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Pemberitahuan Penghentian Layanan Masuk dengan Akun Sosial Tertentu

Pemberitahuan07/09/2026

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Terima kasih telah menggunakan LG.com.

 

Kami ingin memberi tahu Anda bahwa layanan masuk dengan akun sosial tertentu untuk akun LG Electronics akan dihentikan.

Pelanggan yang saat ini menggunakan layanan login akun sosial disarankan untuk meninjau informasi di bawah ini dan mencermatinya agar dapat terus menggunakan layanan.

 

1. Layanan login yang terdamp: Login dengan Amazon

2. Tanggal berakhirnya layanan: 09 July 2026 (KST)

3. Pemberitahuan perubahan ID akibat penghentian layanan

- Jika Anda saat ini menggunakan salah satu akun login sosial yang terdampak, pastikan alamat email telah ditautkan ke akun Anda.

 

1) Jika alamat email ditautkan

Setelah penghentian layanan, Anda tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa dengan masuk menggunakan alamat email yang terhubung ke akun Anda. Semua informasi akun, termasuk produk yang terdaftar dan riwayat pembelian, akan tetap sama.

Namun, jika Anda telah menautkan akun sosial yang terdampak ke aplikasi speaker AI seperti Alexa atau Google Home, Anda perlu menghubungkan kembali layanan tersebut menggunakan akun email LG Electronics Anda agar tetap dapat menggunakannya.

 

2) Jika tidak ada alamat email yang ditautkan

Harap daftarkan alamat email sebelum tanggal penghentian. Jika Anda tidak mendaftarkan alamat email, mulai tanggal penghentian Anda akan otomatis dikeluarkan dari semua layanan yang tertaut ke akun tersebut, dan semua informasi akun, serta produk tertaut dan riwayat pembelian, akan dihapus.

Selain itu, koneksi dengan speaker AI seperti Alexa dan Google Home juga akan terputus secara otomatis. Untuk terus menggunakan layanan, hubungkan kembali di aplikasi speaker AI menggunakan alamat email yang digunakan untuk akun LG Electronics Anda.

 

Layanan login sosial yang tidak terdampak oleh penghentian ini akan tetap beroperasi seperti biasa. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai perubahan ini, ajukan pertanyaan melalui layanan Tanya Jawab 1:1 kami.

Kami akan terus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan layanan yang lebih baik.

 

Terima kasih.

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