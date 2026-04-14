LG UltraFine™ 40 inci Nano IPS Black 5K2K dengan Thunderbolt™ 5

40U990A
Front view of LG UltraFine™ 40 inci Nano IPS Black 5K2K dengan Thunderbolt™ 5 40U990A
Tampak samping -15 derajat
Tampak samping +15 derajat
Tampak samping belakang
Tampak samping belakang dengan layar dimiringkan ke atas
Tampak samping
Tampak atas
Tampak belakang
Tampak samping belakang
Tampak belakang dengan penyangga dilepas
Tampilan dekat port
Kartu USP: Gambar utama produk
Kartu USP: Layar 5K2K
Kartu USP: Layar profesional
Kartu USP: Layar bersertifikasi VESA Display HDR 600
Fitur Utama

  • Nano IPS Black
  • 5K2K 5120x2160
  • DisplayHDR True Black 600
  • Thunderbolt™ 5
Lebih banyak
Tampilan Kompatibilitas Kemudahan Penggunaan

Unggul dan memenangkan penghargaan

Logo Penghargaan Digital Trends

Tren Digital 2025

Pilihan Pembaca: deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang menginginkan performa berkualitas tinggi

Logo Monitor LG UltraFine.

Layar 5K2K Thunderbolt™5 Pertama di Dunia*
Dirancang untuk Ketepatan

Tampak depan monitor UltraFine yang menampilkan gambar seorang gadis, memperlihatkan bagaimana warna ditampilkan dengan akurat pada layar tersebut.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

5 gambar berbeda dengan teks yang menjelaskan fitur utama UltraFine

Tidak ada gambar yang disertakan

Layar 5K2K.
Lebih tajam, lebih luas, lebih jernih.    

Layar 5K2K Nano IPS¹) Hitam (5120x2160) menawarkan 33% lebih banyak piksel²) dibandingkan 4K UHD standar (3840x2160), sehingga memberikan ruang tampilan yang lebih luas untuk melihat lebih banyak konten dan mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar program. Resolusi tingginya menghasilkan gambar yang sangat tajam dan detail yang presisi, menjadikannya cocok untuk pengeditan video profesional, desain grafis, dan pekerjaan visual apa pun yang mengutamakan akurasi. Kejelasan yang hidup memungkinkan Anda melihat detail terkecil sekalipun tanpa perlu terus-menerus memperbesar atau menggeser tampilan.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1) Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

2) Jumlah total piksel dihitung dengan mengalikan resolusi horizontal dan vertikal, menghasilkan 8,29 juta piksel untuk 4K UHD dan 11,05 juta piksel untuk 5K2K.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Nano IPS* Black    

Teknologi Nano IPS Black mengontrol cahaya untuk menghadirkan warna hitam yang lebih pekat demi kejernihan layaknya di bioskop.  

DCI-P3 99%    

Rentang warna yang akurat dan cerah, ideal untuk pengeditan video dan penyempurnaan foto secara alami.  

VESA DisplayHDR™ 600    

Tersertifikasi sesuai standar VESA DisplayHDR™ 600, teknologi ini meningkatkan kecerahan dan akurasi warna untuk menghadirkan visual yang lebih nyata.

Rasio Kontras 2000:1    

Rasio kontras yang tinggi memperdalam bayangan dan memperhalus sorotan, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi.  

*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

Tampak depan monitor UltraFine yang menampilkan gambar seorang gadis, memperlihatkan bagaimana warna ditampilkan dengan akurat pada layar tersebut.

Setiap nuansa warna, ditampilkan dengan sempurna    

VESA DisplayHDR™ 600 menghadirkan sorotan yang cerah, bayangan yang pekat, serta reproduksi warna yang akurat bagi para profesional kreatif. Teknologi ini mempertajam tekstur, elemen, serta interaksi alami antara cahaya dan bayangan.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya dan mungkin berbeda dari pengalaman sebenarnya.

Seluruh spektrum warna yang Anda bayangkan     

99% (Typ.) of the DCI-P3 color gamut delivers a 25% wider color gamut than sRGB, covering nearly all the colors used in print, digital, and broadcast content. From vivid to subtle shades, accurate color reproduction, enabling a realistic video, photo output.

