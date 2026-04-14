Smart TV 4K LG OLED evo AI C6 2026, 65 inci

Smart TV 4K LG OLED evo AI C6 2026, 65 inci

OLED65C6PSA
Front view of Smart TV 4K LG OLED evo AI C6 2026, 65 inci OLED65C6PSA
LG OLED evo AI C6 yang diperlihatkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 65 inci dengan lebar layar 1441 mm, tinggi keseluruhan 826 mm, dan kedalaman ultra-tipis 45,1 mm tanpa dudukan.
LG OLED evo AI C6 dengan Brightness Booster menampilkan pemandangan gelap di mana seekor merak yang diterangi cahaya cemerlang membentangkan bulu-bulunya yang bersinar dan berkilau, memberikan sorotan lebih terang dengan detail yang ditingkatkan dan kontras mencolok.
LG OLED evo AI C6 menampilkan pemandangan planet dan bintang pada layar terpisah, membandingkan layar matte anti-glare dengan layar Perfect Black & Perfect Color untuk kualitas gambar yang lebih jelas dalam pencahayaan apa pun, didukung oleh sertifikasi UL dan sertifikasi Intertek untuk volume warna dan akurasi warna.
Prosesor AI alpha 11 4K Gen3 pada TV LG OLED evo C6 AI bersinar dalam cahaya ungu dan biru pada papan sirkuit gelap, menyoroti Dual AI Engine dan memberikan kinerja NPU hingga 5,6x lebih cepat, CPU 50% lebih cepat, dan GPU 70% lebih kuat.
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.
LG Shield, yang diterapkan pada LG OLED evo AI C6, ditampilkan dengan logo LG Shield di bagian tengah, ikon keamanan di bawahnya, dan lencana CES Innovation Awards Honoree 2026 di atasnya, yang merepresentasikan perlindungan data dan sistem.
LG OLED evo AI C6 untuk Gameplay Tak Terkalahkan dalam 4K 165Hz menampilkan game balap berkecepatan tinggi dengan mobil roda terbuka berwarna kuning yang sedang melaju, teks “WIN” tebal di layar, serta logo NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium di bagian atas.
LG OLED evo AI C6 dipasang di dinding ruang tamu bergaya, menampilkan desain ultra-ramping dengan bezel tipis, dan menampilkan pemandangan kota tepi sungai saat matahari terbenam di layar.
Front view of Smart TV 4K LG OLED evo AI C6 2026, 65 inci OLED65C6PSA
LG OLED evo AI C6 yang diperlihatkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 65 inci dengan lebar layar 1441 mm, tinggi keseluruhan 826 mm, dan kedalaman ultra-tipis 45,1 mm tanpa dudukan.
LG OLED evo AI C6 dengan Brightness Booster menampilkan pemandangan gelap di mana seekor merak yang diterangi cahaya cemerlang membentangkan bulu-bulunya yang bersinar dan berkilau, memberikan sorotan lebih terang dengan detail yang ditingkatkan dan kontras mencolok.
LG OLED evo AI C6 menampilkan pemandangan planet dan bintang pada layar terpisah, membandingkan layar matte anti-glare dengan layar Perfect Black & Perfect Color untuk kualitas gambar yang lebih jelas dalam pencahayaan apa pun, didukung oleh sertifikasi UL dan sertifikasi Intertek untuk volume warna dan akurasi warna.
Prosesor AI alpha 11 4K Gen3 pada TV LG OLED evo C6 AI bersinar dalam cahaya ungu dan biru pada papan sirkuit gelap, menyoroti Dual AI Engine dan memberikan kinerja NPU hingga 5,6x lebih cepat, CPU 50% lebih cepat, dan GPU 70% lebih kuat.
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.
LG Shield, yang diterapkan pada LG OLED evo AI C6, ditampilkan dengan logo LG Shield di bagian tengah, ikon keamanan di bawahnya, dan lencana CES Innovation Awards Honoree 2026 di atasnya, yang merepresentasikan perlindungan data dan sistem.
LG OLED evo AI C6 untuk Gameplay Tak Terkalahkan dalam 4K 165Hz menampilkan game balap berkecepatan tinggi dengan mobil roda terbuka berwarna kuning yang sedang melaju, teks “WIN” tebal di layar, serta logo NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium di bagian atas.
LG OLED evo AI C6 dipasang di dinding ruang tamu bergaya, menampilkan desain ultra-ramping dengan bezel tipis, dan menampilkan pemandangan kota tepi sungai saat matahari terbenam di layar.

