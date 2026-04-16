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LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5
LG UltraFine™evo 32 inci Nano IPS Hitam 6K dengan Thunderbolt™ 5
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalamanpenggunaan yang sebenarnya.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Kinerja | Layar Thunderbolt™ 5 6K Pertama di Dunia
6K dengan 224 ppi. Ruang kerja yang lebih luas, detail yang tajam
Layar 6K (6144×3456, 224 ppi) menawarkan hingga 156% lebih banyak piksel dibandingkan 4K UHD standar (3840×2160), sehingga memberikan ruang layar tambahan untuk mengelola berbagai tugas sekaligus. Anda dapat bekerja dengan file 4K penuh dalam resolusi aslinya sambil tetap memiliki ruang kerja tambahan untuk timeline, bilah alat, dan alat kreatif lainnya. Resolusi ultra-tinggi 224 ppi (piksel per inci) menghadirkan kejernihan mendekati aslinya dan detail yang sangat presisi, memastikan akurasi yang lebih tinggi bagi para kreator profesional.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
1) Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.
2) Resolusi 6K (6144 × 3456) menghasilkan 21.233.664 piksel, atau sekitar 21,23 juta, yang memberikan detail 156% lebih banyak dibandingkan dengan resolusi 4K UHD (3840 × 2160) yang memiliki 8.294.400 piksel.
Layar profesional. Kinerja profesional.
Layar berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk alur kerja profesional yang menuntut, menghadirkan akurasi warna yang presisi, ruang tampilan yang luas, serta kompatibilitas yang mulus untuk mendukung para editor video, fotografer, seniman 3D, kreator AI, dan desainer web, sekaligus memaksimalkan produktivitas dalam setiap tugas.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kompatibilitas generasi terbaru, didukung oleh Thunderbolt™ 5
Tingkatkan alur kerja Anda dengan Thunderbolt™ 5 pada layar 6K. Thunderbolt™ 5 menjamin kompatibilitas generasi berikutnya, mendukung alur kerja utama secara mulus dengan Transfer 2x Lebih Cepat**, Daisy Chain 6K, dan bandwidth DisplayPort 2.1. Bagi para kreator, editor, dan seniman AI, teknologi ini memungkinkan konektivitas dan multitasking yang mudah dengan performa dan skalabilitas yang tangguh. Selain itu, Power Delivery 96W mendukung pengisian daya yang cepat dan andal untuk meningkatkan produktivitas. Ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk menjembatani alur kerja yang siap menghadapi masa depan dengan efisiensi maksimum.
*Agar berfungsi dengan baik, kabel Thunderbolt 5 yang disertakan dalam kemasan ini diperlukan untuk menghubungkan port Thunderbolt 5 ke monitor.
*Untuk mengakses semua fitur, termasuk pengisian daya 96W dan resolusi 6144 × 3456, perangkat Anda harus mendukung Thunderbolt 5 atau USB-C dengan DisplayPort 2.1.
*Kabel DP, HDMI, USB-C, dan Thunderbolt disertakan dalam kemasan.
*Mac adalah merek dagang milik Apple Inc., terdaftar di AS dan negara serta wilayah lain.
*Kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1 disertakan dalam paket.
*Fungsi Daisy Chain, resolusi, dan kecepatan refresh mungkin terbatas tergantung pada kinerja komputer Mac dan PC yang terhubung
**Thunderbolt™ 5 mendukung bandwidth tampilan hingga 120 Gbps (satu arah) dan memberikan kinerja hingga 2× lebih cepat dibandingkan Thunderbolt™ 4. Kinerja Thunderbolt™ 5 didasarkan pada spesifikasi resmi Intel.
Untuk detailnya, silakan merujuk ke situs web resmi Intel.
※ Catatan ※
Windows: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik tergantung pada prosesor Intel dan versi sistem operasi Windows.
*Persyaratan minimum: Intel Generasi ke-12 atau yang lebih baru, Windows 11 atau yang lebih baru.
macOS: Tampilan mungkin tidak berfungsi dengan baik pada perangkat non-Apple Silicon tergantung pada versi macOS.
*Persyaratan minimum: macOS Sequoia (versi 15) atau yang lebih baru.
*Gambar-gambar di atas merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fitur produk, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Paket produk ini sudah termasuk kabel DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, kabel dayax1, dan Thunderboltx1.
