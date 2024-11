Iniziamo dalla Pasqua classica: questo giorno da tradizione si passa in famiglia. Per chi vive lontano da casa e non sa cosa fare a Pasqua, ma anche per chi ama la magia di questo giorno, potrebbe essere un’ottima occasione per passare questo giorno insieme alla famiglia. Si potrebbe organizzare un pranzo tutti insieme, optando magari per darsi appuntamento a metà mattina per cucinare a più mani. Dopo il pranzo si può fare una passeggiata in compagnia dei propri cari, visitare altri parenti oppure darsi ai giochi da tavola o all’aperto, nonché ovviamente aprire le uova di Pasqua insieme ai più piccoli.

Ma ci sono ovviamente anche altre cose da fare a Pasqua: c’è chi, per esempio, approfitta di questo giorno di vacanza per passare una giornata tranquilla in casa, o magari organizzando un barbecue in giardino con gli amici, oppure chi aspetta questi giorni di ferie per fare una gita fuori porta.

Inoltre, i giorni di Pasqua e Pasquetta sono anche un’ottima occasione per organizzare un weekend lungo. Nella maggior parte dei casi le mete dei viaggi pasquali sono entro i confini italiani, puntando magari a una delle tante città d’arte del nostro Paese, a quelle che presentano musei aperti, ville storiche, o perché no, grandi parchi da visitare.

Non ci sono però dubbi: la vera domanda, soprattutto per chi passa la Pasqua in famiglia, è piuttosto relativa al giorno successivo. Cosa fare a Pasquetta?