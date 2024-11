Innovazione e design con i prodotti LG SIGNATURE

Ne è un esempio la Cantinetta per vini Instaview che nasce per celebrare la raffinata orchestrazione degli strumenti naturali che portano alla nascita di vini straordinari che LG SIGNATURE contribuisce a valorizzare ed esaltare attraverso la loro corretta conservazione nel tempo. Dotata di pannello in vetro oscurato con rivestimento a specchio protegge le bottiglie dall’esposizione alla luce solare e consente, tramite un semplice doppio tocco sul vetro, di vedere all’interno. Grazie alle numerose tecnologie innovative di cui è dotata, come la Multi Temperature Control, che permette di differenziare la temperatura delle diverse zone, questa cantinetta preserva i vini nella miglior condizione possibile affinché possano invecchiare ed esprimere il loro potenziale aromatico come in una cantina tradizionale. Il cassetto convertibile permette la conservazione di alimenti da abbinare al vino, mentre l’apertura automatica della porta permette di accedere al contenuto anche con le mani impegnate.

Altro esempio di eccellenza è rappresentato dalla prima TV arrotolabile al mondo: LG Rollable OLED TV. Questo straordinario elemento di design estende il concetto di televisore, per come è stato concepito fino ad oggi, ridefinendone l’idea stessa. LG è stata in grado di alzare l’asticella dell’innovazione offrendo un TV con schermo che appare e scompare, alzandosi e riavvolgendosi nella base. La R in OLED TV R di LG SIGNATURE ha tre significati: Roll, Rise e Revolution (Riavvolgere, Rialzare e Rivoluzionare). A schermo pieno è possibile immergersi in contrasto, profondità e definizione che caratterizzano i TV OLED LG, ma è anche possibile scoprire nuove modalità di fruizione, lasciando esposta solo un’elegante sezione dello schermo o facendolo sparire completamente e ascoltando semplicemente la purezza del suono offerta dalla soundbar celata nel supporto.