LG APRESENTA NOVO AR CONDICIONADO DUALCOOL

A LG Electronics acabou de revelar o seu novo e eficiente ar condicionado residencial LG DUALCOOLTM na MCE 2024 – uma das maiores exposições de soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) da Europa – em Milão. Tirando partido das mais recentes tecnologias de ar condicionado da LG, incluindo a função Soft Air que contribui para um maior conforto, o novo DUALCOOL proporciona um ambiente indoor agradável durante todo o ano.

Com o seu sofisticado design minimalista e um acabamento mais refinado, o mais recente ar condicionado LG DUALCOOL assume-se como uma opção elegante para a sua casa. O novo e avançado modelo integra uma estrutura de saída dupla que oferece um controlo de temperatura rápido e otimizado, e um fluxo de ar indireto e suave para que os utilizadores não sejam impactados diretamente. Equipado com o eficiente e confiável Dual Inverter Heat Pump CompressorTM, o inovador ar condicionado da LG funciona de forma consistente em qualquer estação do ano e possui uma classificação de eficiência energética de A+++1.

Fluxo de ar confortável

A função Soft Air, permite que os utilizadores desfrutem de um arrefecimento personalizado e de uma brisa suave e indireta. Quando esta função é ativada, a palheta inferior fecha para que o ar seja emitido apenas pela saída frontal. Desta forma, em vez de ser direcionado ao nível de alguém que esteja sentado ou a pé, o fluxo de ar desce a partir do teto para uma experiência refrescante mas suave.

Incorporando o inovador sistema DUAL Vane (dupla palheta), o ar condicionado LG DUALCOOL emite ar quente ou frio em múltiplas direções para proporcionar um controlo de temperatura rápido e eficaz. As palhetas independentes ajudam a expandir o alcance do fluxo de ar até uns impressionantes 22 metros, o que corresponde a um aumento de 22% em comparação com os modelos anteriores. Também supera as soluções de palheta única em 23% ao nível da refrigeração e 6% em aquecimento2. Além disso, o novo ar condicionado dá prioridade ao conforto do utilizador com o seu método eficaz de fornecimento de fluxo de ar, canalizando o ar para cima e para baixo a partir da altura da cabeça durante o arrefecimento e direcionando o fluxo de ar para baixo em direção ao chão durante o aquecimento.

O modelo DUALCOOL também integra o Human Detection Sensor, que calcula a distância entre o ar condicionado e os ocupantes da sala e altera o modo do fluxo de ar (direto ou indireto) de acordo. Os utilizadores podem ajustar as configurações do sensor para que, com base na proximidade da unidade interna, o DUALCOOL produza um fluxo de ar direto, indireto ou forte.

Poupança de energia proativa

Com o aumento contínuo dos preços de energia na EU, os consumidores europeus dão cada vez mais prioridade à eficiência quando procuram novas soluções AVAC para o lar. Equipado com o Dual Inverter Heat Pump Compressor, bem como vários recursos inteligentes de gestão de energia, o ar condicionado DUALCOOL pode ajudar a reduzir o custo do controlo climático doméstico. Alcançando a classificação A+++ da European Energy-related Product (ErP), o novo modelo oferece eficiência durante todo o ano com um Seasonal Energy Efficiency Ration (SEER) de 9.5 na operação de refrigeração e um Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) de 5.1 em aquecimento1.

Os utilizadores do DUALCOOL podem economizar energia ao configurar metas de consumo de eletricidade com o kW ManagerTM. Através da aplicação ThinQTM, é possível monitorizar o consumo de energia em tempo real, podendo alertar o utilizador caso a meta estabelecida tenha sido ultrapassada. Através da monitorização regular do consumo de eletricidade e da análise de informações operacionais, o kW Manager é capaz de determinar a faixa de operação com maior eficiência energética para uma variedade de cenários diferentes.

Oferecendo outra forma de ajudar a reduzir os custos de funcionamento, o Human Detecting Sensor do DUALCOOL coloca automaticamente o ar condicionado no modo de poupança de energia se ninguém for detetado na divisão. Paralelamente, o recurso Window Open Detecting também pode evitar o desperdício de energia, ativando o modo de economia de energia se a temperatura na sala subir ou descer repentinamente.

Cuidados fáceis e convenientes com a unidade interna

O conveniente recurso Auto CleaningTM seca automaticamente o interior do DUALCOOL, contribuindo para a higiene ao remover qualquer humidade e assim evitar a criação de mofo. Ajudando a manter o interior do ar condicionado limpo durante os meses mais frios do ano, o recurso Freeze CleaningTM descongela o alternador de calor para remover eficazmente bactérias, poeira, detritos e contaminadores que causam odores3.

“O nosso mais recente ar condicionado residencial LG DUALCOOL foi concebido para fornecer um conforto interior ideal em todas as estações”, afirma James Lee, head leader da unidade de negócios Home Appliance & Air Solution Company da LG Electronics. “A LG está empenhada em estabelecer novos standards no controlo da temperatura doméstica e vai introduzir continuamente inovações AVAC de alta eficiência e amigas do ambiente.”

1 Com base na classe de labelling energético para equipamentos de ar condicionado de acordo com o Regulamento da UE 2009/125/CE. O novo modelo DUALCOOL satisfaz as condições de eficiência energética da classe A+++ com um SEER de 9,5 na operação de arrefecimento e um SCOP de 5,1 no aquecimento.

2 Com base no teste interno da LG, realizado de acordo com os métodos de teste internos da LG comparando o tempo de arrefecimento do modelo com palheta única (S3-M12KL2MB) e o modelo com palheta DUAL (S3-M121L1C0). O novo ar condicionado DUALCOOL arrefece até 23% mais rápido no modo de arrefecimento e aquece até 6% mais rápido do que o modelo anterior utilizando o Jet Mode numa câmara de 50,1 metros, medindo o tempo que levou para atingir ±5 graus Celsius face à temperatura média inicial do quarto. No modo de arrefecimento, o teste foi realizado sob condições de temperatura interna de 33±0,3 Celsius e uma humidade relativa (HR) de 60±5% e uma temperatura externa de 35±0,3 graus Celsius com um RH de 50±5%, tendo sido definida uma temperatura de 18 graus Celsius. Para o modo de aquecimento, com uma temperatura interna de 12±0,3 graus Celsius e uma RH de 60±5% e uma temperatura externa de 7±0,3 graus Celsius com uma RH de 87±5%, foi aplicada uma temperatura de 30 graus Celsius.

3 Com base na TÜV Rheinland Korea, realizado de acordo com métodos de teste internos da LG que medem a taxa de redução de Pseudomonas aeruginosa. Remove até 99% de Pseudomonas aeruginosa do alternador de calor dentro da unidade interior, de acordo com testes realizados pela TÜV Rheinland com os modelos SQ07EDETHN, SQ06BDAWAJ, SQ07SDJBAN e SQ09MDKWAN. O tempo de operação do modo Freeze Cleaning é limitado a 65 minutos e a função pode ser operada apenas através da app LG ThinQ. O resultado da performance pode variar dependendo das condições ambientais reais de utilização e não é garantido para exposição contínua a ambientes perigosos (Relatório nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N e KR23OGEG).