Fitur Utama

  • Visual lebih cerah, detail hidup dengan Brightness Booster yang didukung oleh Prosesor AI alpha 11 Gen3
  • Perfect Black dan Perfect Color memastikan kontras yang lebih dalam serta warna yang hidup dan akurat dalam pencahayaan apa pun.
  • Hingga 165Hz dalam 4K dengan kompatibilitas G-SYNC dan FreeSync Premium untuk gameplay yang bebas tearing dan penuh kemenangan
  • webOS pemenang penghargaan menghadirkan pengalaman AI canggih—didukung oleh Google Gemini dan Microsoft Copilot
  • Tombol AI membuka AI Hub untuk pengalaman cerdas yang dipersonalisasi, menggunakan LG Shield untuk keamanan
Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Keamanan Siber untuk LG Shield

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Platform OS TV yang Menerapkan LG Shield

Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree dalam kategori Kecerdasan Buatan untuk Multi-AI

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Multi-AI architecture

Lencana Pilihan Editor AVForums sebagai Sistem Smart TV Terbaik selama 8 tahun berturut-turut, termasuk 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Sistem Smart TV Terbaik 2025/26

"8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik"

*CES Innovation Awards didasarkan pada materi deskriptif yang diserahkan kepada para juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang dibuat dan tidak menguji item yang menerima penghargaan tersebut.

Mengapa LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 dengan Brightness Booster menampilkan pemandangan gelap di mana seekor merak yang diterangi cahaya cemerlang membentangkan bulu-bulunya yang bersinar dan berkilau, memberikan sorotan lebih terang dengan detail yang ditingkatkan dan kontras mencolok.

Brightness Booster

LG OLED evo AI C6, dengan Perfect Black & Perfect Color, memperlihatkan pemandangan planet terbagi, membedakan warna hitam yang lebih lemah di kiri dengan detail yang lebih jelas, hitam lebih pekat, dan ekspresi warna lebih hidup di kanan.

Hitam sempurna & warna sempurna

LG OLED evo AI C6 untuk Unbeatable Gameplay dalam 4K 165Hz menampilkan game balap berkecepatan tinggi dengan mobil roda terbuka berwarna kuning yang sedang melaju, dengan logo NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium di bagian atas.

Unbeatable Gameplay dalam 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 dengan Multi AI webOS Pemenang Penghargaan ditampilkan di latar gelap dengan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

Multi AI webOS Pemenang Penghargaan

LG OLED evo AI C6 menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

Emblem LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, yang menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Dilindungi oleh LG Shield

Bagaimana LG OLED evo C6 menghadirkan kualitas gambar yang superior?

Melangkah ke generasi OLED berikutnya dengan LG OLED evo C6. Brightness Booster menyempurnakan setiap frame dengan peningkatan kecerahan, sementara Prosesor alpha 11 AI 4K Gen3 memastikan detail dan presisi yang halus. Nikmati visual yang lebih cerah, didukung oleh Perfect Black yang menjaga kedalaman di segala kondisi pencahayaan dan Perfect Color yang tersertifikasi untuk 100% Color Volume dan Fidelity. OLED evo C6—dirancang untuk menghadirkan performa gambar berkualitas tinggi yang konsisten di sebagian besar kondisi menonton, baik terang maupun gelap.

Brightness Booster

Visual yang lebih cerah dengan Brightness Booster

Light Boosting Algorithm baru dari Prosesor alpha 11 AI Gen3 menghadirkan sorotan yang lebih cerah dan detail yang ditingkatkan.2)

 

LG OLED evo AI C6 dengan Brightness Booster Pro menunjukkan pemandangan gelap di mana partikel bercahaya mengelilingi siluet rusa, menghadirkan kecerahan puncak hingga 3,2x lebih cerah dengan luminansi lebih tinggi dan detail lebih jelas.

Perfect Black & Perfect Color

Perfect Black dan Perfect Color selalu dalam cahaya apa pun

LG OLED TV menampilkan Perfect Black dan Perfect Color yang diverifikasi UL, menghadirkan kontras lebih dalam, kecerahan yang ditingkatkan, serta warna yang hidup dan akurat. Lihat setiap bintang dengan jelas, bahkan di ruangan yang terang.3)

LG OLED evo AI C6 menampilkan adegan planet dan bintang dalam tampilan layar terbagi, yang membandingkan layar matte anti-silau dengan fitur Perfect Black & Perfect Color untuk kualitas gambar yang lebih jernih dalam kondisi pencahayaan apa pun, didukung oleh sertifikasi UL dan Intertek untuk volume warna dan ketepatan warna.

