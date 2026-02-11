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ホテルベーシックTV
ホテルベーシックTV
ホテルモードを搭載し、
STBとの組み合わせ運用を想定した
ホテルベーシックTV、UA751シリーズ
*画像はイメージです。
想像を超える高精細と、
鮮やかな映像美
LGのホテル用テレビは、鮮明さと生き生きとした色彩を再現します。
強力なプロセッサーによる映像の最適化や4Kアップスケーリングによって、あらゆるコンテンツを最適な解像度、明るさ、鮮明度へと引き上げます。
*画像はイメージです。
部屋に溶け込むスリムなデザイン
徹底したスリム設計を誇るLG HOTEL TVは、あらゆるホテルのインテリアに美しく調和し、客室にモダンで洗練された印象を与えます。
限られたスペースを最大限に活用しつつ、ゲストに上質な空間体験を提供します。
* 65〜43インチディスプレイの場合 *画像はイメージです。
まるで映画館に
いるかのように
均一なトーンマッピングのHDR10もフレーム単位で補正するダイナミックトーンマッピングによって、よりリアルな色彩と細部の緻密な映像体験を生み出し、さらに没入感ある視聴体験が可能に。HLGにも対応し、より鮮やかでリアリティあふれる映像をお客様に提供します。
*画像はイメージです。
エキサイティングな
スポーツ観戦
10W+10Wスピーカーを搭載、さらにBluetoothに対応しているので別途スピーカーを接続することでサラウンドサウンドを提供し、臨場感あふれる視聴体験を提供します。
*画像はイメージです。
HGiGで
ゲームプレイに没入
HDR対応ゲームに関する業界団体HGiG（HDR Gaming Interest Group）により性能と画質を認められたテレビが、ゲーム制作者が意図したままの画質を再現します。
*画像はイメージです。
Key Feature
- 解像度：3,840 x 2,160（4K UHD）
- HDR10
- スリムデザイン
- ホテルモードを搭載し、STBとの組み合わせ運用を想定したモデル
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
UA751C
|製品型番
65UA751C0JA
|JAN CODE
4989027031654
ディスプレイ
|画面サイズ
65インチ
|アスペクト比
16:9
|バックライト方式
直下型
|解像度
3840×2160
|表示色
約10.7億色
|垂直走査周波数
60Hz
出入力端子
|HDMI入力
3
|光デジタルオーディオ出力(S/PDIF)
1
|USB Type-A
1 (USB2.0)
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (10W+10W)
システム
|プロセッサ
α7 AI Processor 4K Gen8
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 25
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|SNMPプロトコル
○
|ビーコン
○
|HDMI-CEC
○
チューナー
|地上テレビジョン放送
○
|BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
○
|高度広帯域衛星デジタル放送 (4K)
○
映像/音声機能
|HDR
○(HDR10/HLG)
|FILMMAKER MODE
○
|ダイナミックトーンマッピング
○
|バーチャルサウンド
○(9.1.2ch)
|AIサウンド
○
|オートサウンドチューニング
○(要マジックリモコン)
|Bluetoothオーディオ再生
○
|HDMI ARC
○(HDMI2)
Smart機能
|音声認識
○(要マジックリモコン)
|ウェブブラウザ
○
ホテルモード機能
|ホテルモード
○
※ ホテルモード機能は、付属リモコンの動画配信サービス用ショートカットボタンが使用できなくなります。
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
300×200
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
チャコールブラック
|ベゼル幅
上/左/右：13.2mm､下：19.7mm
|本体寸法
1455.0×841.0×67.9mm
|スタンド装着時外形寸法
1455.0×904.0×269.0mm
|梱包時
1580×950×162mm
質量（kg）
|本体質量
16.5kg
|スタンド装着時質量
16.7kg
|梱包時
22.4kg
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
安全規格・EMC
|安全
CB
|EMC
CE
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