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ホテルプロフェッショナルTV
ホテルプロフェッショナルTV
集中管理・外部システム連携を前提とした、
本格的なホテル運用に対応する、
NanoCell ホテルプロフェッショナルTV、
UK761シリーズ
*画像はイメージです。
液晶の常識を塗り替える
NanoCellカラーテクノロジー
LG独自のNanoCellテクノロジーが光の波長から不要な色を吸収することで色の純度を向上させ、より純粋な色彩と、リアルな4K映像をお届けします。
緻密な色彩表現と深みのあるコントラストにより、コンテンツに命を吹き込み、かつてない没入感をお楽しみいただけます。
*画像はイメージです。
統合管理を実現する
クラウド型ホスピタリティ
ソリューション
Pro:Centric Direct
CMSソリューションやシステムクラウド化の利便性を高めるPro:Centric Cloud。サードパーティのソリューションが、より使いやすくなります。また、さまざまなデザインテンプレートの使用、データ収集・分析プラットフォームによる見やすいダッシュボードの作成の他、さまざまな新機能を搭載しています。モバイルアプリケーションクリエイターを使用すると、モバイル機器でお客様向けのコンシェルジュサービスを簡単に設定できるようになり、お客様のご要望に迅速に対応することができます。
Pro:Centric Cloudを使用している女性。
*画像はイメージです。
Google Cast 対応
客室のテレビ画面に表示される二次元コードで、お客様のデバイスに素早くアクセス。お気に入りのVODコンテンツを大画面でお楽しみいただけます。チェックアウト時には個人情報が自動的に消去されるため、安心してご利用いただけます。また、一度ペアリングすれば、滞在中はずっと接続を維持できるため、毎回接続する手間もかかりません。
*VODアプリのご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合があります。*Google CastはGoogle LLCの登録商標です。 *画像はイメージです。
AirPlay 対応
Apple AirPlayで、お客様のiPhoneやiPadから、テレビにコンテンツをストリーミングできます。映画やお気に入りのアプリの番組を視聴したり、写真や個人の動画、ゲームなどのAppleデバイスのコンテンツを共有することが可能です。チェックイン後、画面上の二次元コードをスキャンするだけで、ホテル滞在中ずっとプライバシーを保ったまま安全に、iPhoneやiPadをテレビに直接ペアリングできます。
*画像はイメージです。
Netflixに簡単アクセス
Pro:Centric ソリューションで、Netflixの数千もの映像コンテンツをお楽しみいただけます。
客室でゆっくりとご堪能ください。
*Netflixを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には宿泊者個人または、別途のNetflixメンバーシップが必要です。
安定性と
セキュリティを重視した
オンプレミス型ソリューション
Pro:Centric Direct
ホテルコンテンツ管理ソリューションのPro:Centric Directは、簡単かつシンプルな編集ツールで、1クリックでのサービス提供やIPネットワークベースのリモート管理ができます。また、インターフェースを容易に編集でき、部屋のすべてのテレビを管理することができます。最新のPCDバージョンなら、IoTベースの室内コントロールを活用して、AIを用いた次世代型の客室をお客様に提供できます。
*PCDバージョンによっては対応していない機能があります。 *画像はイメージです。
様々な使用環境を想定した
コンフォーマルコーティング
ホテルやリゾートのテレビに塩害、粉塵、鉄塵、湿気といった悩みはつきものです。
主要な回路基板に部分的なコンフォーマルコーティングを施すことで、環境のリスクを大幅に削減し、塩害、粉塵、鉄塵、湿気からテレビを保護できます。
パワーボードにコンフォーマルコーティングを施したUM660H / UM662Hなら、塩害の多い環境や湿度の高い環境でもディスプレイを保護できます。
*画像はイメージです。
テレビをWi-Fiルーターとして活用できる
SoftAP
ソフトウェアベースのアクセスポイント（SoftAP）は、テレビをワイヤレスホットスポットとして活用できる「仮想」のWi-Fi機能です。お客様のモバイル機器やPCをSoftAPに接続して、Wi-Fiを使用することができます。ブリッジモードに対応し、管理者がWi-Fiの電波の強さや、SoftAPのパスワードなど、客室内のSoftAPの状況や情報を管理できます。
*画像はイメージです。
Key Feature
- 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
- NanoCellカラーテクノロジー
- Pro:Centric Cloud
- Pro:Centric Direct
- Google Cast / AirPlay / Netflix
全てのスペック
製品 cad データ /pdf データ , 仕様表
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
UK761H
|製品型番
43UK761H0JA
|JAN CODE
4989027031944
ディスプレイ
|画面サイズ
43インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
IPS
|バックライト方式
直下型
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|輝度(標準値)
240cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
出入力端子
|HDMI入力
3
|外部スピーカー出力
1
|光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RJ45入力
2 (Ethernet, Aux)
|IR入力
1
|USB Type-A
2 (USB2.0)
|RF入力
2
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (10W+10W)
|外部スピーカー最大出力
○
システム
|プロセッサ
Quad Core Processor 4K
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 25
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|PBP/PIP
○(マルチビュー)
|Soft AP
○
|USBクローニング
○
ソフトウェア互換性
|Pro:Centric Cloud
○
|Pro:Centric Direct
○
|Quick Menu (Customizable Portal)
○
チューナー
|地上テレビジョン放送
2
|BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
2
|高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
1
映像/音声機能
|HDR
○(HDR10 Pro/HLG)
|HDR10 Pro
○
|バーチャルサウンド
○(5.1.2ch)
|AIサウンド
○
|オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)
|Bluetoothオーディオ再生
○
|HDMI ARC
○(HDMI2)
|ヘルスケアヘッドホンモード
○
Smart機能
|音声認識
○(要マジックリモコン)
|ウェブブラウザ
○
ホテルモード機能
|ホテルモード
○
|ウェルカムビデオ
○
|ウェルカム画面
○
|イメージ挿入
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
200×200
|コンフォーマルコーティング
○
|防水防塵等級
-
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
チャコールブラック
|ベゼル幅
上/左/右：12.8mm､下：19.9mm
|本体寸法
967.0×564.0×57.1mm
|スタンド装着時外形寸法
967.0×623.0×303.0mm
|梱包時
1055×660×142mm
質量（kg）
|本体質量
8.8kg
|スタンド装着時質量
12.0kg
|梱包時
10.7kg
電源
|消費電力(標準時)
82W
|消費電力(最大)
119W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|入力
AC 100-240V､50/60Hz
付属品
|電源ケーブル
○(1.5m)
|リモコン
○
安全規格・EMC
|安全
CB
|EMC
CE
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