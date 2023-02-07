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[LG PC] 国際保証サービス
「日本で購入したLG PCを海外在住時にも修理したい」「海外で購入したLG PCを日本で修理したい」
といったお客様のお悩みにお応えし、LG PCの一部機種において、国際保証サービス（International Warranty Service）をご提供しております。
通常は販売された国内でのみ修理をお受けすることができますが、国際保証サービスに該当する機種の場合は、対象エリアに限り、修理サポートをお受けいただくことが可能です。
■サービス内容
LGのPC gramをグローバル販売している国間(21か国)で、修理対応が可能です。
■対象製品
LG製 PC
1) gram
[21年度製品] 14Z90P, 15Z90P, 16Z90P, 17Z90P, 14T90P, 16T90P
[22年度製品] 14Z95P, 15Z95P, 16Z95P, 17Z95P, 14Z90Q, 15Z90Q, 16Z90Q, 17Z90Q, 14T90Q, 16T90Q
[23年度製品] 14Z90R, 15Z90R, 16Z90R, 17Z90R, 14Z90RS, 16Z90RS, 14T90R, 16T90R
2) Ultra
[21年度製品] 13U70P, 15U70P, 17U70P
[22年度製品] 13U70Q, 14U70Q, 16U70Q, 17U70Q
[23年度製品] 14U70R, 17U70R
■対象エリア
アメリカ、カナダ、ドイツ、スペイン、イギリス、イタリア、ポーランド、ポルトガル、フランス、オーストラリア、ベトナム、シンガポール、日本、韓国、インド、タイ、中国、台湾、ペルー、ブラジル、アラブ首長国連邦 ※順不同
■保証適用
①製品購入後の1年間
もしくは
②製造年月基準で15か月以内
上記該当時に、無償修理対応が適用されます。
※但し自然故障のみ、お客様過失は有償修理対応になります。
■修理の流れ・お申し込みについて
まずは、LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター(電話/メール/LINE)にお問い合せください。
国際保証サービスに該当かを確認し、ご案内をさせていただきます。
■ご注意事項
海外から部品を取り寄せるため、修理日数がかかる場合があります。
故障状況によっては修理ができない場合があります。
※本サービスの内容は(23年2月)時点のものです。予告なしに変更することがあります。
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