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4Kスタンダードサイネージ

4Kスタンダードサイネージ

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4Kスタンダードサイネージ

75UH5Q-E
Front view of 4Kスタンダードサイネージ 75UH5Q-E
正面画像
-45°の側面画像
-90°の側面画像
+45°の側面画像
LG 4Kスタンダードサイネージ, 75UH5Q-E
Front view of 4Kスタンダードサイネージ 75UH5Q-E
正面画像
-45°の側面画像
-90°の側面画像
+45°の側面画像
LG 4Kスタンダードサイネージ, 75UH5Q-E

主な機能

  • 解像度：3,840 x 2,160 (4K/UHD)
  • 輝度(標準値)：500cd/㎡ (代表値)
  • ベゼル12.9mm (イーブンベゼル)
  • webOS
  • LG Shield
  • 内蔵スピーカー
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LG webOSプラットフォームと
高度セキュリティを搭載した
大型 4K UHDスタンダードサイネージ

搭載 LG webOS 平台與先進安全防護的 UHD 商用顯示器

*画像はイメージです。

優れた画質

4K解像度による
高精細な映像表現

高精細な4K解像度が、コンテンツのディテールを色鮮やかでリアルに表現します。

また、広視野角で斜めから見た時でもクリアなコンテンツをお届けします。

*画像はイメージです。

便利な
webOSプラットフォーム

高性能なSoCとwebOSで、コンテンツ再生用のメディアプレーヤーを別途用意しなくても映像を表示させることができます。webOSプラットフォームが提供する、ユーザーの利便性を高める直感的なUIを備えたアプリ開発ツールによって、外部センサーやwebOSパートナーのアプリに接続し、SIに配慮した環境を提供します。

*SoC：システムオンチップ *SI：システムインテグレーター *画像はイメージです。

信頼性を高める耐久性

さまざまな環境の運用を想定して最適化されたUH5Qは、湿気や埃、粉塵、鉄粉、塩などから保護するコンフォーマルコーティングをパワーボードに施し、安定した稼働を実現します。

また、IP5X、衝撃のモニタリングなど、故障リスクの軽減による長期運用を目的とした機能を提供します。

UH5Qは、塩分や湿気の多い環境でもディスプレイを保護するコンフォーマルコーティングを採用しています。

* 製品に物理的な衝撃が発生すると、メディアコントローラを通じて管理者に通知されます。 *画像はイメージです。

サステナビリティへの
取り組み

本製品はグリーン購入法に基づく｢環境物品等の調達の推進に関する基本方針｣に適合したグリーン購入適合商品です。また、LGエレクトロニクスは環境に対して全社的な取り組みを行っています。2025年EcoVadisによるサステナビリティ評価で、上位1%にあたる最高位のプラチナメダルを受賞しています。

※ 製品の環境対応、グリーン購入法対応モデル一覧はこちら

万全のセキュリティ

webOS Signageは、独自の「LG Shield」により、サーバー、アプリケーション、OS、システム、ハードウェアという5つの階層で防御システムを構築。各層が独立して動作することで、様々な脅威に対して包括的な保護を提供します。また、webOSプラットフォームはETSI EN 303 645規格にも対応しており、安心して導入いただけます。

*画像はイメージです。

SuperSign
ソリューション

SuperSignは、クリエイティブや整理されたデジタルサイネージコンテンツを提供するための、統合型かつ直感的なコンテンツ管理ソリューションです。

使いやすさや感動体験などのユーザーエクスペリエンスを通じて、幅広いサービスとお客様をつなげます。SuperSign Cloudなどの多様なツールから、ビジネスに適したものを見つけてご活用ください。

*SuperSignは別途ご購入いただく必要があります。 *画像はイメージです。

Key Feature

  • 解像度：3,840 x 2,160 (4K/UHD)
  • 輝度(標準値)：500cd/㎡ (代表値)
  • ベゼル12.9mm (イーブンベゼル)
  • webOS
  • LG Shield
  • 内蔵スピーカー
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
UH5		製品型番
75UH5Q-E		JAN CODE
4989027034273		 

ディスプレイ
画面サイズ
75インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
ADS		バックライト方式
エッジ型
表面処理
ヘイズ値 25%		解像度
3840×2160		表示色
約10.7億色		視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
輝度(標準値)
500cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
1,200:1		応答時間（ms）
8ms(GTG)

出入力端子
HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)		DisplayPort入力
1 (HDCP2.2/1.4)		オーディオ出力
1		RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)		RJ45入力
1		IR入力
1		IR出力
RS232C出力共用
USB Type-A
2 (USB2.0)		   

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
内蔵メモリー
16GB		内臓ストレージ
温度センサー
自動照度センサー
外部IR ※別売
ジャイロセンサー
USB プラグアンドプレイ
ローカルキーオペレーション
 

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 8.0		CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)		フェイルオーバー
スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○ (4PBP / PIP)		同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)		回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
タイルモード設定
○ (最大15×15)		ギャップ軽減再生
設定データ複製
SNMPプロトコル
セットID自動割当
ステータスアラートメール
コントロールマネージャー
3rd Party互換性
Crestron Connected / Cisco Certification（TBD)
ビーコン
省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)		HDMI-CEC
SIサーバー設定
コンテンツスケジューリング
USBクローニング
  

ソフトウェア互換性
SuperSign CMS
SuperSign Control / Control+
SuperSign WB
SuperSign Cloud
LG ConnectedCare
webRTC
  

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
600×400		コンフォーマルコーティング
○(パワーボード)		  

使用環境
連続動作時間
24時間		設置向き
縦設置 / 横設置		防水防塵等級
IP5X		動作温度
0℃～40℃
動作湿度
10%～80%		   

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
ブラック		ベゼル幅
上/左/右/下：12.9mm		本体寸法
1679.5×958.7×29.7mm		梱包時
1820×1115×200mm

質量（kg）
本体質量
35.7kg		梱包時
44.0kg		  

電源
消費電力(標準時)
162 W		消費電力(最大)
243 W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		電源OFF時
0.5 W
入力
AC 100V､240/50Hz		   

付属品
電源ケーブル
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		クイックセットアップガイド
3.5φミニジャック - RS232C変換
ケーブルホルダー
  

安全規格・EMC
安全
CB / NRTL		EMC
FCC Class B / CE / KC		Energy Star
 

仕様表、図面、リーフレットのダウンロード

拡張子 : pdf
75UH5Q_2D.pdf
ダウンロード
拡張子 : pdf
75UH5Q-E_specification_sheet_202606.pdf
ダウンロード

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