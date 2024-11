Come scegliere il perfetto computer per studiare

Sia che tu abbia intenzione di usarlo in mobilità, sia fisso sulla scrivania, è importantissimo che il tuo notebook abbia sufficienti porte a disposizione: quella HDMI è fondamentale per la connessione di un monitor esterno, quelle USB devono essere almeno tre e sia di tipo A (quelle classiche), sia di tipo C (come quelle degli smartphone). Queste porte, pur avendo la stessa forma, possono essere più o meno veloci: USB 2, USB 3 o Thunderbolt, che arriva a trasferire dati con velocità fino a 40 Gb al secondo. Meglio se l’alimentatore non utilizza un connettore proprietario ma si connette a una porta USB C, così sarà più facile trovarne uno quando stai per rimanere a secco.

Tutti i notebook sono ormai dotati di connettività Wi-Fi, ma non tutti hanno le stesse prestazioni: è una tecnologia che si sta evolvendo molto velocemente e l’ultimo aggiornamento è il Wi-Fi 6 (802.11ax) che sfrutta più antenne per connessioni davvero veloci. La porta ethernet ormai si utilizza molto raramente, il lettore DVD è ormai sparito (ma puoi sempre collegarne uno esterno in caso di necessità) mentre risulta molto comoda la presenza di una connessione Bluetooth per il collegamento di smartphone e dispositivi indossabili.