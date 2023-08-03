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LG SIGNATURE / InstaView Door-in-Door冷蔵庫

仕様

レビュー

サポート

LG SIGNATURE / InstaView Door-in-Door冷蔵庫

GR-Q23FGNGR

LG SIGNATURE / InstaView Door-in-Door冷蔵庫

サマリー

プリント

寸法

Q23FGNGL

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-020931

外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)

912×754×1,784

製品梱包時の外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)

964×815×1,875

質量 (kg)

約193

電源コードの長さ (m)

約1.5

電動機の消費電流

4.0A

定格電圧

100V

定格周波数

50Hz / 60Hz 共用

電動機の定格消費電力

110W

電熱装置の定格消費電力

440W

使用時の消費電力量

冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示

年間消費電力量

616kWh/年

省エネ基準達成率

60%

据え付け場所の許容温度

5～43℃

定格内容積

全内容積

676L

冷蔵室

439L <342L>

冷蔵室のうち　野菜室

<36L>

冷蔵室のうち　フレッシュケース

<13L>

冷蔵室のうち　ユーティリティルーム

<4L>

冷凍室上段（フォースター）

<53L>

冷凍室中段（フォースター）

<50L>

冷凍室下段（フォースター）

<45L>

製品の特徴

インスタビュー・ドアインドア

Wi-Fiエクリプスディスプレイ

プラチナフレッシュウォール

ルミシェルフ

フレッシュシールド・クーリング

フレッシュケース

Hygiene Fresh+™

オートオープンドア

オートオープンドロワー

Smart Diagnosis™