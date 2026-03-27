Pemberitahuan Penghentian Layanan Spotify

Terima kasih telah memilih produk LG Electronics.
Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa layanan Spotify untuk beberapa produk LG Wireless Multi-room Audio tidak akan tersedia lagi karena penghentian Software Development Kit (SDK) Spotify versi lama yang disediakan oleh perusahaan mitra.
Layanan yang akan dihentikan:
Layanan streaming musik Spotify
Model yang terdampak:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Speaker
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Tanggal akhir layanan:
31 Maret 2026
Setelah penghentian layanan:
Harap diperhatikan bahwa layanan Spotify tidak lagi tersedia pada model-model di atas karena perusahaan mitra telah menghentikan dukungan untuk SDK Spotify lama.
Penafian:
Meski panduan pengguna atau deskripsi layanan LG.COM menunjukkan bahwa fitur ini didukung, penghentian fitur tetap berlaku setelah tanggal akhir yang disebutkan di atas.