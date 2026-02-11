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ホテルベーシックTV

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ホテルベーシックTV

50UA751C0JA
Front view with infill image
-90 degree side view
+45 degree side view
Rear view
Close-up image of bottom
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Rear view
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主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
  • HDR10
  • スリムデザイン
  • ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル
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ホテルモードを搭載し、
STBとの組み合わせ運用を想定した
ホテルベーシックTV、UA751シリーズ

ホテルルームの壁のそばにスタンドを使用して設置されたテレビ。画面は鮮やかで明るい。

*画像はイメージです。

想像を超える高精細と、
鮮やかな映像美

LGのホテル用テレビは、鮮明さと生き生きとした色彩を再現します。

強力なプロセッサーによる映像の最適化や4Kアップスケーリングによって、あらゆるコンテンツを最適な解像度、明るさ、鮮明度へと引き上げます。

テレビ画面に表示された風景は鮮やかに表現されており、まるで実物のように見える。

*画像はイメージです。

部屋に溶け込むスリムなデザイン

徹底したスリム設計を誇るLG HOTEL TVは、あらゆるホテルのインテリアに美しく調和し、客室にモダンで洗練された印象を与えます。
限られたスペースを最大限に活用しつつ、ゲストに上質な空間体験を提供します。

The UA751C is seamlessly installed in the hotel room, and a side view is shown to highlight its slim design.

* 65〜43インチディスプレイの場合 *画像はイメージです。

まるで映画館に
いるかのように

均一なトーンマッピングのHDR10もフレーム単位で補正するダイナミックトーンマッピングによって、よりリアルな色彩と細部の緻密な映像体験を生み出し、さらに没入感ある視聴体験が可能に。HLGにも対応し、より鮮やかでリアリティあふれる映像をお客様に提供します。

*画像はイメージです。

エキサイティングな
スポーツ観戦

10W+10Wスピーカーを搭載、さらにBluetoothに対応しているので別途スピーカーを接続することでサラウンドサウンドを提供し、臨場感あふれる視聴体験を提供します。

*画像はイメージです。

HGiGで
ゲームプレイに没入

HDR対応ゲームに関する業界団体HGiG（HDR Gaming Interest Group）により性能と画質を認められたテレビが、ゲーム制作者が意図したままの画質を再現します。

*画像はイメージです。

Key Feature

  • 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
  • HDR10
  • スリムデザイン
  • ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
UA751C		製品型番
50UA751C0JA		JAN CODE
4989027031630		 

ディスプレイ
画面サイズ
50インチ		アスペクト比
16:9		バックライト方式
直下型
解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		垂直走査周波数
60Hz		 

出入力端子
HDMI入力
3		光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1		USB Type-A
1 (USB2.0)

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
プロセッサ
α7 AI Processor 4K Gen8		   

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 25		スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
SNMPプロトコル
ビーコン
HDMI-CEC
  

チューナー
地上テレビジョン放送
BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
 

映像/音声機能
HDR
○(HDR10/HLG)		FILMMAKER MODE
ダイナミックトーンマッピング
バーチャルサウンド
○(9.1.2ch)
AIサウンド
オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)		Bluetoothオーディオ再生
HDMI ARC
○(HDMI2)

Smart機能
音声認識
○(要マジックリモコン)		ウェブブラウザ
  

ホテルモード機能
ホテルモード

※ ホテルモード機能は、付属リモコンの動画配信サービス用ショートカットボタンが使用できなくなります。

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
200×200		 

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
チャコールブラック		ベゼル幅
上/左/右：13.2mm､下：19.7mm		本体寸法
1122.0×654.0×67.9mm		スタンド装着時外形寸法
1122.0×718.0×230.0mm
梱包時
1215×760×142mm		   

質量（kg）
本体質量
9.4kg		スタンド装着時質量
9.5kg		梱包時
11.8kg		 

付属品
電源ケーブル
リモコン
  

安全規格・EMC
安全
CB		EMC
CE		  