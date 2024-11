Quando il forno non viene lavato con regolarità e quindi è incrostato o presenta sporco ostinato, come per esempio da macchie di grasso bruciato, la pulizia è più complessa. In questi casi è necessario trattare la zona con un prodotto specifico adatto al grasso ostinato, come uno sgrassatore per forni.

In alternativa, è possibile provare un metodo fai da te per pulire il forno in modo naturale, usando prodotti come il bicarbonato.

Ma come pulire il forno con il bicarbonato? Per le pareti del forno, è possibile creare una soluzione di un litro d’acqua e 5 grammi di bicarbonato, da spruzzare sulle superfici del forno, farla agire per mezz’ora, per poi rimuoverla con un panno umido.

Anche in questo caso ti consigliamo prima di fare una prova su una piccola zona del forno.