LG OLED evo AI C6 menampilkan lencana sertifikasi Eyesafe RPF 40 dari UL, yang menunjukkan performa pengurangan cahaya biru yang terverifikasi.

LG OLED evo AI C6 menampilkan lencana sertifikasi Eyesafe RPF 40 dari UL, yang menunjukkan performa pengurangan cahaya biru yang terverifikasi.

Terverifikasi Eyesafe untuk mengurangi cahaya biru, setiap frame tetap nyaman di mata Anda4)

Prosesor AI alpha 11 4K Gen3 dengan Dual AI Engine

Kualitas gambar 4K terbaik dengan Prosesor AI alpha 11 paling canggih dari LG dengan Dual AI Engine

Processor AI alpha 11 Gen3 membawa performa OLED melampaui batas, mengontrol 8,3 juta piksel self-lit secara presisi - kini lebih bertenaga dengan Dual AI Engine. Melampaui mesin AI tunggal, pemrosesan canggih ini menyempurnakan ketajaman dan tekstur secara bersamaan, menghadirkan kualitas gambar 4K yang lebih tajam dan lebih alami.5)

Prosesor AI alpha 11 4K Gen3 pada TV LG OLED evo C6 AI bersinar dalam cahaya ungu dan biru pada papan sirkuit gelap, menyoroti Dual AI Engine dan memberikan kinerja NPU hingga 5,6x lebih cepat, CPU 50% lebih cepat, dan GPU 70% lebih kuat.

Prosesor AI alpha 11 4K Gen3 pada TV LG OLED evo C6 AI bersinar dalam cahaya ungu dan biru pada papan sirkuit gelap, menyoroti Dual AI Engine dan memberikan kinerja NPU hingga 5,6x lebih cepat, CPU 50% lebih cepat, dan GPU 70% lebih kuat.

Mengapa memilih LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus menjadikan setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

AI HDR Remastering

Tingkatkan setiap frame ke kualitas HDR

AI secara otomatis mengoptimalkan warna, kecerahan, dan kontras serta meningkatkan kualitas gambar SDR ke level HDR untuk visual yang lebih kaya dan realistis.

Temukan 3 manfaat unggulan dari AI Hub

Pencarian Multi AI canggih dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup ucapkan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.9)

Dapatkan rekomendasi konten dan informasi yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. In This Scene memberikan rekomendasi dan informasi relevan berdasarkan apa yang sedang Anda tonton, sementara Generative AI memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.10)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke My Page yang disesuaikan khusus untuk Anda!

Saat diarahkan ke My Page, Anda dapat melihat semuanya sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.11)

Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree ditampilkan di latar belakang gelap. Multi-AI Architecture diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree ditampilkan di latar belakang gelap. Multi-AI Architecture diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Multi AI webOS Pemenang Penghargaan

webOS pemenang penghargaan kini dilindungi oleh LG Shield

Lencana Pilihan Editor AVForums ditampilkan dengan latar belakang gelap untuk LG webOS 25, yang dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

Lencana Pilihan Editor AVForums ditampilkan dengan latar belakang gelap untuk LG webOS 25, yang dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik 

Emblem LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, yang menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree juga ditampilkan.

Emblem LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, yang menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana CES Innovation Awards 2026 Honoree juga ditampilkan.

LG Shield

Keamanan yang dapat Anda percayai

Tujuh teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman melalui penyimpanan dan pengelolaan data yang aman, algoritma kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, otentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons terhadap insiden keamanan, serta pengelolaan pembaruan yang aman.

Keamanan yang dapat Anda percayai Temukan lebih banyak tentang LG Shield

webOS Re:New Program

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis14)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembapan, Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembapan, Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection

LG TV Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, LG TV Anda terlindungi. Kapasitor bawaan melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sementara semikonduktor dirancang dengan perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan lapisan pelindung melindungi chipset dari kelembapan dan bahkan data Anda tetap aman serta terlindungi dengan LG Shield.

