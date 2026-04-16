LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1) Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

2) Resolusi 6K (6144 × 3456) menghasilkan 21.233.664 piksel, atau sekitar 21,23 juta, yang memberikan detail 156% lebih banyak dibandingkan dengan resolusi 4K UHD (3840 × 2160) yang memiliki 8.294.400 piksel.