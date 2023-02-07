「日本で購入したLG PCを海外在住時にも修理したい」「海外で購入したLG PCを日本で修理したい」

といったお客様のお悩みにお応えし、LG PCの一部機種において、国際保証サービス（International Warranty Service）をご提供しております。

通常は販売された国内でのみ修理をお受けすることができますが、国際保証サービスに該当する機種の場合は、対象エリアに限り、修理サポートをお受けいただくことが可能です。

■サービス内容

LGのPC gramをグローバル販売している国間(21か国)で、修理対応が可能です。

■対象製品

LG製 PC

1) gram

[21年度製品] 14Z90P, 15Z90P, 16Z90P, 17Z90P, 14T90P, 16T90P

[22年度製品] 14Z95P, 15Z95P, 16Z95P, 17Z95P, 14Z90Q, 15Z90Q, 16Z90Q, 17Z90Q, 14T90Q, 16T90Q

[23年度製品] 14Z90R, 15Z90R, 16Z90R, 17Z90R, 14Z90RS, 16Z90RS, 14T90R, 16T90R

2) Ultra

[21年度製品] 13U70P, 15U70P, 17U70P

[22年度製品] 13U70Q, 14U70Q, 16U70Q, 17U70Q

[23年度製品] 14U70R, 17U70R

■対象エリア

アメリカ、カナダ、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、ポーランド、ポルトガル、フランス、オーストラリア、ベトナム、シンガポール、日本、韓国、インド、タイ、中国、台湾、ペルー、ブラジル、アラブ首長国連邦 ※順不同

■保証適用

①製品購入後の1年間

もしくは

②製造年月基準で15か月以内

上記該当時に、無償修理対応が適用されます。

※但し自然故障のみ、お客様過失は有償修理対応になります。

■修理の流れ・お申し込みについて

まずは、LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター(電話/メール/LINE)にお問い合せください。

国際保証サービスに該当かを確認し、ご案内をさせていただきます。

■ご注意事項

海外から部品を取り寄せるため、修理日数がかかる場合があります。

故障状況によっては修理ができない場合があります。

※本サービスの内容は(23年2月)時点のものです。予告なしに変更することがあります。