AI Magic Remote

Navigasikan dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub 

Mudah mengontrol TV dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret dan lepaskan untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup ucapkan untuk perintah suara. 15)

LG OLED evo AI C6 menampilkan AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID dengan My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Mengapa memilih TV Gaming LG OLED evo?

Gameplay ultra-mulus dan bebas tearing

Mainkan dalam 4K 165Hz dengan kompatibilitas G-Sync dan AMD FreeSync

Hingga 165Hz menghadirkan aksi yang lebih tajam dan mulus di setiap game. Kompatibilitas G-Sync dan AMD FreeSync Premium menjaga gerakan tetap stabil dan bebas tearing, sementara VRR dan input lag ultra-rendah memastikan setiap gerakan tetap lancar dan responsif, memberi Anda keunggulan nyata di setiap pertandingan.16)

LG OLED evo AI C6 untuk Gameplay Tak Terkalahkan dalam 4K 165Hz menampilkan game balap berkecepatan tinggi dengan mobil roda terbuka berwarna kuning yang sedang melaju, teks “WIN” tebal di layar, serta logo NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium di bagian atas.

Gaming latensi rendah pertama di dunia tanpa kehilangan kualitas visual dan DSC bersertifikat VESA

Dengan DSC bersertifikat VESA, Anda mendapatkan detail tanpa kehilangan kualitas visual dan respons gaming real-time melalui HDMI 2.1—menghadirkan pengalaman bermain yang mulus, beresolusi tinggi, dengan visual yang bersih dan bebas distorsi sepanjang waktu.36)

Cloud gaming HDR 4K 120Hz pertama di dunia

Mainkan game HDR 4K 120Hz di TV Anda bahkan tanpa perangkat tambahan melalui NVIDIA GeForce NOW. Didukung oleh arsitektur NVIDIA Blackwell, nikmati game cloud kelas atas dengan kinerja GeForce RTX 5080.37)

TV pertama di dunia yang mendukung Pengontrol Bluetooth Ultra Low Latency

Rasakan latensi ultra-rendah, cloud gaming performa tinggi dengan dukungan Pengontrol Bluetooth Ultra Low Latency, mengurangi penundaan input hingga kurang dari 3,0ms. Nikmati kontrol mulus dan responsif yang terasa seperti koneksi kabel, bahkan saat bermain di cloud.38)

Tersertifikasi waktu respons 0,1 ms, OLED merespons secara instan tanpa ghosting

Dengan waktu respons piksel 0,1 ms dan ALLM untuk latensi ultra-rendah, setiap perintah dirender dengan presisi seketika. Responsivitas yang ditingkatkan ini menjaga gameplay cepat tetap jelas dan terkendali, menawarkan keunggulan kompetitif yang nyata.17)

Lacak setiap gerakan dengan jernih, didukung ClearMR 10000 kelas teratas bersertifikat VESA

Saat aksi bergerak cepat, menjaga detail tetap terlihat adalah hal yang penting. LG OLED evo, bersertifikasi ClearMR 10000, meminimalkan buram gerak antarframe agar pergerakan tetap tajam dan mudah dibaca saat gerakan cepat, sementara HGiG menjaga pemetaan tone High Dynamic Range persis seperti yang diinginkan kreator game—mempertahankan sorotan yang akurat, bayangan yang dalam, serta warna yang seimbang. Bersama, sertifikasi ClearMR dan HGiG memastikan gerakan tetap jernih dan HDR tetap presisi, sehingga setiap adegan ditampilkan persis seperti yang seharusnya terlihat.18)

LG OLED evo AI C6 menampilkan LG Gaming Portal di layar webOS, memperlihatkan hub game dengan antarmuka satu langkah yang menyediakan akses ke berbagai aplikasi game melalui layanan cloud gaming seperti NVIDIA GeForce NOW dan aplikasi webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Pusat gaming lengkap Anda—tanpa konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.21)

LG OLED evo AI C6 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti refresh rate, latensi, dan mode visual secara real-time.

LG OLED evo AI C6 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti refresh rate, latensi, dan mode visual secara real-time.

Dasbor & Pengoptimal Game

Sesuaikan pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Game Dashboard untuk kontrol cepat dan real-time serta Game Optimizer untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan refresh rate, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Mengapa LG OLED evo adalah pilihan tepat bagi penggemar desain?

