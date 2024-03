LG FAZ INVESTIMENTO ESTRATÉGICO NA BEAR ROBOTICS

A LG Electronics vai fazer um investimento estratégico para acelerar a evolução das suas capacidades em robótica de serviços, uma nova área de negócio chave para a empresa. Neste sentido, acaba de celebrar um acordo de compra de ações para adquirir uma participação na Bear Robotics, uma proeminente start-up de Silicon Valley, nos EUA, especializada em robôs de serviço autónomos orientados por IA, através de um investimento de 60 milhões de dólares.

No CES 2024, o CEO da LG, William Cho, abordou estes potenciais investimentos de capital, afirmando: “no mercado da robótica de serviços, estamos concentrados especialmente em áreas como as entregas e logística. No entanto, estamos a considerar cuidadosamente as direções futuras, mantendo aberta a possibilidade de investimentos de capital ou fusões e aquisições.”

Fundada em 2017 sob a liderança do CEO John Há, ex Senior Software Engineer e Technical Lead na Google, a Bear Robotics mereceu reconhecimento pelos seus robôs de entregas indoor alimentados por IA, pensados para os EUA, Coreia do Sul e Japão. A empresa conta com uma equipa de engenheiros altamente qualificados, incluindo o confundador e CTO, com experiência em proeminentes empresas de tecnologia. Notoriamente, a Bear Robotics está a chamar a atenção pela sua experiência com plataformas de software de robótica de serviços, tecnologias de gestão de frotas de robôs e soluções de controlo em cloud.

Liderar a mudança para Software-defined Robotics (SDR) otimizando as sinergias no setor da robótica

A LG está a preparar-se para uma transição para a Software-defined Robotcs (SDR), o que representa uma mudança de rumo, do hardware para o software, semelhante que tem sido observado na indústria da mobilidade. Antecipando o crescimento futuro, a empresa está em empenhada em desenvolver robôs de serviço com potencial de escala numa plataforma de software de arquitetura aberta para que possa responder a uma grande variedade de ambientes, reconhecendo a importância crítica da standardização das plataformas de robôs autónomos baseados em IA. Com este entendimento, a LG vê este investimento estratégico como uma oportunidade fundamental para impulsionar as suas capacidades no negócio da robótica.

Com anos de experiência na robótica, a LG tem vindo a acumular experiência na implementação de soluções robóticas em vários espaços comerciais, como aeroportos, hotéis, restaurantes, hospitais, retalho, museus, armazéns inteligentes e campos de golfe. A LG opera uma infraestrutura dedicada à produção de robôs de serviço no LG Future Park em Gumi e possui capacidades de classe mundial em gestão de qualidade, supply chain e atendimento ao cliente.

Ao combinar o seu talento em I&D de classe mundial e a experiência e pontos fortes em plataformas de software da Bear Robotics, a LG pretende liderar esforços na standardização de plataformas robóticas para reduzir significativamente os custos de entrada no mercado, aumentado assim a eficiência operacional e promovendo sinergias. “Assim como a Android revolucionou a era dos smartphones, as plataformas abertas standardizadas são essenciais para a ativação do mercado da robótica”, comentou o CEO da Bear Robotics, John Ha.

Traçar um rumo para o crescimento futuro no mercado de robótica de serviços

Nos últimos anos, a LG alocou recursos de forma estratégica a setores de elevado crescimento para o futuro, alinhando-se com a dinâmica do mercado e a importância estratégica dos seus modelos de negócio. O investimento na Bear Robotics resume a dedicação da LG em acelerar a evolução da sua área de robótica de serviço, uma componente essencial da sua estratégia de crescimento futuro.

A LG tem alimentado o seu negócio de robôs como um dos seus pilares fundamentais no futuro. Desde a implantação de robôs-guia no Aeroporto Internacional de Incheon em 2017, introduziu progressivamente soluções personalizadas para diversos ambientes comerciais, abrangendo funcionalidades de entrega e desinfeção. Desde o ano anterior, a LG tem procurado ativamente a expansão nos mercados internacionais, incluindo EUA, Japão e Sudeste Asiático.

Espera-se que o mercado de robótica de serviços assista a um crescimento rápido, impulsionado pela evolução de tecnologias de IA e de comunicação. A uma escala global, prevê-se que o mercado cresça de 36,2 mil milhões de dólares em 2021 para 103,3 mil milhões de dólares em 2026.

No ano passado, a LG revelou a sua Future Vision 2030, delineando o seu objetivo de evolução para uma Smart Life Solution Company capaz de conectar e expandir perfeitamente as experiências dos clientes em vários domínios, incluindo residências, comércio, mobilidade e espaços virtuais. Em linha com esta visão, a LG pretende atingir o objetivo Triple Seven: uma taxa média de crescimento e lucro operacional de 7% ou mais, juntamente com um valor empresarial que se traduz num rácio EBITDA de sete.

“À medida que o mercado de robôs de serviço entra num período de crescimento, este investimento de capital vai contribuir significativamente para garantir uma ‘vantagem competitiva vencedora’ para a empresa”, enfatizou Lee Sam-soo, Chief Strategy Officer da LG Electronics. “Numa perspetiva de médio e longo prazo, vamos procurar transformar o nosso negócio de robótica num novo motor de crescimento, explorando várias oportunidades através da integração de tecnologias de ponta, como a incorporação de IA e a manipulação robótica.”