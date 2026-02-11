ホテルベーシックTV

LGのホテル用テレビは、鮮明さと生き生きとした色彩を再現します。

強力なプロセッサーによる映像の最適化や4Kアップスケーリングによって、あらゆるコンテンツを最適な解像度、明るさ、鮮明度へと引き上げます。