Desain Ultra-Tipis yang sesuai dengan gaya hidup modern Anda

Dengan bezel yang sempit dan profil ultra-tipis, layar menjadi pusat perhatian, menciptakan tampilan yang lebih bersih dan mulus. Dari ujung ke ujung, desainnya terasa tidak terputus, menyatu dengan anggun ke dalam ruangan Anda.22)

LG OLED evo AI C6 dipasang di dinding ruang tamu bergaya, menampilkan desain ultra-ramping dengan bezel tipis, dan menampilkan pemandangan kota tepi sungai saat matahari terbenam di layar.

LG OLED evo AI C6 dipasang di dinding ruang tamu bergaya, menampilkan desain ultra-ramping dengan bezel tipis, dan menampilkan pemandangan kota tepi sungai saat matahari terbenam di layar.

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

LG Gallery+

Hiasi ruang sesuai keinginan Anda dengan beragam konten yang dapat dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100 karya seni, video suasana, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruangan Anda. Dengan pembaruan pustaka secara berkala, sesuaikan rumah Anda dengan konten terkurasi yang mencerminkan gaya Anda.24)

LG OLED evo AI C6 LG Gallery+ dengan BGM dan Lounge Musik menampilkan pemandangan danau hutan “Forest Evening” di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk mood music, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM dengan Lounge Musik

Atur suasana yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang cocok dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai preferensi Anda atau sambungkan via Bluetooth untuk memutar lagu Anda sendiri.

LG OLED evo AI C6 menampilkan kisi Google Photos berisi jepretan keluarga, sementara sebuah ponsel menampilkan daftar album dengan tombol album Family Trip diaktifkan.

LG OLED evo AI C6 menampilkan kisi Google Photos berisi jepretan keluarga, sementara sebuah ponsel menampilkan daftar album dengan tombol album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Photos dengan mudah dan pamerkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Photos Anda ke TV dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasikan ruang Anda dengan mudah menggunakan konten dari album foto Anda sendiri.27)

LG OLED evo AI C6 dipasang di dinding hijau di atas console merah, menampilkan papan informasi yang mencakup cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Papan Informasi

Tetap perbarui dengan dasbor personalisasi all-in-one

Lihat informasi penting sekilas. Dapatkan informasi cuaca terbaru, peringatan olahraga, lihat Google Calendar Anda, dan bahkan atur notifikasi untuk Home Hub, reservasi tontonan, dan banyak lagi.

Mode Galeri

Beralih dari tayangan TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri aktif, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda, menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruangan Anda.39)

Auto Brightness Control

Kecerahan optimal dalam cahaya apa pun

Kontrol Kecerahan secara otomatis menyesuaikan output layar berdasarkan pencahayaan sekitar, memastikan tampilan yang jelas dan nyaman di lingkungan mana pun.28)

Sensor gerak

Responsi terhadap kehadiran anda

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, mengganti mode tergantung pada ada atau tidaknya Anda di dekatnya.29)

LG Channels

Hiburan tanpa batas secara gratis

LG Channels menyatukan beragam konten dari platform langsung dan on-demand ke dalam satu hub, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai.30)

LG OLED evo AI C6 dengan Konektivitas Cerdas menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke Google Home dan LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Konektivitas Cerdas.

Home Hub, platform all-in-one untuk rumah cerdas Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Terhubung, mengontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda secara mulus di seluruh Google Home dan lainnya.31)

True Cinema, dipertahankan dalam detail yang presisi

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Rasakan pengalaman sinema seperti yang diinginkan sutradara dengan Dolby Vision dan FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation yang beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menjaga visual sedekat mungkin dengan bentuk aslinya.32)

Dolby Atmos

Dengan merender suara sebagai objek audio 360° yang imersif alih-alih saluran statis, sistem ini menciptakan lingkungan home cinema di mana detail dan kedalaman tetap sesuai dengan adegan aslinya.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih penuh

WOW Orchestra

Sistem suara Full surround dari LG TV dan Soundbar yang tersinkronisasi

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu kesatuan, sistem ini memperluas kedalaman dan direksionalitas untuk pengalaman surround yang lebih penuh.35)

LG OLED evo AI C6 dengan WOW Orchestra dan WOWCAST menampilkan adegan konser dengan soundbar di bawah layar, sementara gelombang suara grafis meluas ke seluruh ruang tamu untuk menyampaikan suara surround nirkabel yang tersinkronisasi.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa ruang tamu yang terang, memegang remote sambil menonton TV.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa ruang tamu yang terang, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat penayangan lebih inklusif

LG TV dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantuan audio.

