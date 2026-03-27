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Pemberitahuan Penghentian Layanan Spotify

Pemberitahuan03/27/2026

    Terima kasih telah memilih produk LG Electronics.

    Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa layanan Spotify untuk beberapa produk LG Wireless Multi-room Audio tidak akan tersedia lagi karena penghentian Software Development Kit (SDK) Spotify versi lama yang disediakan oleh perusahaan mitra.

    Layanan yang akan dihentikan:

    Layanan streaming musik Spotify

     

    Model yang terdampak:

    ▶ Sound Bar

    LAS650M,MUSICFLOWHS6,

    LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

    LAS751M,LAS851M,

    LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

    LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

    SH6,DSH7,SH7,

    DSH8,LH-175SPK,

    SH7B,SH8,DSH9,

    SJ6,SJ6B, 

    SJ8,SJ8S,SJC8,

    SJ9,SJC9A

     

    ▶ Speaker

    NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

    NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

    NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

     

    Tanggal akhir layanan:

    31 Maret 2026

     

    Setelah penghentian layanan:

    Harap diperhatikan bahwa layanan Spotify tidak lagi tersedia pada model-model di atas karena perusahaan mitra telah menghentikan dukungan untuk SDK Spotify lama.

     

    Penafian:

    Meski panduan pengguna atau deskripsi layanan LG.COM menunjukkan bahwa fitur ini didukung, penghentian fitur tetap berlaku setelah tanggal akhir yang disebutkan di atas.

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