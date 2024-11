Quando lo schermo del PC è pieno di polvere e impronte non resta che pulirlo, un’operazione che andrebbe eseguita periodicamente per mantenere il dispositivo igienizzato (la frequenza ovviamente dipende dal tipo di utilizzo del device).

Innanzitutto, serve un panno per pulire lo schermo del PC. In genere si usa un panno in microfibra, un materiale che viene utilizzato anche per realizzare le pezze per pulire gli occhiali e che non rischia di rovinare il vetro del display durante la pulizia. Altrimenti è possibile impiegare anche altri prodotti, come un panno in pelle di camoscio oppure in pelle di daino.

L’importante è che il panno usato non sia ruvido e non abbia pelucchi, in quanto il loro rilascio comprometterebbe l’esito della pulizia. A questo punto bisogna spegnere il monitor del computer desktop o il laptop, staccando l’alimentatore dalla presa di corrente e rimuovendo anche eventuali periferiche collegate come mouse, tastiere, speaker e hard disk. Si tratta prima di tutto di una questione di sicurezza, ma anche di una misura preventiva per evitare danneggiamenti dei dispositivi.