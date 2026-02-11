ホテルプロフェッショナルTV

LG独自のNanoCellテクノロジーが光の波長から不要な色を吸収することで色の純度を向上させ、より純粋な色彩と、リアルな4K映像をお届けします。

緻密な色彩表現と深みのあるコントラストにより、コンテンツに命を吹き込み、かつてない没入感をお楽しみいただけます。