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常識を悠々超える美麗画面。いち早く液晶テレビの未来を告げるプレミアム4Kモデル

仕様

レビュー

サポート

常識を悠々超える美麗画面。いち早く液晶テレビの未来を告げるプレミアム4Kモデル

65SK8500PJA

常識を悠々超える美麗画面。いち早く液晶テレビの未来を告げるプレミアム4Kモデル

(3)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

65V

パネル

方式

IPS 4K

画素数（水平×垂直）

3840×2160

バックライト

直下型LEDバックライト

部分制御

●（Full Array Dimming）

視野角

±178°

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

145.5×90.3×31.9cm

テレビスタンド含まず

145.5×83.5×6.3cm

本体質量

テレビスタンド含む

28.1kg

テレビスタンド含まず

26.6kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

210[0.5]W

年間消費電力量

151kWh/年

省エネ基準達成率

218%

録画機能

USBハードディスク録画

裏録画／くりかえし録画

Multi HDD

●（同時接続：3台まで）

チューナー

地上デジタル（CATVパススルー）

BS・110度CSによる4K・8K放送をご覧になるには別途4K・8K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K・8K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

BS・110度CSによる4K・8K放送をご覧になるには別途4K・8K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K・8K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません2

画質機能

倍速機能

TruMotion 240(4倍速相当)

画質エンジン

α7 Intelligent Processor

HDR

HLG映像の視聴には、インターネット接続によるソフトウェアアップデートおよび他社が提供するセットトップボックスが必要です。CINEMA HDR™

シネマモード(エキスパート画質調整)

リアルシネマ

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

Dolby Atmos®

音声多重

自動音量調節

実用最大出力(JEITA)

40W

スピーカー(個)

フルレンジ：2個/20W ウーファー：2個/20W

オートサウンドチューニング

Hi-Fiオーディオ

便利機能

ブラウザー機能

ハイブリッドキャスト対応

省電力対応

●(Smart Energy Saving Plus)

オンタイマー／オフタイマー

首振りスイーベル機能

操作ガイド(電子取説)

接続端子

HDMI™入力

4

HDMI-ARC

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

光デジタル音声出力端子(背面)

1

USB

3（USB2.0）

有線LAN(RJ45)

1

通信

Wi-Fi内蔵

Wi-Fi Direct

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

●（AN-MR18BA）

標準リモコン

B-CASカード

転倒防止用部品