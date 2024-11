Come lavare i capi sportivi in lavatrice

Lavare i capi sportivi a temperature troppo alte può danneggiare i tessuti, l’abbigliamento che usiamo per fare allenamento non tollera infatti temperature oltre i 30 gradi.

Se la tua lavatrice non ha un programma sport per la lavatrice, opta per un ciclo di lavaggio a freddo o delicato per preservare l’integrità dei materiali ed evitare che gli indumenti si restringano o si deformino. Non usare il lavaggio rapido, che potrebbe non essere efficace per rimuovere sudore e batteri.

Con le lavatrici LG con funzione AI DD™, come la Lavatrice LG 11kg AI DD™ ,Serie R7 Classe A-10% (F4R7511TSWB) la scelta del programma è ancora più semplice: il ciclo di lavaggio ti aiuta a sceglierlo la lavatrice. La tecnologia AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive) rileva non solo il peso del bucato, ma anche la sensibilità del tessuto da lavare, garantendo la protezione dei tessuti. La lavatrice sarà così in grado di valutare la necessità di applicare un trattamento più delicato, regolando le modalità di lavaggio. In questo modo ridurrà l’usura al minimo, ottenendo un pulito perfetto e proteggendo i capi.