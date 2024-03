LG REVELA AS MAIS RECENTES E INOVADORAS SOLUÇÕES AVAC NO MCE 2024

A LG Electronics apresenta as mais recentes soluções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) na Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 em Milão, Itália, de 12 a 15 de março. O stand da LG vai apresentar as soluções AVAC com eficiência energética da empresa para residências e empresas, incluindo a nova unidade de ar condicionado residencial DUALCOOLTM Premium que proporciona um ambiente interior agradável durante todo o ano, soluções de bombas de calor residenciais e comerciais com refrigerantes com um baixo GWP (Global Warming Potential).

Novos equipamentos de ar condicionado residencial com Soft Air

Na secção Home Gallery da Residential Zone do stand, os visitantes podem ver na primeira pessoa o que há de tão especial no novo ar condicionado residencial lg DUALCOOL, a começar pelo seu irreverente design que se adapta a qualquer espaço interior.

O ar condicionado da LG está equipado com a função Soft Air, pensada para aumentar o conforto, já que proporciona um brisa indireta personalizada e calmante, e um inovador sistema DUAL Vane, uma dupla alheta que emite ar quente ou frio em múltiplas direções para um controlo de temperatura rápido e eficaz para um ambiente interior mais favorável. Projetado para o mercado europeu, o LG DUALCOOL tira partido do Inverter Heat Pump CompressorTM para fornecer um nível de aquecimento e de arrefecimento ainda mais eficiente. Outro recurso projetado para reduzir o consumo de energia é o kW Manager, que permite aos utilizadores definir metas de consumo de eletricidade e monitorizar a utilização estimada de eletricidade do equipamento através da app ThinQTM.

Também em exibição na Residential Zone, o elegante ar condicionado ARTCOOL GalleryTM pode ser personalizado selecionando belas imagens ou conteúdo dinâmico (utilizando a app ThinQ) para apresentar no seu brilhante ecrã LCD rodeado por uma moldura simples mas sofisticada.

Soluções AVAC residenciais para diversos ambientes de instalação e estilos de vida

A área Air-to-Air Residential Solution do stand da LG oferece uma ampla gama de soluções da linha Multi Split, incluindo o novo ar condicionado residencial de parede LG DUALCOOL e diversas unidades interiores que podem ser adaptadas a diversos ambientes de instalação e estilos de vida. Além disso, os visitantes podem também testemunhar a solução residencial Variable Refrigerant Flow (VRF) para aplicações residenciais, como o Multi VTM, combinado com o Hydro Kit (Integrated Water Tank). Esta inovação perfeitamente integrada proporciona um nível estável de aquecimento, de arrefecimento e de fornecimento de água quente.

Na secção Air-to-Water Residential Solution, destaca-se a bomba de calor ar-água (AWHP) LG Therma VTM R290 e numa variedade de soluções de aquecimento de médio e grande porte. Ideal para utilização em residências familiares, o R290 Monobloco combina um desempenho poderoso com um design igualmente forte – que incorpora uma grelha elegante e ondulada com um acabamento mate. Entre as diversas unidades internas e externas expostas na secção Air-to-Water Residential Solution encontram-se as unidades Control. Combi e Hydro – um linha diversificada que é compatível com a R290 Monobloco, demonstrando a capacidade incomparável da LG em fornecer soluções para diversos tipos de instalação. Além disso, as soluções de bombas de calor de alta eficiência estão disponíveis em diversas capacidades para satisfazer as necessidades de propriedades residenciais novas e das já existentes, incluindo habitações multifamiliares.

Plataforma Home Energy para uma solução mais sustentável

Na secção Air-to-Water Residential Solution do stand, os visitantes poderão aprender como a Home Energy Platform da LG pode criar um solução mais sustentável para o ar. Um extensa solução de energia que reúne o LG Therma V R290 Monobloco e o sstema de armazenamento de energia (ESS), a Home Energy Platform simplifica o AVAC e a gestão de energia e pode ajudar a reduzir a pegada de carbono de um lar1. Além disso, as bombas de calor podem reduzir significativamente as emissões de carbono quando combinadas com fontes de energia renováveis, como a solar2. O ESS oferece formas inovadoras de melhorar a eficiência da utilização de energia renovável em casa e funciona como fonte de energia de reserva caso o fornecimento de eletricidade seja interrompido. Paralelamente, a Home Energy Platform é compatível com a LG ThinQ Energy3, um extensa funcionalidade da aplicação LG ThinQ, que permite aos utilizadores monitorizar o consumo de armazenamento de energia e controlar os seus equipamentos inteligentes e sistemas AVAC a partir dos seus smartphones.

