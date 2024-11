Effetto Covid: efficienza energetica e sostenibilità guidano le preferenze di consumo degli italiani

Dallo studio di LG e GFK, nel 2020 oltre il 40% degli italiani ha già compiuto scelte virtuose per ridurre l’impatto ambientale, con la finalità di non sprecare energia in casa per risparmiare e diminuire le emissioni di gas serra dovute all’attività domestica. Questa tendenza non riguarda solo un utilizzo più coscienzioso dell’energia elettrica e del gas, infatti ben il 37% delle persone si preoccupa di abbassare il consumo idrico per tutelare una preziosa risorsa come l’acqua, abitudini entrambe in crescita rispetto al periodo pre-Covid.

L’aumento della consapevolezza ambientale porta 4 italiani su 10 a essere disposti a spendere di più per l’acquisto di prodotti più ecologici, un impegno economico ritenuto accettabile se in grado di ottimizzare i consumi energetici per generare meno emissioni di anidride carbonica, con un trend in aumento del 5% rispetto al 2017. Per la sostenibilità ambientale in casa le preoccupazioni principali riguardano le scelte alimentari, il riciclo delle confezioni e l’uso di elettrodomestici più efficienti, con il 40% delle persone che ritiene essenziale acquistare dispositivi di nuova generazione capaci di garantire un elevato risparmio energetico.

Gli elettrodomestici smart e green, dunque, rappresentano un elemento di primaria importanza associato alle tematiche ambientali, attraverso i quali scelte virtuose nell’acquisto possono assicurare una ricaduta positiva sul pianeta e il benessere della collettività. Per 3 italiani su 4 è fondamentale scegliere una lavatrice a basso consumo, mentre per oltre il 66% delle persone è indispensabile comprare elettrodomestici con livelli elevati di efficienza energetica per il riscaldamento domestico, il raffrescamento della casa, l’illuminazione e le esigenze quotidiane, preferendo prodotti più ecologici nell’acquisto di lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici, forni e per il 50% anche della TV.