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur berbeda-beda menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur cerdas berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

2)*Kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model, ukuran layar, dan wilayah pasar.

*Brightness Booster berlaku untuk OLED C6 65/55/48 inci

 

3)*Layar LG OLED disertifikasi oleh Intertek untuk 100% Color Fidelity yang diukur hingga CIE DE2000 dengan 125 pola warna.

*Layar Volume Gamut Warna (Color Gamut Volume/CGV) tampilan setara atau melebihi CGV ruang warna DCI-P3 sebagaimana diverifikasi secara independen oleh Intertek.

*Layar LG OLED diverifikasi oleh UL karena mampu menghasilkan tingkat warna hitam ≤0,24nit hingga 500lux, berdasarkan pengukuran refleksi cahaya cincin IDMS Bagian 11.5.

*Layar LG OLED diverifikasi oleh UL karena mampu menghasilkan tingkat konsistensi warna >99% hingga 500lux, berdasarkan pengukuran refleksi cahaya cincin IDMS Bagian 11.5.

*Performa aktual dapat bervariasi, tergantung pada pencahayaan sekitar dan lingkungan tampilan.

 

4)*Layar LG OLED TV telah diverifikasi sebagai Low Blue Light Platinum oleh UL.

 

5)*Dibandingkan dengan Prosesor AI alpha 9 Gen8 2025 berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

 

6)*AI Picture Pro dapat bekerja dengan konten yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.

*Resolusi gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

*Pemrosesan lebih cepat dibandingkan dengan Prosesor AI alpha 9 Gen8 2025 berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

 

7)*Harus diaktifkan melalui menu Mode suara. Dan suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran. 

 

8)*Suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran.

 

9)*AI Search (Copilot) tersedia pada model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung Program webOS Re:New, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 dan seterusnya.

*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra mungkin dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi berdasarkan wilayah dan model serta tidak tersedia di negara-negara di mana dukungan LLM tidak disediakan.

 

10)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda pada saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi menurut aplikasi dan waktu pada hari itu.

*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Panduan Program Elektronik).

*Kartu ‘On Now’ tidak tersedia di aplikasi Netflix dan CP (Penyedia Konten) Lainnya, sehingga kartu tersebut tidak akan ditampilkan.

*Kartu ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

11)*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NANO, dan 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya, serta pada TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang mirip, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat bervariasi berdasarkan negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*My Page berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

12)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara-negara di mana NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

14)*webOS Re:New adalah program peningkatan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model tertentu. Jumlah peningkatan dan durasi dukungan Re:New mungkin berbeda berdasarkan produk, model, atau wilayah.

*Peningkatan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan mungkin berbeda menurut model dan wilayah.

*Fitur, konten dan layanan yang tersedia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda-beda tergantung produk, model, atau wilayah.

 

15)*Menyediakan akses cepat ke fitur AI TV tetapi tidak memiliki pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

 

16)*Ini hanya berfungsi pada game atau input PC yang mendukung 165Hz.

*NVIDIA G-SYNC® Compatible dengan kartu grafis RTX 20, RTX 30, RTX 40, dan GTX 16. GPU lama tidak mendukung kompatibilitas G-Sync.

 

17)*Layar LG OLED telah disertifikasi untuk waktu respons 0,1 ms (Gray-to-Gray) dan Performa Gaming Berkualitas oleh Intertek.

 

18)*HGiG adalah grup sukarelawan perusahaan dari industri game dan layar TV yang bertemu untuk menetapkan dan menyediakan pedoman publik guna meningkatkan pengalaman bermain game konsumen dalam HDR.​

*Dukungan untuk HGiG mungkin berbeda di setiap negara.

*Hanya OLED C6 ukuran 83/77/65/55/48/42 inci yang memiliki sertifikasi ClearMR 10000

*ClearMR adalah program sertifikasi VESA untuk mengevaluasi performa buram gerakan pada layar.

 

21)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

22)*Persyaratan pemasangan mungkin berbeda.

 

23)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Layanan tersedia melalui langganan berbayar. Uji coba gratis satu bulan tersedia dengan login dan pendaftaran metode pembayaran. Langganan diperbarui secara otomatis ke paket berbayar kecuali dibatalkan sebelum masa uji coba berakhir. Langganan dapat dibatalkan kapan saja selama masa uji coba.