Soluções hidrónicas avançadas encimadas pelo Multi VTM i

Na Commercial Zone, o foco encontra-se em soluções hidrónicas avançadas, como o Multi V i, o Inverter Scroll Chiller e linhas selecionadas do Hydro Kit. O Multi V i tira partido o AI Engine da LG para fornecer um AI Smart Care, que utiliza aprendizagem espacial e situacional para ajudar a reduzir o consumo diário de energia. Condições térmicas consistentes são essenciais para responder às preferências de temperatura ideais e garantir a segurança do utilizador e o máximo desempenho. O AI Indoor Space Care ajusta automaticamente o ambiente interior em resposta às condições reais, regulando as unidades interiores ligadas para fornecer uma experiência de utilizador conveniente e manter uma temperatura estável. Outro recurso habilitado pelo AI Engine é o AI Energy Management, que permite que os utilizadores definam metas de consumo energético para reduzir o consumo geral de energia do Multi V i.

A Commercial Zone apresenta a inovadora unidade de recuperação de calor da LG, concebida para aumentar a segurança das soluções AVAC equipadas com o refrigerante R32. Além disso, a zona destaca soluções VRF para espaços comerciais leves, juntamente com o Multi V e o Inverter Scroll Chiller, ambos com o refrigerante R32.

Além disso, os visitantes do stand da LG podem experimentar o fluxo de ar do DUALCOOL e das cassetes de quatro vias através de uma experiência de Realidade Aumentada (RA) e tecnologia de visualização cinética. As soluções de componentes AVAC líderes da indústria da LG, incluindo seus compressores eficientes e duráveis, também estarão em exposição durante o evento.

“As soluções AVAC residenciais e comerciais de última geração da LG expostas na MCE 2024 proporcionam um ambiente indoor confortável, um nível excecional de eficiência e um controlo inteligente e conveniente”, afirma James Lee, head da unidade de negócios Air Solution da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Continuaremos a oferecer um conforto interior ideal em ambientes residenciais e comerciais através de soluções de alta eficiência, utilizando uma tecnologia precisa de controlo do fluxo de ar e de compressor.”

Os visitantes do stand da LG (#U28/Z16, Hall 5, Fiera Milano) na MCE 2024 podem experimentar e explorar o completo portefólio de soluções inovadoras de AVAC da empresa.

1 Therma V R290 reduz as emissões de carbono em até 93%, quando comparado com uma caldeira convencional, utilizando o calor do ar como fonte de energia. As taxas de emissão de carbono são calculadas apenas para o aquecimento ambiente. Utilizando os dados climáticos EN14825 e assumindo 4.910 horas de operação anuais com uma temperatura de 35 graus Celsius com base nas temperaturas médias em França. Cálculos baseados nos preços de energia de junho de 2023 e na intensidade de carbono do setor energético na UE em 2022, e 56,1 t-CO2/TJ são considerados para o cálculo da emissão de CO2 da caldeira a gás.

2 De acordo com German Heat Pump Association, as emissões anuais de CO2 dos sistemas de aquecimento variam significativamente com base na fonte de energia. Quando uma bomba de calor é alimentada por energia renovável, as emissões são tão baixas quanto 0,09 toneladas, o menor valor registado, enquanto a utilização de bombas de calor alimentadas por energia convencional resulta em emissões de 1,35 toneladas. (Números de exemplo da Alemanha de 2020: quatro pessoas, apartamento com 200m2 e provenientes da Heat Pump Association - https://waermepumpe-bwp.de/co2-neutral-heizen/).

3 ThinQ Energy é um recurso abrangente da app LG ThinQ. O nome da app e a disponibilidade dos recursos podem variar dependendo do modelo e da região.