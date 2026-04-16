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LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5

32U990A
Front view of LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5 32U990A
Tampak depan
Tampak samping 15 derajat dengan layar miring
Tampak depan layar pivot
Tampak samping 90 derajat dengan ketinggian diperpanjang
Tampak samping 90 derajat
Tampak samping 90 derajat dengan layar miring
Tampak atas
Tampak belakang
Tampak belakang dengan dudukan terlepas
Tampak dekat dudukan
Kartu USP: 6K dengan 224 ppi. Ruang kerja yang lebih luas, detail yang jelas
Kartu USP: Tampilan profesional. Kinerja profesional.
Kartu USP: Kompatibilitas generasi terbaru, didukung oleh Thunderbolt™ 5
Kartu USP: Pilihan port lengkap dan hub yang tangguh — kompatibel dengan Mac dan PC
Front view of LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5 32U990A
Tampak depan
Tampak samping 15 derajat dengan layar miring
Tampak depan layar pivot
Tampak samping 90 derajat dengan ketinggian diperpanjang
Tampak samping 90 derajat
Tampak samping 90 derajat dengan layar miring
Tampak atas
Tampak belakang
Tampak belakang dengan dudukan terlepas
Tampak dekat dudukan
Kartu USP: 6K dengan 224 ppi. Ruang kerja yang lebih luas, detail yang jelas
Kartu USP: Tampilan profesional. Kinerja profesional.
Kartu USP: Kompatibilitas generasi terbaru, didukung oleh Thunderbolt™ 5
Kartu USP: Pilihan port lengkap dan hub yang tangguh — kompatibel dengan Mac dan PC

Fitur Utama

  • Resolusi 32 inci 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C (down) x2, USB-C (up) x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98% (Tipe), Adobe RGB 99,5%, Kedalaman Warna 10-bit Nyata
  • Rasio Kontras 2.000:1
  • Sertifikasi TÜV Rheinland Eye Comfort
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Tampilan Kompatibilitas Kemudahan Penggunaan
Gambar produk LG UltraFine™ evo 32U990A beserta logo produk dan logo penghargaan di bawahnya


Layar 6K Pertama di Dunia dengan Thunderbolt™ 5

Gambar produk LG UltraFine™ evo 32U990A beserta logo produk dan logo penghargaan di bawahnya

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalamanpenggunaan yang sebenarnya.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo Penghargaan Inovasi CES

Penerima Penghargaan Inovasi CES

Dalam Kategori Periferal & Komponen Komputer 2025   

Logo Penghargaan Desain Red Dot

Penghargaan Desain Red Dot 2025

Pemenang kategori desain produk Penghargaan Desain Red Dot 2025    

6 gambar berbeda dengan teks yang menggambarkan fitur utama UltraFine

6 gambar berbeda dengan teks yang menggambarkan fitur utama UltraFine

Kinerja | Layar Thunderbolt™ 5 6K Pertama di Dunia

6K dengan 224 ppi. Ruang kerja yang lebih luas, detail yang tajam    

Layar 6K (6144×3456, 224 ppi) menawarkan hingga 156% lebih banyak piksel dibandingkan 4K UHD standar (3840×2160), sehingga memberikan ruang layar tambahan untuk mengelola berbagai tugas sekaligus. Anda dapat bekerja dengan file 4K penuh dalam resolusi aslinya sambil tetap memiliki ruang kerja tambahan untuk timeline, bilah alat, dan alat kreatif lainnya. Resolusi ultra-tinggi 224 ppi (piksel per inci) menghadirkan kejernihan mendekati aslinya dan detail yang sangat presisi, memastikan akurasi yang lebih tinggi bagi para kreator profesional.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

1) Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

2) Resolusi 6K (6144 × 3456) menghasilkan 21.233.664 piksel, atau sekitar 21,23 juta, yang memberikan detail 156% lebih banyak dibandingkan dengan resolusi 4K UHD (3840 × 2160) yang memiliki 8.294.400 piksel.

Layar profesional.    Kinerja profesional.    

Layar berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk alur kerja profesional yang menuntut, menghadirkan akurasi warna yang presisi, ruang tampilan yang luas, serta kompatibilitas yang mulus untuk mendukung para editor video, fotografer, seniman 3D, kreator AI, dan desainer web, sekaligus memaksimalkan produktivitas dalam setiap tugas.

Dua monitor UltraFine yang identik, yang menampilkan gambar, diletakkan di sebuah studio gelap.
5 gambar yang memperlihatkan para pekerja kreatif sedang bekerja di depan monitor UltraFine menggunakan berbagai alat.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Kompatibilitas generasi terbaru, didukung oleh Thunderbolt™ 5    

 Tingkatkan alur kerja Anda dengan Thunderbolt™ 5 pada layar 6K. Thunderbolt™ 5 menjamin kompatibilitas generasi berikutnya, mendukung alur kerja utama secara mulus dengan Transfer 2x Lebih Cepat**, Daisy Chain 6K, dan bandwidth DisplayPort 2.1. Bagi para kreator, editor, dan seniman AI, teknologi ini memungkinkan konektivitas dan multitasking yang mudah dengan performa dan skalabilitas yang tangguh. Selain itu, Power Delivery 96W mendukung pengisian daya yang cepat dan andal untuk meningkatkan produktivitas. Ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk menjembatani alur kerja yang siap menghadapi masa depan dengan efisiensi maksimum.