Gambar layar ukuran penuh dengan program desain yang menampilkan warna-warna cerah.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kecerahan: 450 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 99% (Tipe)

*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

Gambar hitam-putih gunung dengan rasio kontras 1000:1 untuk menunjukkan ekspresi warna hitamnya dibandingkan dengan rasio 2000:1.
Gambar hitam-putih gunung dengan rasio kontras 2000:1 untuk menunjukkan warna hitam yang lebih pekat dibandingkan rasio 1000:1.

2000:1 warna hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya    

Karena rasio kontras memengaruhi akurasi reproduksi warna, Nano IPS Black meningkatkan rasio kontras dari standar IPS 1000:1 menjadi 2000:1—menghadirkan warna yang cerah dan detail yang lebih tajam pada objek, bayangan, dan latar belakang. Nikmati warna hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya dengan ekspresi warna yang konsisten di seluruh layar, serta kesan realisme yang lebih tinggi yang menampilkan hasil visual Anda secara alami.

Lindungi mata Anda,
jaga setiap detail    

Layar ini telah diverifikasi dengan peringkat 5 Bintang Eye Comfort dari TÜV Rheinland: Eye Comfort 3.0 baru, yang memenuhi standar tinggi untuk kenyamanan mata. Layar ini memiliki kecepatan refresh tinggi, reproduksi warna yang akurat, dan teknologi cahaya biru rendah bawaan yang menggabungkan penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak RGB untuk mengurangi emisi berbahaya tanpa mengorbankan kualitas warna.

*Nomor Sertifikat TÜV Rheinland (Eye Comfort): 1111298743

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya.

Tidak ada gambar yang disertakan

Layar 5K2K Thunderbolt™ 5 Pertama di Dunia**    

Thunderbolt™ 5 memungkinkan produksi konten komersial seperti video dokumenter, film, dan game pada layar 5K2K yang luar biasa. Teknologi ini juga menawarkan kecepatan transfer data dua kali lipat lebih cepat ke perangkat yang terhubung dibandingkan Thunderbolt™ 4, serta memungkinkan pengisian daya laptop Anda (hingga 96W) melalui satu kabel saja, sehingga menjamin stabilitas, skalabilitas, dan keamanan.

Ikon transfer lebih cepat | Ikon pengiriman daya | Ikon tampilan 5K2K

Transfer 2x Lebih
Cepat*  

(Hingga 80 Gbps)
Pengisian Daya 96W

Tampilan 5K2K

Sebuah monitor UltraFine diletakkan dengan tampilan program di layarnya di samping monitor yang lebih kecil, sebuah PC, dan perangkat penyimpanan, yang dihubungkan dengan kabel-kabel yang menunjukkan kemampuannya dalam terhubung ke berbagai perangkat.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Agar berfungsi dengan baik, kabel Thunderbolt 5 yang disertakan dalam paket ini diperlukan untuk menghubungkan port Thunderbolt 5 ke monitor.

*Untuk mengakses semua fitur termasuk pengisian daya 96W dan output 5120×2160 @120Hz, perangkat Anda harus mendukung Thunderbolt 5 atau DisplayPort 2.1.

*Kabel DP, HDMI, USB-C, dan Thunderbolt disertakan dalam paket.

※ Catatan ※

1. Windows: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada prosesor Intel dan versi sistem operasi Windows.

*Persyaratan minimum: Intel Generasi ke-12 atau yang lebih baru, Windows 11 atau yang lebih baru.

2. macOS: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik pada perangkat non-Apple Silicon tergantung pada versi macOS.

*Persyaratan minimum: macOS Sequoia (versi 15) atau yang lebih baru.

Workstation Produktif    

Thunderbolt™ 5 dan DisplayPort mendukung konfigurasi berantai 5K2K untuk pengaturan yang lebih efisien. Dengan demikian, Anda dapat menghubungkan dua monitor dan laptop untuk meningkatkan produktivitas.