*Mac adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara serta wilayah lain. Produk ini bukanlah produk yang berafiliasi dengan Apple, dan tidak menyediakan layanan atau jaminan apa pun dari Apple.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk mempermudah pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
Penguasaan warna profesional, piksel demi piksel
Menawarkan cakupan warna Adobe RGB 99,5% dan DCI-P3 98% (Tipe.), sehingga menghadirkan rentang warna yang lebih luas dan akurat dibandingkan layar sRGB standar. Kedalaman warna 10-bit yang sesungguhnya menangkap setiap nuansa dengan transisi yang halus dan mulus, menjadikannya ideal untuk pekerjaan kreatif HDR dan resolusi tinggi yang menuntut ketepatan.
Gambar layar penuh dengan program desain yang menampilkan warna-warna yang cerah.
Adobe RGB lebih dari 99,5%
Adobe RGB adalah ruang warna yang banyak digunakan dalam alur kerja terkait pencetakan, sehingga memungkinkan para kreator untuk memverifikasi akurasi warna di media digital dan cetak melalui satu layar.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kecerahan: 450 nits (Tipe), Rentang Warna: DCI-P3 98% (Tipe)
*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.
Kontras 2000:1
Kontras 1000:1
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Hasilnya mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Nano IPS adalah teknologi IPS canggih yang menggunakan partikel berukuran nanometer pada LED layar.
2000:1 hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya
Karena rasio kontras memengaruhi representasi warna yang akurat, Nano IPS Black meningkatkan rasio kontras dari IPS standar 1000:1 menjadi 2000:1—menghadirkan warna yang cerah dan detail yang lebih tajam pada objek, bayangan, dan latar belakang. Nikmati hitam yang lebih pekat dan bayangan yang lebih kaya yang mempertahankan ekspresi warna yang konsisten di layar dari tepi ke tepi, serta kesan realisme yang lebih tinggi yang menampilkan hasil visual Anda secara alami.
Kenyamanan mata, bersertifikat TÜV Rheinland
Dengan sertifikasi TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K membantu mengurangi cahaya biru untuk memberikan pengalaman menonton yang nyaman tanpa kelelahan mata,
bahkan selama berjam-jam bekerja atau menonton media.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur.
*ID sertifikasi TÜV Rheinland (Low Blue Light - Solusi Perangkat Keras): 1111305154
Tidak ada gambar yang disertakan
Dudukan ramping, penyesuaian maksimal
Desain 4 sisi yang nyaris tanpa bingkai meningkatkan pengalaman imersif, sementara dudukan berbentuk L yang ramping dan minimalis menjaga ruang kerja tetap rapi dan teratur. Desain yang disempurnakan dari segala sudut ini memadukan kejernihan visual dengan fleksibilitas ergonomis. Layar dapat dimiringkan, diputar, dan disesuaikan ketinggiannya, serta dapat diputar 90° ke kedua arah untuk mode Potret, sehingga cocok untuk membaca dokumen panjang, menulis kode, atau menjelajah web.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Beralih dengan cepat untuk berkreasi
Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda baik untuk bekerja maupun bersantai. Sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai keinginan Anda dengan mudah menggunakan panduan gambar yang dapat disesuaikan. Selain itu, Anda dapat membagi layar menjadi 11 opsi dan dengan cepat membuka platform panggilan video Anda, sehingga semakin praktis.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh versi terbaru aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
31.47
Tampilan - Resolusi
6144 x 3456
Tampilan - Tipe Panel
IPS Black
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
450
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat tanpa Dudukan [kg]
6
Berat dengan Dudukan [kg]
9.5
Berat dalam Pengiriman [kg]
14
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
718.4 X 198.2 X 582.3
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
718.4 X 26.5 X 413.5
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
937 X 490X 183
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
INFO
Tahun
Y25
Nama Produk
32U990A-S
DAYA
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Tipe
External Power (Adapter)
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
55W
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 1.2W
TAMPILAN
Rasio Kontras (Typ.)
2000:1
Pitch Piksel [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Tipe Panel
IPS Black
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Resolusi
6144 x 3456
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ukuran (Inch)
31.47
Ukuran (cm)
79.94
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
450
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
360
Rasio Aspek
16:9
Rasio Kontras (Min.)
1400:1
AKSESORI
Port Display
YES (ver 2.1)
HDMI
YES
Thunderbolt
YES
USB-C
YES
KONEKTIVITAS
Port USB Downstream
YES (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)
KVM Bawaan
YES
Port USB Upstream
YES(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
Thunderbolt (Pengiriman Daya)
96W
Thunderbolt (Transmisi Data)
YES
Thunderbolt
Yes(1 in/out)
HDMI
YES(1ea)
Versi DP
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
DisplayPort
YES(1ea)
Daisy Chain
YES(6K/60Hz)
SUARA
Pengeras Suara
5W x 2
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
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