Ikon transfer lebih cepat

Transfer 2x Lebih Cepat**    

(Hingga 80 Gbps)  

Ikon Daisy Chain 6K

Rantai Berurutan 6K

Ikon Power Delivery

Pengiriman Daya 96 W

Dua monitor UltraFine yang identik ditempatkan dengan tampilan program di layarnya di samping laptop dan perangkat penyimpanan, terhubung dengan kabel yang menunjukkan kemampuan konektivitasnya yang beragam.

*Agar berfungsi dengan baik, kabel Thunderbolt 5 yang disertakan dalam kemasan ini diperlukan untuk menghubungkan port Thunderbolt 5 ke monitor.

*Untuk mengakses semua fitur, termasuk pengisian daya 96W dan resolusi 6144 × 3456, perangkat Anda harus mendukung Thunderbolt 5 atau USB-C dengan DisplayPort 2.1.

*Kabel DP, HDMI, USB-C, dan Thunderbolt disertakan dalam kemasan.

*Mac adalah merek dagang milik Apple Inc., terdaftar di AS dan negara serta wilayah lain.

*Kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1 disertakan dalam paket.

*Fungsi Daisy Chain, resolusi, dan kecepatan refresh mungkin terbatas tergantung pada kinerja komputer Mac dan PC yang terhubung

**Thunderbolt™ 5 mendukung bandwidth tampilan hingga 120 Gbps (satu arah) dan memberikan kinerja hingga 2× lebih cepat dibandingkan Thunderbolt™ 4. Kinerja Thunderbolt™ 5 didasarkan pada spesifikasi resmi Intel.

Untuk detailnya, silakan merujuk ke situs web resmi Intel.

※ Catatan ※

Windows: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada prosesor Intel dan versi sistem operasi Windows.

*Persyaratan minimum: Intel Generasi ke-12 atau yang lebih baru, Windows 11 atau yang lebih baru.

macOS: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik pada perangkat non-Apple Silicon tergantung pada versi macOS.

*Persyaratan minimum: macOS Sequoia (versi 15) atau yang lebih baru.

Gambar close-up port monitor UltraFine untuk menunjukkan berbagai konektivitas kabel yang dimilikinya.

Pilihan port lengkap untuk hub yang tangguh — kompatibel dengan komputer Mac dan PC    

Kompatibel dengan komputer Mac dan PC, monitor LG UltraFine evo 6K memungkinkan Anda menghubungkan berbagai perangkat dengan leluasa melalui pilihan port yang lengkap, sehingga menjadikannya hub yang tangguh. 

*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur produk, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Paket produk ini sudah termasuk kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1.

*Mac adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara serta wilayah lain. Produk ini bukanlah produk yang berafiliasi dengan Apple, dan tidak menyediakan layanan atau jaminan apa pun dari Apple.

Tampak depan monitor UltraFine yang menampilkan gambar berwarna-warni, memperlihatkan bagaimana warna ditampilkan dengan akurat di layarnya. Di bawahnya terdapat logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Setiap nuansa warna,
ditampilkan dengan sempurna

VESA DisplayHDR™ 600 menghadirkan sorotan yang cerah,

bayangan yang pekat, serta reproduksi warna yang akurat bagi para profesional

kreatif. Teknologi ini mempertajam tekstur,

elemen, serta interaksi alami antara cahaya dan bayangan.  

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

Penguasaan warna profesional, piksel demi piksel    

Menawarkan cakupan warna Adobe RGB 99,5% dan DCI-P3 98% (Tipe.), sehingga menghadirkan rentang warna yang lebih luas dan akurat dibandingkan layar sRGB standar. Kedalaman warna 10-bit yang sesungguhnya menangkap setiap nuansa dengan transisi yang halus dan mulus, menjadikannya ideal untuk pekerjaan kreatif HDR dan resolusi tinggi yang menuntut ketepatan.  

Gambar layar penuh dengan program desain yang menampilkan warna-warna yang cerah.

Adobe RGB lebih dari 99,5%    

Adobe RGB adalah ruang warna yang banyak digunakan dalam alur kerja terkait pencetakan, sehingga memungkinkan para kreator untuk memverifikasi akurasi warna di media digital dan cetak melalui satu layar.  

DCI-P3 98%    

Ruang warna yang akurat dan cerah, ideal untuk pengeditan video dan penyesuaian warna.

