La pulizia del filtro della lavatrice è un po’ più noiosa rispetto alle precedenti perché il filtro non è così comodamente raggiungibile e perché bisogna attrezzarsi per evitare che esca acqua sul pavimento. Il filtro serve a trattenere tutti quegli oggetti come monete, forcine, ferretti del reggiseno o simili che potrebbero intasare il tubo di scarico e danneggiare la pompa. Un filtro occluso fa sforzare la pompa ed è una delle cause più frequenti di lavatrice che non scarica: in linea di massima è consigliabile pulire il filtro almeno ogni sei mesi.

Prima di iniziare posiziona dei vecchi asciugamani per terra in corrispondenza dello sportellino in basso: è qui dietro che è posizionato il filtro. Dopo aver aperto il coperchio non ruotare subito il tappo di scarico, ma, se presente, estrai il tubicino per lo scarico di emergenza e togli il tappo per scaricare tutta l’acqua in un catino basso. Svita lentamente il filtro della pompa di scarico, è normale che ci sia ancora una minima quantità d’acqua. Pulisci il filtro sotto acqua calda corrente e rimuovi eventuali oggetti. Richiudi il tappo del tubicino per lo scarico di emergenza (se presente) e riavvita il filtro fino al blocco.

Quando pulisci il filtro, ricorda di scollegare sempre la lavatrice dalla rete elettrica o spegnere l’interruttore dedicato.