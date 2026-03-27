Pemberitahuan Penghentian Layanan Spotify

Terima kasih telah memilih produk LG Electronics.

Kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa layanan Spotify untuk beberapa produk LG Wireless Multi-room Audio tidak akan tersedia lagi karena penghentian Software Development Kit (SDK) Spotify versi lama yang disediakan oleh perusahaan mitra.

Layanan yang akan dihentikan:

Layanan streaming musik Spotify

Model yang terdampak:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Speaker

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Tanggal akhir layanan:

31 Maret 2026

Setelah penghentian layanan:

Harap diperhatikan bahwa layanan Spotify tidak lagi tersedia pada model-model di atas karena perusahaan mitra telah menghentikan dukungan untuk SDK Spotify lama.

Penafian:

Meski panduan pengguna atau deskripsi layanan LG.COM menunjukkan bahwa fitur ini didukung, penghentian fitur tetap berlaku setelah tanggal akhir yang disebutkan di atas.