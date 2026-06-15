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Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS
Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS
45GX90SB-B
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Características principales
- Pantalla OLED WQHD (3440x1440) de 45 pulgadas
- Frecuencia de actualización de 240Hz / Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)
- webOS
- Imagen con IA Pro / Sonido con IA Pro / LG Shield
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro / AdaptiveSync con certificación VESA
- Diseño de iluminación hexagonal con soporte en forma de L que ahorra espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Monitor gamer inteligente
con tecnología webOS
Presentamos el monitor gaming inteligente, impulsado por webOS con IA, que te permite relajarte durante las pausas del juego con un streaming sin esfuerzo1), incluyendo los canales gratuitos LG Channels y numerosas opciones de transmisión. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de un PC o consola independiente; todo ello controlado fácilmente con el mando a distancia2) para una mayor comodidad.
1) Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming o de juegos en la nube relacionados. Es posible que se requieran suscripciones o pagos adicionales, los cuales no están incluidos (deben adquirirse por separado).
2) El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se aplica únicamente a contenidos producidos en una relación de aspecto de 21:9. Para el contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores.
AI Picture Pro escala cada fotograma con precisión de píxel.
Disfrute de su LG Smart Monitor sin comprometer la calidad visual. AI Super Upscaling analiza de forma inteligente los objetos individuales dentro de una escena y los realza para ofrecer una calidad de imagen mejorada, mientras que Dynamic Tone Mapping Pro asegura un brillo equilibrado y detalles precisos para cada objeto. AI Picture Pro optimiza la calidad general de la imagen, creando una experiencia visual más nítida e inmersiva en webOS.
AI Sound Pro afina tu sonido
para lograr impacto.
AI Surround Sound ofrece un audio inmersivo que llena la habitación gracias a su configuración Virtual 11.1.2 Ch, creando una experiencia sonora multidimensional. AI Object Remastering extrae y separa automáticamente los diálogos, la música y los efectos, para luego remasterizarlos con el fin de potenciar la claridad de las voces y enriquecer la expresión musical; de este modo, cada palabra se escucha con nitidez y cada género se mantiene fiel a su intención original. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una experiencia auditiva clara e inmersiva.
*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución de la fuente original.
*AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplican a los monitores gaming inteligentes equipados con el procesador α8.
*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.
*Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el producto al que se otorgó el premio.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
El Portal de Juegos ya está abierto.
El Gaming Portal es una plataforma optimizada para los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús adaptados a mandos de juego o controles remotos, así como soporte para la gamificación personalizada. Permite realizar un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre los jugadores, al tiempo que facilita el acceso a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus alianzas con servicios líderes de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, sumadas a los juegos disponibles como aplicaciones nativas de webOS, la plataforma permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, brindando así la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Gaming Portal puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos disponibles en el Gaming Portal puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juego.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
UltraWide WQHD de 45 pulgadas para una experiencia de juego inmersiva
Adéntrate en un campo visual expansivo con una pantalla OLED curva de 45 pulgadas y resolución WQHD (3440×1440). Con una altura vertical similar a la de una pantalla de formato 16:9 (2560×1440), esta pantalla ultraancha de 21:9 ofrece un espacio de trabajo un 34 % más amplio para una experiencia visual más inmersiva, brindando una profunda sensación de inmersión en una gran variedad de juegos.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
OLED brillante con MLA+
El brillante panel OLED incorpora la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), la cual potencia el brillo (1300 nits, pico) y el rendimiento al optimizar la eficiencia lumínica y minimizar la pérdida de luz. Esto da como resultado imágenes brillantes y vibrantes, con un brillo hasta un 37,5 % superior (SDR) en comparación con nuestros modelos anteriores equipados con MLA.
*Entre los monitores LG OLED para gaming con MLA+. El brillo SDR es un 37,5 % superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), según las especificaciones publicadas.
**El modelo 45GX90SB ofrece un brillo máximo de 1300 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
***Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La curvatura ideal 800R
para una experiencia de juego inmersiva
Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un campo de visión (FOV) uniforme sobre un escritorio, diseñado para alinearse con la visión natural y situarte en el centro mismo de su curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y libres de distorsiones mientras exploras el universo de los videojuegos.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La experiencia visual puede variar en función de la distancia a la pantalla y de la postura del usuario.
Destellos brillantes y detalles nítidos en la oscuridad
Experimente una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada de los negros incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 millones, la gama de colores DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza que los colores se muestren con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25 %; este valor se expresa como un porcentaje y hace referencia al rango comprendido entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Menor fatiga visual
con tecnología de confort visual verificada por UL
Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimizan los molestos reflejos y han sido diseñadas pensando en el bienestar visual, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y una claridad constante. Gracias a las verificaciones de UL en áreas clave —la reducción del parpadeo de la pantalla, la minimización del deslumbramiento molesto y la limitación de la exposición a la luz azul nociva—, estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que juegue en entornos muy iluminados o en habitaciones con iluminación LED.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo (Flicker-Free Display), libre de deslumbramiento molesto (Discomfort Glare Free) y con baja emisión de luz azul (Low Blue Light Hardware Solution Platinum).
*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La característica mencionada anteriormente puede variar en función del entorno informático o de las condiciones del usuario.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso.
Minimice el desgarro de pantalla y los retrasos con las tecnologías NVIDIA® G-SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfrute de una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas, con un desenfoque de movimiento y efectos ghosting minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Conectividad versátil para configuraciones multidispositivo
Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C para obtener una entrega de energía de hasta 65 W, eliminando la necesidad de un adaptador independiente. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, garantizando que tus sesiones de juego transcurran sin interrupciones.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para su correcto funcionamiento, es necesario utilizar el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
*Admite una frecuencia de actualización de hasta WQHD a 240 Hz. Para su correcto funcionamiento, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o un cable HDMI 2.1.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
LG Switch app
Fácil de optimizar
sin esfuerzo con LG Switch
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Gestione ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, alterne entre la PC y webOS mediante teclas de acceso directo, y organice las aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas de acceso rápido asignadas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.
*La organización de ventanas y las funciones de multiventana están disponibles dentro de una única entrada a través de la aplicación LG Switch.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.
Black Stabilizer
Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos sombríos o cambios repentinos de luz.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño elegante y estilizado para gaming
Descubra nuestro diseño de cuatro lados prácticamente sin bordes, optimizado para el ahorro de espacio, que incorpora una base totalmente ajustable con funciones de giro, inclinación y ajuste de altura. Su soporte estilizado y despejado, junto con un amplio rango de ajuste de giro, han sido diseñados para minimizar la ocupación del escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos, aportando al mismo tiempo un aspecto más elegante y refinado a su entorno de trabajo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
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