 

24)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

25)*16 profil berbeda disediakan, dengan rekomendasi konten yang dihasilkan dengan mencocokkan data pada setiap jenis profil.

 

26)*Fitur ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

*Langganan mencakup 20 kredit per bulan. Satu kredit memungkinkan Anda membuat satu gambar.

*Bergantung pada kinerja on device, ukuran file, dan kecepatan jaringan, kecepatan transfer file LG Link mungkin bervariasi.

*Beberapa ekstensi file mungkin tidak didukung oleh LG Link tergantung pada spesifikasi perangkat Anda.

*LG Link dapat menggunakan perangkat penyimpanan eksternal bila digunakan sesuai spesifikasi memori perangkat.

 

27)*Fitur ini berfungsi saat Anda masuk ke akun Google Photos dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

28)*Sensor kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model dan negara.

 

29)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

 

30)*Dukungan untuk LG Channels tertentu bervariasi berdasarkan wilayah.

 

31)*LG mendukung perangkat Wi-Fi ‘Matter’. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' mungkin berbeda tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

32)*FILMMAKER Ambient MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*Mendukung FILMMAKER Ambient MODE dengan Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.

*FILMMAKER Ambient MODE berfungsi pada model yang dilengkapi dengan sensor cahaya.

 

33)*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan mungkin berbeda-beda menurut negara.

*Informasi yang diberikan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang dibuat berdasarkan informasi tersebut.

 

34)*Model Sound Suite yang cocok mungkin berbeda-beda tergantung pada negara, wilayah, dan model TV.

*Soundbar dapat dibeli terpisah. 

*Sound Mode Control dapat bervariasi menurut model.

*Saat terhubung ke Soundbar, hingga 13.1.7 saluran didukung. Konfigurasi saluran yang didukung mungkin berbeda-beda tergantung pada model Soundbar.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan Remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

35)*Soundbar dapat dibeli terpisah.

*Sound Mode Control dapat bervariasi menurut model.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.

*Penggunaan Remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

 

36)*LG OLED TV telah tersertifikasi DSC oleh VESA.

 

37)*Langganan diperlukan. Penawaran layanan dapat bervariasi berdasarkan paket keanggotaan.

*Hanya tersedia pada LG OLED W6, G6, C6, dan MRGB95, MRGB9M.

*Ketersediaan GeForce NOW dapat bervariasi tergantung negara.

*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lain mungkin terpengaruh.

*Untuk performa terbaik, disarankan menggunakan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

38)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lain mungkin terpengaruh.

*Untuk performa terbaik, disarankan menggunakan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

39)*Penghematan daya hanya berlaku saat Mode Galeri dan Always Ready sama-sama diaktifkan. Jika Always Ready dimatikan, Mode Galeri akan mengonsumsi daya yang sama seperti saat TV menyala.

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ya

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • AUDIO - Audio Output

    40W

  • AUDIO - Speaker System

    2.2 channel

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ya

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 45,1

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    16,6

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K OLED

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Refresh Rate

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • AI Upscaling

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • AI Genre Selection

    Ya (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Picture Mode

    9 modes

  • AI HDR Remastering

    Ya

  • AI Picture Pro

    Ya

  • Auto Brightness Control

    Ya

  • Auto Calibration

    Ya

  • Brightness Booster

    Ya

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ya

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ya

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ya

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ya

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 165Hz)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    Ya

  • Response Time

    Kurang dari 0.1ms

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Chatbot

    Ya

  • AI Magic Remote

    Built-In

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ya

  • AI Voice ID

    Ya

  • Always Ready

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • Google Cast

    Ya

  • Hands-free Voice Control

    Ya

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya

  • LG Gallery+

    Ya (Ketersediaan layanan berbayar berbeda setiap negara)

  • LG Shield

    Ya

  • Multi View

    Ya

  • My Page

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Works with Apple Home

    Ya

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 45,1

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    1441 x 880 x 230

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    1600 x 950 x 200

  • TV Stand (WxD, mm)

    470 x 230

  • TV Weight without Stand (kg)

    16,6

  • TV Weight with Stand (kg)

    18,4

  • Packaging Weight (kg)

    26,3

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Ya

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    40W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ya

  • AI Object Remastering

    Ya (AI Object Remastering Ultra)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Speaker System

    2.2 channel

  • WOW Orchestra

    Ya

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 6)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    AI Magic Remote MR26

  • Power Cable

    Ya (Terlampir)

BROADCASTING

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

