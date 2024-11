Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, le moderne unità a stato solido (SSD, solid-state drive) hanno sostituito i vecchi e lenti hard disk, offrendo velocità notevolmente maggiori sia in lettura che in scrittura. Sappi che, se il tuo notebook è destinato al fotoritocco e ancor più al video editing, avrai bisogno di molto spazio per salvare i tuoi contenuti: orientativamente, infatti, un'ora di video in formato 4K richiede circa 45 GB di spazio di storage. È quindi importante dotarsi di PC con il maggior spazio di archiviazione possibile. I nuovi LG gram sono dotati di SSD NVMe di 4a generazione che offrono fino a 1TB di spazio, espandibili fino a 2TB acquistando separatamente un altro SSD. In questo modo avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi lavori di editing.

Una buona dotazione di porte veloci ti permette anche il trasferimento in pochi minuti delle foto e dei video dalla tua fotocamera e dall’action cam al PC, e non ultimo, la possibilità di utilizzare monitor esterni di grandi dimensioni e ad alta risoluzione per un editing professionale.

I notebook LG gram hanno un lettore di schede MicroSd integrato e ben due porte Thunderbolt 4.0 in grado di trasferire dati con velocità fino a 40 GB al secondo.