Dua monitor UltraFine ditempatkan berdampingan dan dihubungkan satu sama lain melalui laptop. Stasiun kerja ini memperlihatkan betapa mulusnya seluruh perangkat terhubung.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Paket ini sudah termasuk kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1.

Gambar close-up port-port monitor UltraFine untuk memperlihatkan berbagai pilihan konektivitas kabel yang dimilikinya.

Berbagai konfigurasi dengan beragam port

Hubungkan laptop, kamera, tablet, atau perangkat penyimpanan eksternal Anda melalui berbagai port, termasuk Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1, dan USB-C. Nikmati performa yang lancar dan stabil tanpa perlu adaptor atau splitter tambahan.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Tidak ada gambar yang disertakan

Sebuah monitor UltraFine ditempatkan di ruang virtual dengan gelombang suara yang berasal dari bagian bawah monitor dan bergerak ke depan. Di layar, seorang wanita yang mengenakan pakaian antariksa berwarna merah tampak menghadap ke depan.

Rasakan setiap detak dan adegan    

Nikmati konten Anda sepenuhnya dan biarkan aksi mengelilingi Anda. Dua speaker internal 10W dengan Rich Bass dan teknologi AMD FreeSync menghadirkan setiap adegan dengan suara yang lebih dalam dan visual yang lebih halus.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

AMD FreeSync Premium

Dengan teknologi FreeSync Premium, Anda dapat menikmati gerakan yang mulus dan lancar saat menonton game berkecepatan tinggi atau film beresolusi tinggi, sekaligus mendengarkan suara, berkat pengurangan screen tearing dan stuttering.

Beralih dengan cepat untuk beraktivitas  

Aplikasi LG Switch mengoptimalkan layar monitor Anda baik untuk bekerja maupun bersantai. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah menggunakan panduan pengaturan gambar yang disesuaikan. Selain itu, Anda dapat membagi layar menjadi 11 opsi dan langsung membuka platform panggilan video, sehingga semakin praktis.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com

Desain ramping dan rapi    

Desain tiga sisi yang nyaris tanpa bingkai dengan dudukan berbentuk L yang ringkas, dilengkapi alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk putaran, kemiringan, dan ketinggian. Perangkat ini dirancang untuk menghemat ruang meja, sehingga alur kerja Anda menjadi lebih efisien dan membantu Anda tetap fokus lebih lama saat mengedit klip video dan mengedit berbagai foto. 

Desain Tanpa Batas

Putar

±20°

Kemiringan

(-5° ~ 20°)

Tinggi

(130mm)

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Cetak

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    947.7 x 260 x 614.3 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    947.7 x 106.3 x 419.8 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    1206 x 201 x 534 mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    14.1 kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    9.2 kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    17.8 kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™600

  • HDR Effect

    YES

  • Teknologi Nano IPS™

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kalibrasi HW

    HW Calibration Ready

  • Kecerahan Otomatis

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • PIP

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraWide

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    2.1 (UHBR 13.5)

  • Thunderbolt

    YES(In 1ea / Out 1ea)

  • USB-C

    YES

  • Daisy Chain

    YES(UHD/120Hz)

  • Port USB Upstream

    YES(via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)

  • Port USB Downstream

    USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps

  • KVM Bawaan

    YES

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • Headphone out

    4-pole (Mic + Sound)

DAYA

  • Tipe

    Built-in Power

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 1.2W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    45W

AKSESORI

  • HDMI

    YES

  • Thunderbolt

    YES

  • USB-C

    YES

  • Port Display

    YES(2.1)

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    39.7

  • Ukuran (cm)

    100.86

  • Resolusi

    5120 x 2160

  • Tipe Panel

    IPS Black

  • Rasio Aspek

    21:09

  • Pitch Piksel [mm]

    0.1815 x 0.1815

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.06B

  • Rasio Kontras (Min.)

    1400:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    2000:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    2500R

APLIKASI SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

SUARA

  • Pengeras Suara

    10W x 2

  • Rich Bass

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

Kalkulator Cicilan
 
 
