih baru, Windows 11 atau yang lebih baru.
2. macOS: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik pada perangkat non-Apple Silicon tergantung pada versi macOS.
*Persyaratan minimum: macOS Sequoia (versi 15) atau yang lebih baru.
Workstation Produktif
Dua monitor UltraFine ditempatkan berdampingan dan dihubungkan satu sama lain melalui laptop. Stasiun kerja ini memperlihatkan betapa mulusnya seluruh perangkat terhubung.
*Paket ini sudah termasuk kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1.
AMD FreeSync Premium
Dengan teknologi FreeSync Premium, Anda dapat menikmati gerakan yang mulus dan lancar saat menonton game berkecepatan tinggi atau film beresolusi tinggi, sekaligus mendengarkan suara, berkat pengurangan screen tearing dan stuttering.
Beralih dengan cepat untuk beraktivitas
Aplikasi LG Switch mengoptimalkan layar monitor Anda baik untuk bekerja maupun bersantai. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah menggunakan panduan pengaturan gambar yang disesuaikan. Selain itu, Anda dapat membagi layar menjadi 11 opsi dan langsung membuka platform panggilan video, sehingga semakin praktis.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com
Desain ramping dan rapi
Desain tiga sisi yang nyaris tanpa bingkai dengan dudukan berbentuk L yang ringkas, dilengkapi alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk putaran, kemiringan, dan ketinggian. Perangkat ini dirancang untuk menghemat ruang meja, sehingga alur kerja Anda menjadi lebih efisien dan membantu Anda tetap fokus lebih lama saat mengedit klip video dan mengedit berbagai foto.
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
947.7 x 260 x 614.3 mm
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
947.7 x 106.3 x 419.8 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
1206 x 201 x 534 mm
Berat dengan Dudukan [kg]
14.1 kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
9.2 kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
17.8 kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™600
HDR Effect
YES
Teknologi Nano IPS™
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kalibrasi HW
HW Calibration Ready
Kecerahan Otomatis
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
PBP
YES (2PBP)
PIP
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraWide
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
2.1 (UHBR 13.5)
Thunderbolt
YES(In 1ea / Out 1ea)
USB-C
YES
Daisy Chain
YES(UHD/120Hz)
Port USB Upstream
YES(via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)
Port USB Downstream
USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps
KVM Bawaan
YES
LAN (RJ-45)
YES
Headphone out
4-pole (Mic + Sound)
DAYA
Tipe
Built-in Power
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 1.2W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
45W
AKSESORI
HDMI
YES
Thunderbolt
YES
USB-C
YES
Port Display
YES(2.1)
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
39.7
Ukuran (cm)
100.86
Resolusi
5120 x 2160
Tipe Panel
IPS Black
Rasio Aspek
21:09
Pitch Piksel [mm]
0.1815 x 0.1815
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
360 cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
450 cd/m²
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.06B
Rasio Kontras (Min.)
1400:1
Rasio Kontras (Typ.)
2000:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
2500R
APLIKASI SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
SUARA
Pengeras Suara
10W x 2
Rich Bass
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
