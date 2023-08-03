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LG SIGNATURE / InstaView Door-in-Door冷蔵庫
サマリー
寸法
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-020931
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外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)
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912×754×1,784
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製品梱包時の外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)
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964×815×1,875
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質量 (kg)
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約193
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電源コードの長さ (m)
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約1.5
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電動機の消費電流
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4.0A
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定格電圧
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100V
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定格周波数
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50Hz / 60Hz 共用
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電動機の定格消費電力
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110W
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電熱装置の定格消費電力
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440W
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使用時の消費電力量
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冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
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年間消費電力量
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616kWh/年
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省エネ基準達成率
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60%
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据え付け場所の許容温度
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5～43℃
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全内容積
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676L
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冷蔵室
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439L <342L>
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冷蔵室のうち 野菜室
-
<36L>
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冷蔵室のうち フレッシュケース
-
<13L>
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冷蔵室のうち ユーティリティルーム
-
<4L>
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冷凍室上段（フォースター）
-
<53L>
-
冷凍室中段（フォースター）
-
<50L>
-
冷凍室下段（フォースター）
-
<45L>
-
インスタビュー・ドアインドア
-
○
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Wi-Fiエクリプスディスプレイ
-
○
-
プラチナフレッシュウォール
-
○
-
ルミシェルフ
-
○
-
フレッシュシールド・クーリング
-
○
-
フレッシュケース
-
○
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Hygiene Fresh+™
-
○
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オートオープンドア
-
○
-
オートオープンドロワー
-
○
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Smart Diagnosis™
-
○
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