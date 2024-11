Li appendi come quadri, e si trasformano in vere opere d’arte. I TV OLED 2023 Serie G con design One Wall non solo si installano a filo con la parete ma vantano anche una linea minimalista che definisce nuovi traguardi per gli schermi ultrasottili, tanto da essere un perfetto complemento d'arredo anche da spenti. La serie OLED G3 nasce proprio per essere appesa al muro, tanto che trovi la staffa apposita direttamente nella confezione del TV (la base da appoggio, invece, è venduta separatamente).

E non è una staffa qualunque: si tratta di un accessorio specificamente progettato per il G3 che scompare all’interno dello chassis del TV una volta che lo appendi, permettendoti di avere un’installazione perfettamente a filo muro, senza spazio fra la parte posteriore del TV e il muro stesso. Proprio per questo il design di questo TV si chiama “One Wall”, perché il TV diventa un tutt’uno con la parete.