Kedalaman Warna 10-bit Asli    

Kedalaman warna 10-bit asli memberikan representasi warna yang presisi dan detail untuk konten resolusi tinggi dan HDR, tanpa bergantung pada metode simulasi 8-bit + FRC.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kecerahan: 450 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 98% (Tipe)

*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

Gambar hitam-putih gunung dengan rasio kontras 1000:1 untuk menunjukkan ekspresi warna hitamnya dibandingkan dengan rasio 2000:1.

Kontras 2000:1  

Gambar hitam-putih gunung dengan rasio kontras 2000:1 untuk menunjukkan warna hitam yang lebih pekat dibandingkan rasio 1000:1.

Kontras 1000:1  

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.

2000:1 hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya    

Karena rasio kontras memengaruhi representasi warna yang akurat, Nano IPS Black meningkatkan rasio kontras dari IPS standar 1000:1 menjadi 2000:1—menghadirkan warna yang cerah dan detail yang lebih tajam pada objek, bayangan, dan latar belakang. Nikmati hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya yang mempertahankan ekspresi warna yang konsisten di layar dari tepi ke tepi, serta kesan realisme yang lebih tinggi yang menampilkan hasil visual Anda secara alami.

Kenyamanan mata, bersertifikat TÜV Rheinland    

Dengan sertifikasi TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K membantu mengurangi cahaya biru untuk memberikan pengalaman menonton yang nyaman tanpa kelelahan mata, 

bahkan selama berjam-jam bekerja atau menonton media.  

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur.

*ID sertifikasi TÜV Rheinland (Low Blue Light - Solusi Perangkat Keras): 1111305154

Tidak ada gambar yang disertakan

Dudukan ramping, penyesuaian maksimal    

Desain 4 sisi yang nyaris tanpa bingkai meningkatkan pengalaman imersif, sementara dudukan berbentuk L yang ramping dan minimalis menjaga ruang kerja tetap rapi dan teratur. Desain yang disempurnakan dari segala sudut ini memadukan kejernihan visual dengan fleksibilitas ergonomis. Layar dapat dimiringkan, diputar, dan disesuaikan ketinggiannya, serta dapat diputar 90° ke kedua arah untuk mode Potret, sehingga cocok untuk membaca dokumen panjang, menulis kode, atau menjelajah web.

Ikon Desain Tanpa Bingkai

Desain Tanpa Bingkai di Hampir Keempat Sisi    

Ikon Kemiringan

Kemiringan    

'-5° ~ 20°  

Ikon Tinggi

Tinggi    

60 mm  

Ikon Putar

Putar    

90°  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Beralih dengan cepat untuk berkreasi    

Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda baik untuk bekerja maupun bersantai. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah menggunakan panduan gambar yang dapat disesuaikan. Selain itu, Anda dapat membagi layar menjadi 11 opsi dan dengan cepat membuka platform panggilan video Anda, sehingga semakin praktis.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com

Sebuah monitor UltraFine ditempatkan di ruang virtual dengan gelombang suara yang berasal dari bagian bawah monitor dan bergerak ke depan. Di layar, seorang wanita yang mengenakan pakaian antariksa berwarna merah tampak menghadap ke depan.

Suara bawaan yang praktis untuk bekerja dan bersantai    

Speaker bawaan 5W ×2 menghadirkan audio yang jernih untuk bermain game, panggilan video, dan menonton film, sehingga Anda dapat tetap menikmati pengalaman yang imersif tanpa perlu menggunakan speaker eksternal.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.  

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Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    31.47

  • Tampilan - Resolusi

    6144 x 3456

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS Black

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    450

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Tampilan - Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    6

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    9.5

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    14

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    718.4 X 198.2 X 582.3

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    718.4 X 26.5 X 413.5

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    937 X 490X 183

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

INFO

  • Tahun

    Y25

  • Nama Produk

    32U990A-S

DAYA

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipe

    External Power (Adapter)

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    55W

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 1.2W

TAMPILAN

  • Rasio Kontras (Typ.)

    2000:1

  • Pitch Piksel [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Tipe Panel

    IPS Black

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Resolusi

    6144 x 3456

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ukuran (Inch)

    31.47

  • Ukuran (cm)

    79.94

  • Rentang Warna (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    450

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    360

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Rasio Kontras (Min.)

    1400:1

AKSESORI

  • Port Display

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES

  • Thunderbolt

    YES

  • USB-C

    YES

KONEKTIVITAS

  • Port USB Downstream

    YES (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)

  • KVM Bawaan

    YES

  • Port USB Upstream

    YES(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

  • Thunderbolt (Pengiriman Daya)

    96W

  • Thunderbolt (Transmisi Data)

    YES

  • Thunderbolt

    Yes(1 in/out)

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Versi DP

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Daisy Chain

    YES(6K/60Hz)

SUARA

  • Pengeras Suara

    5W x 2

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

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